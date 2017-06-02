Пенсионеры благодарят главу города за внимательное и чуткое отношение

Уважаемый Иван Николаевич! Выражаю вам искреннюю признательность и сердечную благодарность за проявленное внимание к моей проблеме. Желаю вам успехов в решении сложных и напряженных производственных проблем.



Клавдия Кузьминична Юхина

В редакцию пришла читательница. Принесла письмо. Оказалось, она малолетняя узница. Принесла в редакцию фото, на котором она, еще девочкой, вместе с другими псковскими ребятишками, угнанными в Германию.На фото Клавдия держит на руках малыша. На этой же фотографии – псковский мальчик Коля. Клавдии Кузьминичне очень важно узнать, жив ли кто из этих людей (изображенных на фото) сейчас.Но пришла она в редакцию по другой причине. Глава города очень порадовал ее своим внимательным отношением.«Прошу вас опубликовать в газете «Псковская правда» благодарность в адрес главы города Пскова – Цецерского Ивана Николаевича».Стали расспрашивать. Оказалось, Клавдия Кузьминична впервые накануне 9 Мая встретила у себя с поздравлением столь высокого гостя – главу города. Была очень рада такому вниманию. Приняла Ивана Николаевича, рассказала о своей жизни и своей проблеме. Сейчас наша читательница добивается справедливости. Обидела ее соседка. Словом обидела. Теперь некогда дружные люди обходят друг друга стороной, даже до суда дошли.Желаем соседкам примириться и с большим удовольствием встречать друг друга во дворе, чтобы обсуждать добрые новости.