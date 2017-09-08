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Могу ли сэкономить на «коммуналке», живя на даче?
- Я живу на ул. Звездной, но все лето провожу на даче в Кеби. А моя управляющая компания начисляет мне все платежи, как будто я живу в квартире и пользуюсь всеми услугами: светом, водой, вывозом мусора… Пенсия сами знаете какая. И если я плачу за свет, газ и воду, то у меня и на жизнь-то остается меньше 50 рублей в день. Справка от садоводческого товарищества у меня будет, но дать ее мне обещали только осенью. А руководитель «управляйки» требует справку сейчас и угрожает судом, если не буду оплачивать квитанции. Что делать в такой ситуации?
Валерий Иванович, пенсионер
Как пояснили «Псковской правде» в Государственном комитете Псковской области по строительному и жилищному надзору, эта проблема может возникать только у жильцов, в квартирах которых не стоят счетчики:
- Если стоят счетчики и человек вовремя предоставляет нулевые показания счетчиков, ему ничего не могут начислять. Если же счетчиков нет, то можно сэкономить на горячей и холодной воде. Но для этого нужно заранее, до отъезда на дачу, написать заявление и отнести его в управляющую компанию, а по приезде - предоставить документы, что вы находились это время в другом месте.
Причем важно, что сэкономить можно только лишь на коммунальных платежах. На техническом обслуживании сэкономить не получится.
- Что касается технического обслуживания, оно рассчитывается от площади и не зависит от того, проживает человек в квартире или нет. И вывоз мусора, и лифт, и освещение, и уборка – все, по правилам, рассчитывается от площади квартиры, - пояснил директор управляющей компании «Псковжилсервис», эксперт в сфере ЖКХ Андрей Тарасов.
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