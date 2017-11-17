Не стал хоронить бесплатно
Авторы письма в «Псковскую правду» считают, что жалобщики пытались перенести на семью настоятеля храма похоронные расходы.
«В СМИ появилась публикация о настоятеле храма Сергия Радонежского из города Пустошки отце Сергии. Автор статьи обвинил батюшку в том, что тот не стал бесплатно хоронить безродного жителя. «Заботливые» жители деревни Васильки Пустошкинского района, которые написали жалобу в газету, решили перенести все расходы на похороны на батюшку и его семью. Видимо, они не подумали¸ что в данном случае есть социальные организации, отвечающие за похороны безродных и бездомных, или хотя бы глава волости, к которому можно было обратиться за помощью. Но людям проще сразу обвинить человека, причем необоснованно, куда-то пожаловаться, облить грязью, не задумываясь, что это бьет не только по нему, но и по его семье.
В связи с этим мы обращаемся к вам от лица прихожан церкви Сергия Радонежского и жителей Пустошки. Мы хотим высказать огромную благодарность и слова поддержки настоятелю нашего храма отцу Сергию (Макарусь).
За годы служения отца Сергия в Пустошке вырос новый храм. Фото из сообщества «Храм преподобного Сергия Радонежского» «ВКонтакте».
Более двадцати лет отец Сергий и матушка Иоанна неустанно трудятся над улучшением и внутреннего, и внешнего вида храма, заботятся о духовном наследии. За годы его служения выросла в нашем городе красавица-церковь, была установлена колокольня, не один раз обновлялся фасад. А какая красота внутри церкви!
Благодаря батюшке была оборудована детская площадка, чтобы родители, пришедшие на службу, могли спокойно помолиться, не беспокоясь за детишек. Отец Сергий считает, что детям полезно расти рядом с храмом, близость к обители Бога идет им на благо, и детский смех, звучащий у стен церкви, — не что иное, как проявление радости, которую испытывает каждый верующий. Поэтому несколько лет батюшка и матушка своими силами устраивали Рождественскую елку для детей, с подарками и хороводами.
Жители Пустошки призывают других прихожан беречь своего батюшку. Фото из сообщества «Храм преподобного Сергия Радонежского» «ВКонтакте».
Отец Сергий никогда не откажет человеку в его просьбе, в совете, в поддержке, если это в его силах.
Но священник — такой же христианин, как и все. Со своими слабостями и немощами. И, как любой другой, он нуждается в душевном тепле. Тем более что его труд можно смело назвать самоотверженным. Поэтому хочется сказать всем прихожанам: берегите своего батюшку! Начните с молитвы за него. Как говорится у апостола: «Друг за друга молитеся, тогда исцелеете». Действительно, нужно молиться, чтобы Господь давал священнику силы, Сам исправил его недостатки, если таковые есть. Лучше молиться за него, чем обливать грязью, злословить и злорадствовать за спиной. Это уже не по-христиански, и не этому учат нас заповеди Божьи.
Мы очень рады, что имеем возможность прийти храм, что у нас такой настоятель. Он для нас радость, утешение и укрепление в вере!
Низкий поклон отцу Сергию! Его проповеди, смиренность, как глубоко верующего человека, вдохновляют людей, дают силы, поддерживают в трудные минуты жизни. Низкий поклон и матушке Иоанне. Желаем им духовной крепости в преодолении всех трудностей жизни и во славу служения православной церкви».
О. Григорьева, В. Лизовенко, В. Кивиковский, М. Гладышева,
П. Латченкова, Л. Рудакова, Я. Шлапакова, В. Семёнов.
Пустошка
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