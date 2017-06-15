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«На Запсковье живем как на выселках»

15 Июня 2017 - 10:39
Главная → Заметки → Обратная связь
Читатели «Псковской правды» предлагают устроить голосование по поводу установки памятника пограничникам
В скором времени еще один памятник появится в Пскове. Его посвятят пограничникам. Местом для него выбран сквер на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов. На прошлой неделе мы рассказывали о том, что вопрос об установке памятника рассматривался еще год назад: тогда проекта монумента еще не было, да и горожане высказывались против его расположения в этом парке. В этом году, по заверению инициаторов, нареканий не было. Однако, судя по комментариям, оставленным читателями на нашем сайте, это не совсем так. Единого мнения в обществе не сложилось.

Дядя:

«Вы существующие ремонтируйте и обслуживайте, а не новые ставьте».

User:

«Не трогайте парк, и так вокруг каменные джунгли - оставьте зеленый островок! Оставьте место для прогулок с детками, соберите денег лучше на новый асфальт и детскую площадку».

Людмила:

«Памятник не займет много места. Для колясок места хватит (хотя мамашкам сколько ни дай - всегда мало). А на Запсковье и вправду ничего нет. В нем только спать, и ни одной достопримечательности. Живем как на выселках».

Анонимный:

«Никто из жителей Запсковья не хочет этот памятник видеть в сквере!»

Саныч:

«Очень нескромное предложение ветеранов-пограничников по установке памятника. Пограничники в Пскове без году неделя, а уже памятник требуют. Вот если бы жители Пскова вышли с такой инициативой, тогда понятно было бы и можно было бы поддержать. Вообще-то, прежде чем принимать решение, стоило бы поинтересоваться мнением жителей города».

Екатерина:

«А жителей близлежащих домов не хотят спросить, хотим ли мы видеть у себя под окнами памятник? Или нам больше по душе поляна, где можно погулять с детьми, поиграть в мяч?! Каждые выходные на этой поляне играют в футбол. Поставите памятник, заасфальтируете дорожки, а играть где?! Поддерживаю мнение, чтобы пограничники ставили памятник себе любимым у себя на территории офиса. Считаю, что нужно организовать голосование за или против!»

Анонимный:

«Может, денег не соберут? Глядишь, и заглохнет все само собой».

Иван:

«Хороший памятник и место хорошее. Правильно!»
 
Фото из группы «Памятники пограничникам»

Комментарии: 3
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Комментарии

маша
15 Июня 2017 - 15:29
жителям запсковья ничего не надо. убрать всё, что есть, асфальт срыть, лавки снести. не надо за всех высказываться. памятник в Пскове пограничникам- дело важное. Памятник пограничникам должен быть в каждом городе и дело должно быть государственным. Ничего себе заявления для пограничного города.. может вы сюда из лесу приехали???? в городе масса мест, много людей причастных к истории нашей страны. памятники надо ставить!! и надо помнить!!! а имена неблагодарных забудут и их дети!!! не боитесь???
Светланка
15 Июня 2017 - 18:16
Именно этот вариант памятника выглядит очень нескладно. Низкая толстая тумба, обставленная невнятными статуями. Почему не объявлен конкурс?
свет
15 Июня 2017 - 18:19
Планировку территории также неплохо бы согласовать с населением района - им там жить и "наслаждаться подарунком".
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