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Заборовскую школу все-таки закроют
31 Мая 2017 - 11:33Главная → Заметки → Обратная связь
Экспертная комиссия рекомендовала перевод учеников в Славковичи, родителей до сих пор не поставили в курс дела, и они намерены продолжить борьбу
О том, что родители учеников категорически не хотят, чтобы маленькую школу в Порховском районе закрывали, мы сообщали две недели назад.
Сейчас на 13 учеников Заборовской школы (один из них мальчик-инвалид, учится на дому) приходится восемь учителей и четыре человека обслуживающего персонала.
– Когда в школе не ведется половина предметов, это тоже не образование, – заметил руководитель областного управления образования Александр Седунов.
Напомним, в случае если родители против закрытия школы, ее судьбу должна решать экспертная комиссия по оценке последствий. Ее заседание состоялось 23 мая.
Александр Седунов подчеркнул, что на заседании комиссии речь, в частности, шла об улучшении качества образования. Однако, по его словам, перед принятием решения по вопросу ликвидации Заборовской школы районные власти должны детально проработать вопросы, связанные с доставкой детей в образовательное учреждение и трудоустройством педагогических работников в Славковскую и Хиловскую средние школы. А Славковская школа, в свою очередь, должна внимательно отнестись к каждому ребенку, сказал Александр Седунов, имея в виду и образовательную программу, и вхождение детей в новое учебное заведение. Напомним, родителей беспокоило, что дети будут учиться вдали от дома и тратить на дорогу больше времени.
– Нам о закрытии школы никто официально не сообщил, даже на последнем звонке, который был 25 мая. Из районных властей на праздник никто не приехал, – сказала мама шестиклассницы Ольга Васильева, до которой дозвонилась «Псковская правда». – Мы все в шоке, учителя плачут! Но сдаваться мы не намерены, думаем, какие еще шаги можем предпринять.
Сейчас на 13 учеников Заборовской школы (один из них мальчик-инвалид, учится на дому) приходится восемь учителей и четыре человека обслуживающего персонала.
– Когда в школе не ведется половина предметов, это тоже не образование, – заметил руководитель областного управления образования Александр Седунов.
Напомним, в случае если родители против закрытия школы, ее судьбу должна решать экспертная комиссия по оценке последствий. Ее заседание состоялось 23 мая.
Александр Седунов подчеркнул, что на заседании комиссии речь, в частности, шла об улучшении качества образования. Однако, по его словам, перед принятием решения по вопросу ликвидации Заборовской школы районные власти должны детально проработать вопросы, связанные с доставкой детей в образовательное учреждение и трудоустройством педагогических работников в Славковскую и Хиловскую средние школы. А Славковская школа, в свою очередь, должна внимательно отнестись к каждому ребенку, сказал Александр Седунов, имея в виду и образовательную программу, и вхождение детей в новое учебное заведение. Напомним, родителей беспокоило, что дети будут учиться вдали от дома и тратить на дорогу больше времени.
– Нам о закрытии школы никто официально не сообщил, даже на последнем звонке, который был 25 мая. Из районных властей на праздник никто не приехал, – сказала мама шестиклассницы Ольга Васильева, до которой дозвонилась «Псковская правда». – Мы все в шоке, учителя плачут! Но сдаваться мы не намерены, думаем, какие еще шаги можем предпринять.
Комментарии: 6
Комментарии
Мария
31 Мая 2017 - 12:33
Боритесь,желаю успехов.Это ваши дети и они никому кроме вас не нужны.
Алена
31 Мая 2017 - 12:57
Там "борется" то только одна мама...и то по личным отношениям к Славковскрй школе,в школу Славковичей детей подводят и из других деревень и расстояние не меньше,знания сто то их не страдают,ну а если их нет...бред на 13 учеников 12 работников,из-за этого страдает финансирование других школ.
Анонимный
31 Мая 2017 - 13:58
Какие все неженки стали, пипец. Что ж раньше то молчали,когда мы ездили за 9 км в школу,а когда опаздываешь на автобус то со школы идешь пешком домой и в дождь и с мороз. Почему то никто об этом 25 лет назад не думал,а сейчас ох и ах развели тут ,вот так и растут дети которые потом в жизни никого и ни во что не ставят.
Учителя
31 Мая 2017 - 22:27
Коллектив учителей Заборовской школы требует опровержения и публичного извинения у руководителя управления, чьи слова процитированы(в школе " не ведётся половина предметов"). считаем эту цитату ложной, несправедливой информацией, оскорбляющей весь коллектив, работающий честно, достойно и с высокими результатами учащихся в районе и области.
Родители
31 Мая 2017 - 22:35
Спасибо кто поддерживает родителей! Ведут борьбу все родители! А кто не понимает, вам это не дано. Даже имя не называете. Мы за своих детей! За 40 с лишним км. возить детей по бездорожью. И какие потом уроки?
Родители
31 Мая 2017 - 22:41
Неправда! В школе ведутся все предметы. И даже дополнительные занятия с ребятами. Которые они посещают с удовольствием. Ведутся кружки, очень любят дети "танцевальный", "мягкая игрушка" и ведут их учителя БЕСПЛАТНО! Районные и областные конкурсы, где дети ВСЕГДА принимают участие, показатель работы с детьми, и очень хорошие результаты РКМ. Школа работает на все 100% , а может и больше. Не правда, что нет качества образования! Наши дети всесторонне развиты. Мы родители знаем, что даже после уроков дети заняты и за них мы не волнуемся.
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