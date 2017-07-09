Почему лицо города такое серое?
09 Июля 2017 - 10:31Главная → Заметки → Обратная связь
Наша постоянная читательница возмущена хамским отношением сотрудников дновского автовокзала (лица города) к пассажирам
В редакцию пришло письмо от Надежды, которая постоянно ездит по маршруту Дно-Псков.
- Уважаемая редакция! Очень прошу Вас помочь связаться с директором «Псковавтотранса» и помочь внести изменения в качество обслуживания пассажиров на автовокзале города Дно, - написала нам Надежда. - Я часто езжу из Пскова в Дно и сталкиваюсь с невежеством и хамством сотрудников местного вокзала.
Например:
1. Покупаю билет Псков-Дно в кассе перед отправление маршрутки. Заказала, мне билет распечатали. Подаю 1000 рублей. Отвечают надменным тоном, чтобы я шла в местные магазины и меняла купюру, сдачи нет. Билет не дают. Понимая, что могу не успеть до отправления маршрутки, предлагаю заплатить карточкой. Молодая женщина-кассир удивлена и просит другого человека – женину в возрасте сделать эту операцию. (Не могу сказать кто эти женщины точно, т.к. бейджей у них или каких-либо табличек с именами я никогда пока не видела). Далее пожилая женщина (!) перезагружает компьютер, проводит операцию, мне приходит смс о списании денежных средств, но билет опять мне не дают, говоря, что что-то зависло. Предлагают снова вставить карточку, чтобы вернуть деньги. После этого мне снова приходит смс, что списали еще раз деньги. Начинаются звонки в Псков, у меня паника, я не знаю, что делать. Маршрутку (она проходящая из Дедовичей) задерживают более чем на 40 минут! Пассажиры возмущены – одни не могут уехать, другие – купить билеты на свои рейсы, я - опаздываю на деловую встречу. Чтобы как-то разрешить проблему, люди скидываются мне на билет наличными.
2. Мне удобнее стало покупать билет с помощью интернета. Я его сама и распечатываю. В Пскове для контролеров это привычное дело. А вот в Дно (!) такой билет увидели впервые в прошлом месяце. Реакция следующая: « А что это ты мне суешь?», « Где такое выкопала?» и «Ну, ладно поверю, езжай».
Кстати, в Дно очень редко кассир заходит в автобус и проверяет билеты. Максимум – может просто заглянуть и пересчитать людей, что называется, по головам.
3. В Дно кассиры терпеть не могут, если их о чем-то спрашивают. Из последнего. Мужчина при мне поинтересовался, когда идет последняя маршрутка в Псков. Ему напряженным тоном отвечают: в 17.30. Он продолжает диалог: «А вот раньше был автобус в 15.00. Он ходит?». Ответ еще более напряженным тоном с повышением голоса: «Что пристал? Сказала же, в 17.30 идет».
4. А ещё кассиры уходят, вешают от руки написанное объявление «технический перерыв», и их не дождаться. Хотя неподалеку висит напечатанное официальное объявление, где перечислено время технических перерывов. И от руки написанные «технические перерывы» с напечатанными не совпадают.
Вокзал – это лицо города, и нехорошо, что оно такое серое.
Согласно этим правилам на автовокзале должны быть:
- билетная касса и автомат для продажи билетов;
- зал ожидания;
- комната матери и ребенка;
- туалет;
- камера хранения вещей или места для хранения вещей;
- пункт общественного питания;
- здравпункт;
- комната отдыха водителей с местами для сидения.
- Уважаемая редакция! Очень прошу Вас помочь связаться с директором «Псковавтотранса» и помочь внести изменения в качество обслуживания пассажиров на автовокзале города Дно, - написала нам Надежда. - Я часто езжу из Пскова в Дно и сталкиваюсь с невежеством и хамством сотрудников местного вокзала.
Например:
1. Покупаю билет Псков-Дно в кассе перед отправление маршрутки. Заказала, мне билет распечатали. Подаю 1000 рублей. Отвечают надменным тоном, чтобы я шла в местные магазины и меняла купюру, сдачи нет. Билет не дают. Понимая, что могу не успеть до отправления маршрутки, предлагаю заплатить карточкой. Молодая женщина-кассир удивлена и просит другого человека – женину в возрасте сделать эту операцию. (Не могу сказать кто эти женщины точно, т.к. бейджей у них или каких-либо табличек с именами я никогда пока не видела). Далее пожилая женщина (!) перезагружает компьютер, проводит операцию, мне приходит смс о списании денежных средств, но билет опять мне не дают, говоря, что что-то зависло. Предлагают снова вставить карточку, чтобы вернуть деньги. После этого мне снова приходит смс, что списали еще раз деньги. Начинаются звонки в Псков, у меня паника, я не знаю, что делать. Маршрутку (она проходящая из Дедовичей) задерживают более чем на 40 минут! Пассажиры возмущены – одни не могут уехать, другие – купить билеты на свои рейсы, я - опаздываю на деловую встречу. Чтобы как-то разрешить проблему, люди скидываются мне на билет наличными.
2. Мне удобнее стало покупать билет с помощью интернета. Я его сама и распечатываю. В Пскове для контролеров это привычное дело. А вот в Дно (!) такой билет увидели впервые в прошлом месяце. Реакция следующая: « А что это ты мне суешь?», « Где такое выкопала?» и «Ну, ладно поверю, езжай».
Кстати, в Дно очень редко кассир заходит в автобус и проверяет билеты. Максимум – может просто заглянуть и пересчитать людей, что называется, по головам.
3. В Дно кассиры терпеть не могут, если их о чем-то спрашивают. Из последнего. Мужчина при мне поинтересовался, когда идет последняя маршрутка в Псков. Ему напряженным тоном отвечают: в 17.30. Он продолжает диалог: «А вот раньше был автобус в 15.00. Он ходит?». Ответ еще более напряженным тоном с повышением голоса: «Что пристал? Сказала же, в 17.30 идет».
4. А ещё кассиры уходят, вешают от руки написанное объявление «технический перерыв», и их не дождаться. Хотя неподалеку висит напечатанное официальное объявление, где перечислено время технических перерывов. И от руки написанные «технические перерывы» с напечатанными не совпадают.
Вокзал – это лицо города, и нехорошо, что оно такое серое.
От редакцииЭто письмо мы переадресовали и.о. генерального директора ГППО «Псковавтотранс» Анастасии Алексеевой. Ответ обязательно опубликуем в одном из ближайших номеров.
КстатиС 1 июля 2017 года вступили в силу новые правила к оборудованию автовокзалов.
Согласно этим правилам на автовокзале должны быть:
- билетная касса и автомат для продажи билетов;
- зал ожидания;
- комната матери и ребенка;
- туалет;
- камера хранения вещей или места для хранения вещей;
- пункт общественного питания;
- здравпункт;
- комната отдыха водителей с местами для сидения.
Комментарии: 0
Ранее в разделе
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
09 Июля 2017
- Появились приметы автомобиля, сбившего подростка-велосипедиста под Псковом11:11
- Мужчину без передних зубов разыскивают в Псковской области (ФОТО)10:56
- На глазах у великолучан разрушается двухэтажный дом10:07
- Террористы могут прятать взрывчатку в игрушках – напоминает полиция09:52
- Расстрелявший знакомого в кафе житель Усвят арестован08.07, 11:19
- Питаться корой и пить из лужи: рекомендации по выживанию для сборщиков ягод08.07, 11:12
- Спасатели назвали самые опасные участки дорог Псковской области08.07, 10:52
- В Великих Луках ищут вышедшую из тюрьмы08.07, 10:28
- 220 литров сомнительной водки изъяли на псковском рынке07.07, 12:25
- Два экипажа представят Псковскую область на ралли «900 озер»07.07, 11:06
- Пожар из-за холодильника произошёл в Великолукском районе07.07, 10:51
- За повторную пьяную езду задержали опочанина, псковича и дновича07.07, 09:58
- В Пскове повысили надежность эксплуатации газораспределительных систем06.07, 14:42
- В Пыталово у подозреваемого в убийстве изъяли обрез ружья06.07, 14:26
- Более 2,7 тыс га лесов посадили в Псковской области в этом году06.07, 14:23
- Пациента, избившего женщину-врача задержали в Великих Луках06.07, 14:20
- Озвучены результаты «Кубка Замковой горы» и имена лучших баскетболистов06.07, 14:14
- Автобус № 121 будет заезжать в Торошинку06.07, 14:05
- Гроза и порывистый ветер: июльский прогноз опубликовали спасатели04.07, 11:34
- Путешествие в новые квартиры предлагают жителям Пскова04.07, 11:26
Лидеры обсуждений
- Семья из Киришей: Это был не праздник, а питерский депресняк
- «На Запсковье живем как на выселках»
- С 1 июля псковичей ждёт повышение тарифов ЖКХ на 3,5 %
- «Где деньги, Зин?»
- Модная революция. Перезагрузка: Молодая и эффектная
- Андрей Лебедев: Только сволочь возьмется за реставрацию в нынешних условиях
- Наплевать
- Автоспорт притормозили
- Услышал ли Владимир Владимирович Путин псковских рыболовов?
- Е-Дизайн на двоих
Фото
Из-за иномарки на Звёздной едва не сгорел целый подъездБрутальный экшн видели у стен Изборской крепостиКак в Пскове сдают морфологию будущие медикиГалерея «Цех» покажет работы забытых мастеровВесь фото архив
Видео
Верят ли в приметы участники ЕГЭ? Если да, то какиеЧем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемВесь видео архив