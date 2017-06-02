2 Июня 2017
Псков
+4 .. +6 °C
Великие Луки
+13 .. +15 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир

Псковичка: Слезы душу выжигают от беспомощности

02 Июня 2017 - 12:31
Главная → Заметки → Обратная связь
Публикация письма Путину вызвала бурное обсуждение среди жителей Псковской области
Серьезное обсуждение на сайте «Псковской правды» вызвала публикация письма восьми пенсионеров «Псковский гектар вместо дальневосточного». В своем обращении «через газету к Путину» пожилые люди рассказывают о тяготах своей жизни. Многие читатели захотели дополнить эту картину своими штрихами.

Публикуем лишь некоторые комментарии:

Галина Леонидовна:

«Все правильно! Да это не только в Пскове. В любой точке России такое отношение к людям. Я получаю пенсию со всеми добавками 8400. Работала на 2 ставки. Хозяева Красноярского шинного завода сожгли архив. Стаж есть. А вот справки о зарплате нет. «Принесите расчетку, посмотреть зарплату». Это 20 лет спустя!»

Ольга:

«Все так верно пишут, только эту правду никто не хочет видеть и слышать. Она не входит в их планы!»

Надежда:

«Руководителям нужно думать о молодежи, создавать для них рабочие места и давать бесплатное жилье. Строительство жилья ведется в больших городах и областных центрах, забыли про районные центры и сельскую местность. В советское время строили очень много в совхозах, колхозах и небольших городках нашей необъятной Родины, а сейчас мы доживаем в этом жилье безо всякой надежды на лучшее будущее для наших детей и внуков».

Светлана:

«Едешь по нашей прекрасной земле – слезы душу выжигают от беспомощности, безденежья и невозможности ее поднять самостоятельно! Наша героическая земля и ее люди достойны поклонения, а не безразличия от Москвы-барыни».

Надежда:

«Я уроженка Псковской области. Прожила более 45 лет в Питере, за эти годы сменила работу один раз. Зарплата хорошая была, и стаж 45 лет. Пенсия 16 тысяч. Из нее квартплата и услуги – 6 тысяч. Все, что имею: комната 25 м без ванны и горячей воды на 4 человека. Возвращаться некуда, да и муж болеет 20 лет, ему медпомощь специалистов нужна, а где она в селе? Сил уже мало, будем доживать».

Тамара:

«Почему не говорят о том, сколько получают почтовые работники, дворники? Прожиточный минимум кто считал? Ну на крупу и овощи кой-какие хватает, а одеться и обуться нам уже не надо? 15 лет носить одно пальто это норма?»
 

Комментарии: 1
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Спасибо ЦецерскомуЗаборовскую школу...Житель Хотиц: Песок...

Комментарии

Анонимный
02 Июня 2017 - 13:33
робяты, "период дожития"- так называется пенс возраст. что вы после этого хотите от государства?
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Звезда «Бригады» отрепетировал в Пскове «Евгения Онегина»В Пскове стартовал первый городской велопарадВыставка «ПсковЭКСПО-2017» открылась в ПсковеВ Великих Луках скоро появится профессиональный футбольный клуб
Весь фото архив

Видео

Видеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоища
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 31 мая
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50