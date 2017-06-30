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Семья из Киришей: Это был не праздник, а питерский депресняк

30 Июня 2017 - 11:18
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В редакцию пришло письмо: Мы не затем приехали, чтобы слушать нецензурную брань

Хочется поделиться впечатлениями от LI Всероссийского праздника поэзии в «Михайловском».

На протяжении 11 лет мы, жители г. Кириши Ленинградской области, ездим за неповторимой атмосферой Дня поэзии. Ради народного праздника мы подстраиваем свои графики отпусков, тратим свободное время и деньги, чтобы посетить Михайловское именно в этот день. Поэтому считаем себя вправе высказывать свое мнение относительно организации праздника.

Мы всегда получали много положительных эмоций и делились радостными впечатлениями с друзьями. Но в этом году остались в недоумении… Где наш любимый Пушкинский праздник?! Где атмосфера всенародного гуляния? Почему забыли, что Пушкин был самым русским, самым народным поэтом и писателем?


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О хорошем

Усадьба и поляна находятся в идеальном состоянии. Мы видим в этом большую заслугу сотрудников и дирекции заповедника во главе с Георгием Николаевичем Василевичем. Низкий им поклон за сохранение и приумножение нашего национального достояния.

Как всегда, радовали торговые ряды со множеством прекрасных образцов ручного творчества. Под шатрами кипела жизнь. «Псковская галерея», как и раньше, представляла работы мастеров ручного творчества и художников, показывала сказки. Работала милейшая музейная почта. По поляне прогуливались очаровательные барышни и кавалеры, одетые в костюмы времен Александра Сергеевича. Это было очень приятно. Работники сферы питания старались от всей души, чтобы на празднике можно было вкусно и недорого подкрепиться, выпить горячего сбитня, медовухи.

Также светлым пятном была старая сцена, где работал «Открытый микрофон» и взрослые и дети могли читать произведения Пушкина, а также свои собственные сочинения.
 

Ложка дегтя

А теперь хочется в эту бочку меда добавит ложку дегтя, которая испортила нам впечатление от нынешнего праздника.

В былые годы на поляне выступали различные творческие коллективы. Это были народные хоры, представители районных домов культуры, в том числе и детские группы. Выступали также казаки. Они являлись украшением праздника, создавали чистую, неповторимую атмосферу народного гуляния, так как выступали от души, а не за гонорар. Пушкин и народная культура – две вещи нераздельные.
С сожалением мы заметили, что не было так полюбившегося зрителям ижевского театра «Молодой человек» с интерактивной программой, в которой могли поучаствовать все посетители праздника и зарядиться тем духом пушкинского времени, ради которого сюда стремятся.

Вместо этого нам предложили программу, в которой преобладал какой угодно дух, но не русский. Мы ничего не имеем против творчества Дельфина. Возможно, его песни хорошо звучат в питерских клубах. Но в атмосферу праздника поэзии он не вписывался. Причем это наблюдение нашей тридцатилетней молодежи. Тем из нас, кому 40-50-60, звучащая со сцены музыка плюс холодный воздух показались просто угнетающими.

Затем мы стали слушать выступления современных поэтов. Возможно, и такая поэзия имеет место быть. Мы не знатоки ее, так как сами росли и детей воспитывали на русской и советской классике. Поэтому считаем, что поэтическое творчество – это полет души, выражение лучших чувств и эмоций. Когда же на бумагу выплескиваются упадническое настроение, а потом все это читается с большой главной сцены, слушать это неприятно. Все это напоминает междусобойчик. Где-нибудь в клубе, в своем кругу – пожалуйста.

С главной сцены прозвучал мат и оскорбительные слова (их перечисление невозможно в силу закона о запрете ненормативной лексики в СМИ - прим. ред). От фразы молодой поэтессы «Ад, рай, я – кукла Вуду» повеяло какой-то безнадежной тоской. От фразы «котята в шаверме» дети пришли в ужас. Мы не затем приехали, чтобы слушать нецензурную речь с главной сцены. Предупреждать надо!
 

Просьба к организаторам

Просим уважаемых организаторов в следующий раз «фильтровать» программу праздника и предоставлять зрителям только доброе, светлое, разумное – в общем, вечное. Может, мы что-то пропустили, так как на поляну прибыли в 14 часов. Все торговые ряды обошли, под Дельфина погрустили, от поэтов пришли в уныние. Ждали-ждали Сурганову, не дождались. Замерзли и ушли в 17 часов. Время выступления «Сургановой и Оркестра» не было четко обозначено.

Просьба к организаторам на будущее. Учитывайте, пожалуйста, что праздник чаще всего проходит в сложных погодных условиях. Приглашайте, пожалуйста, музыкантов и артистов, чье творчество повеселее, чтобы народу можно было подвигаться, потанцевать, – праздник все-таки. А то получили «питерский депресняк», по выражению нашей молодежи.

Ведь приезжали же в прошлые годы артисты с программой, соответствующей атмосфере нашего русского праздника: Пелагея, Варвара, Евгений Дятлов, белорусский государственный ансамбль, казаки, барды. Выступали всегда успешно. Хотелось бы вернуть праздник в традиционное русло, где нашлось бы место Пушкину.

С уважением, семьи Смолянкиных, Семеновых, Филатовых – всего 11 человек.


Комментарии: 12
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Комментарии

Ольга
30 Июня 2017 - 12:08
Согласна полностью. Подписываюсь под каждым словом.Молодцы, что не смолчали и вынесли на обсуждение.
Анонимный
30 Июня 2017 - 12:24
Представляю, каково было детям. Преодолеть 400 км и нате - «котята в шаверме». Ужас!
Анонимный
30 Июня 2017 - 12:28
Теперь семьи, подписавшиеся под письмом тысячу раз подумают и переспросят друг друга, прежде чем поехать к нам снова. Это еще не считая тех, кто прочел эту новость.
Организаторам - "респект"!
Просто Мария
30 Июня 2017 - 13:26
Пусть думают, кого на сцену пускать. Скобари к такому привыкли, туристы же терпеть не стали. Молодца, правильно сделали. Я б еще копию этог письма организаторам отправила)
Анонимный
30 Июня 2017 - 14:01
А с чего Вы решили, что "скобари" к ТАКОМУ привыкли?! Мне вот совсем не нравятся праздники и мероприятия , проводимые городской культурой да и областной тоже! Одни и те же лица и коллективы, заезженная программа, как у тамады 90-х... Ничего свежего, интересного. Перестали семьей ходить на праздники.
Анонимный
30 Июня 2017 - 14:02
Пока культурой правят шоумены :-)и прочая блевотина "псевдокультурная", будете хавать то, что дают!
Генчик
30 Июня 2017 - 14:09
Мы, кстати, тоже перестали ходить на праздники. Одним словом - избитая годами нудятина. Может кто-то и привык, но думаю, что молчать не надо. Прекрасный пример. Запомним.
Анонимный
30 Июня 2017 - 14:11
Когда в следующий раз мне подсунут подобную дичь, я не медля напишу аналогичное письмо. И скорее не в редакцию, а городской культуре
Анонимный
30 Июня 2017 - 14:13
пушкин ещетот матерщинник. но ели мне не изменяет память - возрастной цензор мероприятия был 12+. я прав?
пскович
30 Июня 2017 - 14:17
А что губернатор думает по этому поводу? Или его только Довлатов волнует?
Анонимный
30 Июня 2017 - 14:25
Губернатор давно забил на культуру, главное не трогают и не напрягают сильно! Головной боли нет, что то делается, пусть и через заднее место. Всё в рамках планов, бюджет осваивается, думать не надо! Живем!
Анонимный
30 Июня 2017 - 14:27
Вы про День города лучше написали бы! Опять "шоумен" от КоролёФФпрадакшен замутить "крутой сейшн" в духе а-ля быдлосходняк!
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