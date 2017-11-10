Как посвящали в купцы, разделяли рыбу и победили проказу

Берген наряду с Новгородом, Лондоном и Брюгге долго играл роль ключевого внешнего форпоста Ганзейского союза. Лондон и Брюгге отвечали за торговлю шерстью, Новгород – за меха, зерно и древесину, а Берген – за рыбу. Именно на бергенских купцах и корабелах наши поморы и новгородцы оттачивали свою коммерческую изворотливость и таможенную проницательность, перенимали у них навыки морского судоходства, складского и торгового хозяйства, кораблестроения и береговой охраны, приобщались к скандинавским и европейским новинкам.



Врата норвежских фьордов

Берген – один из самых «родных» и известных норвежских городов для российской истории. Основанный в 1070 году на скалистом побережье залива Северного моря, Берген называют «вратами во фьорды». Сейчас это второй по величине город Норвегии. Первое представительство Ганзы открылось здесь в 1360 году и очень скоро превратилось в целую колонию – этакий город в городе, три десятка домов под охраной сторожевых псов. Каждый такой дом представлял собой лабиринт складов, контор и двориков, связанных между собой деревянными лестницами и узкими переходами.



За века весь Берген насквозь пропитался духом иноземной Ганзы, ее привычками и стилем. В старинных записях сохранились сведения о том, что из Любека в Берген каждый год отправлялось около двадцати судов.



Норвегия долгое время была фактически монополистом в торговле вяленой рыбой и ворванью (жиром некоторых видов рыб и морских млекопитающих), а взамен покупала зерно. Немецких купцов в Бергене встречали представители ганзейской конторы, которые хорошо знали, какие товары пользуются особенным спросом, и заранее готовили на складах груз для обратного рейса.



Ездоки в Берген

В купеческом квартале население было чисто мужским. В немецких ганзейских городах был обычай посылать подростков в заморские конторы на «практику». Старшие подвешивали новичка за пояс, разводили рядом костер, чтобы «подкоптить» мальчишку, бросая в огонь конский волос или клочки кожи. Одновременно они не забывали «допрашивать» его, задавая издевательские вопросы. Потом несчастного вели в гавань, окунали в холодную воду и хлестали березовыми розгами. Тот, кто стойко выдерживал испытание, отсылал домой окровавленную рубаху. Она должна была свидетельствовать, что молодой человек мужественно прошел обряд посвящения и может вступить в дело.

Бытовые условия здесь были действительно нелегкими. Спать приходилось на двухэтажных нарах, на матрацах, набитых сухими водорослями. Во избежание пожара в жилых помещениях не топили, в них царили темнота и сырость. Отапливались только кухни и горницы. В последних проходили собрания, праздники и обучение «практикантов», а в зимнее время здесь подавали горячую еду.



Несколько таких горниц воссоздано почти в первозданном виде в местном Ганзейском музее, в котором можно ознакомиться с жизнью «ездоков в Берген» (Bergenfahrer). Так называли себя немецкие купцы из северных ганзейских городов – Бремена, Штральзунда и, конечно же, Любека, благодаря договору с которым Берген стал важным перевалочным пунктом в европейской торговле того времени.





В одной из стен Бергенского собора до сих пор торчит английское ядро.



Рыба на века

После распада Ганзейского союза купеческий квартал Брюгген был сохранен усилиями Юхана Вильхельма Ольсена, одного из купцов, заправлявших северной торговлей до самой последней минуты ганзейской эры. Он основал в 1872 году Ганзейский музей, который можно считать одним из самых старых в Норвегии. В нем показан быт и рабочие конторки ганзейцев. В центральных жилых помещениях, например, сохранились кровати с дверками, чтобы максимально сохранять тепло, так как отапливать помещения запрещалось – город был деревянным. Несмотря на все меры предосторожности, ганзейское поселение все-таки не удалось уберечь от огня: пожары 1702 и 1955 годов уничтожили все его деревянные постройки. Они были реконструированы после того, как в 1979 году уникальный квартал времен Ганзы внесли в Список мирового культурного наследия Юнеско. Квартал Брюгген стал не просто музеем – это своеобразный мемориал и мавзолей трески – рыбы, веками определявшей горе и радости Бергена и всей северной торговли.



Легенда о терфиске

Существует предание, что в XIV веке вблизи Лофотенских островов затонул венецианский корабль. Местные жители помогли морякам и дали им в дорогу терфиск (tørrfisk) – особым образом высушенную треску. Способ приготовления терфиска неизменен с давних времен: треску потрошат, отрезают голову, связывают ее за хвост с подходящей по размеру другой рыбой и вывешивают сушить. Климат Лофотенских островов с низкой температурой и прохладными ветрами предохраняет рыбу от всяческих насекомых. При такой сушке рыбу не требуется солить.



Прима, секунда, Африка

В других местах Норвегии рыбу предпочитают предварительно засолить. Засоленную сушеную треску называют клипфиск что дословно означает «камень и рыба». При приготовлении рыбу разрезают вдоль хребта и солят сухим посолом. Далее треска дозревает на сушилке. Сушеная треска может храниться десятилетиями. Это позволяло вывозить треску парусными судами из районов ее лова. Ганзейские купцы распродавали «бакалао» по всей Европе. Бакалао – именно так называется треска в средиземноморских странах. При торговле рыбой ганзейцы ориентировались на требования и вкусы различных стран. Не пропадало ничего: треску сортировали на 3 основные группы: рыба первого класса «прима», затем – «секунда» и, наконец, «Африка» – тресковые головы, которые отправлялись в Танзанию, где из них готовили национальное блюдо.





Крепость Бергенхус восстановили в том виде, как ее видели норвежские короли.



Королевский зал

У входа в бухту Бергена находятся самые древние сооружения города, относящиеся к временам, когда Берген еще не был купеческой столицей. Каменный замок Бергенхус начали строить после основания города королем Олафом III около 1070 года. В XII и XIII веках в нем жили норвежские короли и епископы. Но от первоначальных строений остались лишь фрагменты фундамента – все рухнуло при взрыве корабля в гавани Бергена в 1944 году. После войны были воссозданы два сооружения на территории крепости – башня Розенкранца, названная по имени своего архитектора, и дворец короля Хакона Хаконсона, возведенный в XIII веке в стиле английской готики. Особого внимания заслуживает воссозданный готический зал Хакона, где и поныне проводятся различные торжественные церемонии и праздники.



Бергенский собор

В Бергене несколько легендарных соборов. Например, Бергенский собор известен с 1181 года как церковь святого Олафа. Нынешнее здание собора построено в 1550-е годы. В его стене до сих пор торчит застрявшее ядро – память об английском вторжении 1665 года. Во время правления короля Хакона VI около него был построен францисканский мужской монастырь. В 1537 г. храм приобрел статус собора. После многочисленных пожаров в середине XVI века храм отстроили заново. В XVII веке его также обновляли после двух случившихся тут пожаров. В Бергенском соборе периодически проводятся удивительные концерты органной музыки.





В бывшем лепрозории устроили Музей проказы.



Музей лепры

В Бергене есть весьма интересный и поучительный Музей лепры (проказы) – когда-то в его здании был самый настоящий лепрозорий. Экспозиция с предельной ясностью и пронзительностью повествует об истории болезни, ее жертвах и титанических усилиях местных врачей и ученых в искоренении этого жуткого недуга. Здесь, в госпитале Святого Йоргена, работал Герхард Хансен, открывший в 1873 году бактерию – возбудитель лепры. Это открытие ознаменовало прорыв в лечении болезни, сделав бергенскую больницу известной на весь мир. В музее сохранены интерьеры XVIII-XIX вв. – палаты пациентов и кабинеты врачей.



Что такое Новая Ганза

Ганзейский союз Нового времени – международная неправительственная межмуниципальная организация («культурное содружество городов»), ставящая своей целью развитие торговли и туризма. Основана в 1980-м. В 1980 году в Голландии отмечался 700-летний юбилей со дня основания Ганзы, в том же году в голландском городе Зволле с целью поддержки торговли и туризма была основана организация под названием «Ганзейский союз Нового времени» (часто неофициально называемый Новой Ганзой). Ганзейский союз Нового времени объединяет 187 городов из 16 европейских государств.

Штаб-квартира Новой Ганзы расположена в германском городе Любеке. Бургомистр города Бернд Заксе (Bernd Saxe) является президентом союза. В Новую Ганзу вошли также города, не входившие в средневековую Ганзу, но сумевшие доказать наличие торговых связей с Ганзой в эпоху Средневековья.



Союз русских городов



Первым со стороны Российской Федерации в Союз городов в 1993 году вступил Великий Новгород, который на протяжении веков поддерживал с Ганзой самые тесные отношения. Именно Великий Новгород и стал инициатором создания Союза русских ганзейских городов и ежегодного проведения встреч участников союза для обсуждения межрегионального сотрудничества. Первый такой съезд – Первые Русские Ганзейские дни – прошел в Великом Новгороде в середине июня 2011 года. На церемонии открытия, где каждый из мэров ганзейских городов был одет в средневековый княжеский костюм, был создан символ Русских Ганзейских дней – связка ключей от всех городов союза. Ганзейские дни – это возможность показать все самое лучшее и посмотреть то, что есть у других. Это выставки, ярмарки, круглые столы, где представители городов Новой Ганзы обсуждают актуальные проблемы политического, экономического и культурного сотрудничества.



Новая Ганза поставила перед собой задачу сохранить ганзейский дух общего образа жизни и культуры в ганзейских городах, внести вклад в экономическое, культурное, социальное и политическое единство Европы. Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит международный фестиваль – Ганзейские дни Нового времени. В 2019 году праздник примут в Пскове.



В Новую Ганзу приняты 14 российских городов:



Великий Новгород

Псков

Порхов

Белозерск

Великий Устюг

Ивангород

Калининград

Кингисепп

Смоленск

Тверь

Тихвин

Торжок

Тотьма

Вологда.



Екатерина Образцова