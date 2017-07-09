Наша постоянная читательница возмущена хамским отношением сотрудников дновского автовокзала (лица города) к пассажирам

От редакции

Кстати

В редакцию пришло письмо от Надежды, которая постоянно ездит по маршруту Дно-Псков.- Уважаемая редакция! Очень прошу Вас помочь связаться с директором «Псковавтотранса» и помочь внести изменения в качество обслуживания пассажиров на автовокзале города Дно, - написала нам Надежда. - Я часто езжу из Пскова в Дно и сталкиваюсь с невежеством и хамством сотрудников местного вокзала.1. Покупаю билет Псков-Дно в кассе перед отправление маршрутки. Заказала, мне билет распечатали. Подаю 1000 рублей. Отвечают надменным тоном, чтобы я шла в местные магазины и меняла купюру, сдачи нет. Билет не дают. Понимая, что могу не успеть до отправления маршрутки, предлагаю заплатить карточкой. Молодая женщина-кассир удивлена и просит другого человека – женину в возрасте сделать эту операцию. (Не могу сказать кто эти женщины точно, т.к. бейджей у них или каких-либо табличек с именами я никогда пока не видела). Далее пожилая женщина (!) перезагружает компьютер, проводит операцию, мне приходит смс о списании денежных средств, но билет опять мне не дают, говоря, что что-то зависло. Предлагают снова вставить карточку, чтобы вернуть деньги. После этого мне снова приходит смс, что списали еще раз деньги. Начинаются звонки в Псков, у меня паника, я не знаю, что делать. Маршрутку (она проходящая из Дедовичей) задерживают более чем на 40 минут! Пассажиры возмущены – одни не могут уехать, другие – купить билеты на свои рейсы, я - опаздываю на деловую встречу. Чтобы как-то разрешить проблему, люди скидываются мне на билет наличными.2. Мне удобнее стало покупать билет с помощью интернета. Я его сама и распечатываю. В Пскове для контролеров это привычное дело. А вот в Дно (!) такой билет увидели впервые в прошлом месяце. Реакция следующая: « А что это ты мне суешь?», « Где такое выкопала?» и «Ну, ладно поверю, езжай».Кстати, в Дно очень редко кассир заходит в автобус и проверяет билеты. Максимум – может просто заглянуть и пересчитать людей, что называется, по головам.3. В Дно кассиры терпеть не могут, если их о чем-то спрашивают. Из последнего. Мужчина при мне поинтересовался, когда идет последняя маршрутка в Псков. Ему напряженным тоном отвечают: в 17.30. Он продолжает диалог: «А вот раньше был автобус в 15.00. Он ходит?». Ответ еще более напряженным тоном с повышением голоса: «Что пристал? Сказала же, в 17.30 идет».4. А ещё кассиры уходят, вешают от руки написанное объявление «технический перерыв», и их не дождаться. Хотя неподалеку висит напечатанное официальное объявление, где перечислено время технических перерывов. И от руки написанные «технические перерывы» с напечатанными не совпадают.Вокзал – это лицо города, и нехорошо, что оно такое серое.Это письмо мы переадресовали и.о. генерального директора ГППО «Псковавтотранс» Анастасии Алексеевой. Ответ обязательно опубликуем в одном из ближайших номеров.С 1 июля 2017 года вступили в силу новые правила к оборудованию автовокзалов.- билетная касса и автомат для продажи билетов;- зал ожидания;- комната матери и ребенка;- туалет;- камера хранения вещей или места для хранения вещей;- пункт общественного питания;- здравпункт;- комната отдыха водителей с местами для сидения.