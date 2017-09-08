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«Соловьиная роща» приказала долго жить?

06 Сентября 2017 - 09:39
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Ради строительства жилых домов под Псковом уничтожают уникальную зеленую зону

В редакцию «Псковской правды» поступило письмо. Его автор - Владимир Иваньян - просит газету о помощи, подчеркивая, что все остальные способы защитить уникальную Соловьиную рощу члены СНТ «Пристань-2» уже исчерпали.

Владимир Иванович и другие собственники земельных участков в СНТ «Пристань-1» обеспокоены судьбой придорожной зеленой зоны, которую они прозвали Соловьиной рощей. В мае – июне ее начали вырубать ради строительства в этом месте жилых домов. Впервые соловьи пели под аккомпанемент бензопил. 

«Мы, собственники земельных участков СНТ «Пристань-2 (быв. «Пристань-5»), расположенных на 1-й, 2-й, 3-й и др. линиях, находящихся в непосредственной близости от проезжей части дороги, ведущей на «Пристань-1», считаем, что «расчистка», а по сути снос, вырубка, уничтожение придорожной Соловьиной рощи, отделяющей и ограждающей наши участки от проезжей дороги с ее шумом и пылью, наносит существенный урон окружающей среде, разрушая естественный микроклимат наших участков, лишает защиты наших участков  от холодных восточных зимних ветров и снежных заносов на проезжей дороге общего пользования, грозит разрушением обочин и асфальта этой дороги, т. е. нарушает законные права собственников земельных участков всех СНТ «Пристань», - так оценивают в письме происходящее под Псковом дачники и продолжают: «Убедительно просим немедленно, пока еще не поздно, остановить уничтожение этого маленького уголка живой природы с его деревьями, кустами, гнездами певчих птиц, грибами и ягодами, приносящими нам радость в течение уже более 35 лет…

Считаем, что в окрестностях нашего города есть много других мест для строительства жилых домов, не требующих уничтожения зеленых зон – легких нашего города и более подходящих, чем проезжая дорога». 

В июне возмущенные дачники сообщили о вопиющем факте в Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Но тот лишь проинформировал Владимира Иваньяна  о том, что «…рубка деревьев в садоводческом товариществе в районе «Пристани 5» производится на землях, которые не относятся к землям лесного фонда, и не входит в сферу полномочий Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды». 

По этой причине обращение дачников было переадресовано в администрацию Псковского района. Официальный ответ из администрации пришел Владимиру Иваньяну уже в июле. Он убил у дачников последнюю надежду. В письме за подписью заместителя главы администрации Псковского района Владимира Петрова значится, что земельные участки, на которых ведется расчистка и спиливание деревьев, образованы «путем раздела земельного участка сельскохозяйственного назначения, сформированного на основании Распоряжения Администрации Псковского района, и находятся в собственности третьих лиц».

В подобной ситуации Гражданский кодекс Российской Федерации разрешает собственнику любые действия, «если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц».

Таким образом, администрация Псковского района официально отказалась вникать в проблемы дачников и порекомендовала им обратиться в суд. Понятно, что пока идут суды, от Соловьиной рощи останутся одни пеньки. 

Неужели и в данном случае коммерческие интересы нескольких обеспеченных земляков победят любовь сотен дачников к маленькому уголку живой природы с его деревьями, кустами, гнездами певчих птиц, грибами и ягодами? 
 


Комментарии: 1
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Комментарии

Анонимный
07 Сентября 2017 - 08:55
Да, пилят у нас последнее время прямо в буквальном смысле. И ведь никак управы не найти.
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