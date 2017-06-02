Псковичка: Слезы душу выжигают от беспомощности
02 Июня 2017 - 12:31Главная → Заметки → Обратная связь
Публикация письма Путину вызвала бурное обсуждение среди жителей Псковской области
Серьезное обсуждение на сайте «Псковской правды» вызвала публикация письма восьми пенсионеров «Псковский гектар вместо дальневосточного». В своем обращении «через газету к Путину» пожилые люди рассказывают о тяготах своей жизни. Многие читатели захотели дополнить эту картину своими штрихами.
Публикуем лишь некоторые комментарии:
Галина Леонидовна:
«Все правильно! Да это не только в Пскове. В любой точке России такое отношение к людям. Я получаю пенсию со всеми добавками 8400. Работала на 2 ставки. Хозяева Красноярского шинного завода сожгли архив. Стаж есть. А вот справки о зарплате нет. «Принесите расчетку, посмотреть зарплату». Это 20 лет спустя!»
Ольга:
«Все так верно пишут, только эту правду никто не хочет видеть и слышать. Она не входит в их планы!»
Надежда:
«Руководителям нужно думать о молодежи, создавать для них рабочие места и давать бесплатное жилье. Строительство жилья ведется в больших городах и областных центрах, забыли про районные центры и сельскую местность. В советское время строили очень много в совхозах, колхозах и небольших городках нашей необъятной Родины, а сейчас мы доживаем в этом жилье безо всякой надежды на лучшее будущее для наших детей и внуков».
Светлана:
«Едешь по нашей прекрасной земле – слезы душу выжигают от беспомощности, безденежья и невозможности ее поднять самостоятельно! Наша героическая земля и ее люди достойны поклонения, а не безразличия от Москвы-барыни».
Надежда:
«Я уроженка Псковской области. Прожила более 45 лет в Питере, за эти годы сменила работу один раз. Зарплата хорошая была, и стаж 45 лет. Пенсия 16 тысяч. Из нее квартплата и услуги – 6 тысяч. Все, что имею: комната 25 м без ванны и горячей воды на 4 человека. Возвращаться некуда, да и муж болеет 20 лет, ему медпомощь специалистов нужна, а где она в селе? Сил уже мало, будем доживать».
Тамара:
«Почему не говорят о том, сколько получают почтовые работники, дворники? Прожиточный минимум кто считал? Ну на крупу и овощи кой-какие хватает, а одеться и обуться нам уже не надо? 15 лет носить одно пальто это норма?»
Публикуем лишь некоторые комментарии:
Галина Леонидовна:
«Все правильно! Да это не только в Пскове. В любой точке России такое отношение к людям. Я получаю пенсию со всеми добавками 8400. Работала на 2 ставки. Хозяева Красноярского шинного завода сожгли архив. Стаж есть. А вот справки о зарплате нет. «Принесите расчетку, посмотреть зарплату». Это 20 лет спустя!»
Ольга:
«Все так верно пишут, только эту правду никто не хочет видеть и слышать. Она не входит в их планы!»
Надежда:
«Руководителям нужно думать о молодежи, создавать для них рабочие места и давать бесплатное жилье. Строительство жилья ведется в больших городах и областных центрах, забыли про районные центры и сельскую местность. В советское время строили очень много в совхозах, колхозах и небольших городках нашей необъятной Родины, а сейчас мы доживаем в этом жилье безо всякой надежды на лучшее будущее для наших детей и внуков».
Светлана:
«Едешь по нашей прекрасной земле – слезы душу выжигают от беспомощности, безденежья и невозможности ее поднять самостоятельно! Наша героическая земля и ее люди достойны поклонения, а не безразличия от Москвы-барыни».
Надежда:
«Я уроженка Псковской области. Прожила более 45 лет в Питере, за эти годы сменила работу один раз. Зарплата хорошая была, и стаж 45 лет. Пенсия 16 тысяч. Из нее квартплата и услуги – 6 тысяч. Все, что имею: комната 25 м без ванны и горячей воды на 4 человека. Возвращаться некуда, да и муж болеет 20 лет, ему медпомощь специалистов нужна, а где она в селе? Сил уже мало, будем доживать».
Тамара:
«Почему не говорят о том, сколько получают почтовые работники, дворники? Прожиточный минимум кто считал? Ну на крупу и овощи кой-какие хватает, а одеться и обуться нам уже не надо? 15 лет носить одно пальто это норма?»
Комментарии: 1
Ранее в разделе
Комментарии
Анонимный
02 Июня 2017 - 13:33
робяты, "период дожития"- так называется пенс возраст. что вы после этого хотите от государства?
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
02 Июня 2017
- Сегодня ЕГЭ по математике напишут 665 псковских школьников11:15
- Из-за «Семейного марша» в центре Пскова перекроют движение11:11
- Сегодня состоится открытие 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии09:59
- В Пскове штормовым ветром повалило деревья01.06, 15:05
- В первой половине дня в городе ожидается сильный ветер01.06, 12:42
- Два эстонских дипломата объявлены персонами нон грата в России01.06, 12:36
- Сегодня в Псковской области запрещена продажа алкоголя01.06, 10:17
- Автомобильная авария на мосту 50-летия Октября унесла жизни двух человек01.06, 09:09
- Мошенники предлагают забронировать места в автобусах на Пушкинский праздник поэзии31.05, 20:00
- В субботу «Отцы хороших звуков» выступят на Праздничной поляне31.05, 19:28
- Псковичей приглашают на праздник с участием патриарха Кирилла31.05, 12:35
- В Пскове занятия «Гвоздей» с родителями стали традиционными31.05, 12:20
- Актер Псковского театра драмы пройдет 100 километров за 24 часа31.05, 11:59
- Выставка корейского искусства развернется в Пскове 8 июня30.05, 18:18
- В Дно с рельсов сошли цистерны, в Великих Луках поезд тащил автомобиль по рельсам30.05, 14:59
- В одном из банков Пскова обнаружили две фальшивые купюры30.05, 14:28
- 4 млн рублей дополнительно выделят на вытрезвитель в Пскове30.05, 13:08
- Открытие Великолукского драмтеатра планируется приурочить к Дням города30.05, 12:50
- Срок жизни псковской городской свалки снова продлили30.05, 12:12
- Девятиклассники украли велосипеды в деревне Борисовичи30.05, 11:48
Лидеры обсуждений
- Псковский гектар вместо дальневосточного
- Родители против закрытия девятилетки в Порховском районе
- Модная революция. Перезагрузка: Вдохнуть жизнь
- Как наказать соседа-собаковода
- Кто пишет такие законы
- Заборовскую школу все-таки закроют
- Александр Питиримов: Изобретать колесо не будем
- Валидаторы убрать, уволенных вернуть
- Как попасть в новую школу жителям улиц Венской и Балтийской
- Житель Хотиц: Песок разлетается на участки. Это плохо влияет на посадки
Фото
Звезда «Бригады» отрепетировал в Пскове «Евгения Онегина»В Пскове стартовал первый городской велопарадВыставка «ПсковЭКСПО-2017» открылась в ПсковеВ Великих Луках скоро появится профессиональный футбольный клубВесь фото архив
Видео
Видеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаВесь видео архив