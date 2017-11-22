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Единственный номерок в день

22 Ноября 2017 - 09:52
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Как попасть к детскому ортодонту

 «Дочь лечилась у ортодонта на Сиреневом бульваре. Лечение завершилось, но доктор сказала, что через год надо прийти на контрольный осмотр. Сейчас узнаю, что из трех ортодонтов там остался один (одна ушла в декрет, вторая на административную должность). Номерок дается один на две недели через регистратуру. И еще один на две недели через сайт «К врачу». Какие у меня шансы показать своего ребенка ортодонту вовремя? К кому идти?»

Ольга, Псков

В комитете Псковской области по здравоохранению и фармации сообщили, что в поликлинике прием ведут два доктора. В среднем в день принимают 15 человек, из которых 12-13 человек попадают на повторный прием по записи лечащего врача, где получения номерка не требуется.

Записаться на первичный прием можно двумя способами, напомнили в комитете: 

— Один-два номерка выдается через регистратуру в день приема. И один — через Единый медицинский портал Псковской области по оказанию государственных услуг «К врачу». Глубина записи – две недели. Обновление записи осуществляется ежедневно в 17.00.

Прием врача осуществляется посменно с 8.00 до 14.00 по четным числам и с 14.00 до 20.00 по нечетным числам. Наибольшая загруженность врачей и сложность получения талонов возникает во время школьных каникул. В комитете советуют планировать посещение врача-ортодонта в иное время года. 

— Поскольку лечение ребенку завершено и требуется только контрольный осмотр, то целесообразно произвести запись не на лечение, а на консультативный прием, — посоветовали в комитете обратившейся в редакцию псковичке. — Консультативный прием проводится раз в месяц. Запись осуществляется на 12 пациентов. В ноябре консультативный прием будет проводиться 29 числа. Для записи необходимо обратиться лично непосредственно к врачу-ортодонту Уситвиной Елене Сергеевне по номеру 53-79-53.

В комитете также сообщили, что с учетом вакансии еще одного врача-ортодонта поликлиника рассматривает вариант по предоставлению специалисту квартиры, организации обучения и переподготовки.

«Псковская правда» позвонила в ортодонтический кабинет поликлиники. Там предложили записаться на прием к доктору через регистратуру по номеру 53-60-12. Однако, когда мы сослались на комитет Псковской области по здравоохранению и фармации и возможность прийти на консультативный прием, оказалось, что запись на 29 ноября уже закрыта. Нет мест уже и на декабрь. Что будет в следующем году, пока никто сказать не берется, поэтому запись на январь и последующие месяцы не ведется. В регистратуре поликлиники подтвердили, что номерок к ортодонту выдается каждый день, но только один.
 


Комментарии: 1
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Комментарии

Екатерина
22 Ноября 2017 - 14:10
Удивительно, что оказывается есть бесплатный ортодонт! Интересно, а как там лечат? Ведь ортодоническое лечение, разные там аппараты, брекеты, очень дорого. Бесплатно?..
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