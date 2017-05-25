Колесо отваливалось из-за плохой дороги
25 Мая 2017 - 12:03Главная → Заметки → Обратная связь
Дорожное происшествие чудом не обернулось трагедией
«22 февраля ехала в маршрутке из Острова на Псков в 8:15. Только выехали, стало выпадать колесо. Микроавтобус был полный, без единого свободного места. Счастливая случайность, что не произошло аварии, действия водителя спасли всех, он вовремя остановился. Ведь это первый рейс за день, как можно было на таком автобусе выехать? С божьей помощью не оказались в канаве.
Маршрутки принадлежат ИП Анисимову. В этих маршрутках понаставлено кресел, что трудно пройти и тяжело сидеть, все зажаты. При мне была ситуация, когда водитель кричал в Пскове на инвалида, который не мог сесть из-за этой тесноты на свое место и решил ехать стоя. Да, стоячих брать нельзя. Но водитель был очень груб. И главный вопрос в том, что не созданы человеческие условия для пассажиров».
Журналисты «Псковской правды» еще в начале марта переслали обращение читательницы в областную прокуратуру. Только 20 апреля оно оказалось у специалистов регионального Управления федерального автодорожного надзора. И вот 15 мая в редакцию пришел ответ за подписью врио начальника управления Алексея Пшеницына:
«Управлением совместно с ГИБДД проведены мероприятия по контролю и проверке транспортных средств, находящихся в эксплуатации, используемых ИП Анисимовым А.А. на регулярном автобусном маршруте Псков – Остров. Также от ИП Анисимова А.А. запрошены пояснения в отношении полученной от вас информации.
По результатам мероприятий по контролю за транспортными средствами в процессе их эксплуатации фактов использования автобусов с неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация, не зафиксировано. Пассажировместимость используемых автобусов соответствует установленным для них техническим характеристикам.
Из пояснений ИП Анисимова А.А. следует, что техническая неисправность крепления колеса автобуса, возникшая 22.02.2017, образовалась из-за дорожных условий, была своевременно обнаружена водителем и в дальнейшем устранена. Пассажиры были пересажены в попутные автобусы и доставлены к месту следования. Таким образом, в данной ситуации отсутствует угроза причинения вреда жизни, здоровью граждани, следовательно, отсутствует основание для проведения внеплановой проверки ИП Анисимова А.А.
В соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец в период с 1 марта до 8 ноября 2017 года Управлением совместно с Государственной инспекцией труда в Псковской области проводятся проверки обеспечения безопасности перевозки пассажиров автомобильным транспортом. В рамках этих проверок предусмотрена и проверка ИП Анисимова А.А., в ходе которой будет уделено дополнительное внимание контролю за соответствием технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и за соответствием транспортных средств условиям перевозок пассажиров и багажа».
Маршрутки принадлежат ИП Анисимову. В этих маршрутках понаставлено кресел, что трудно пройти и тяжело сидеть, все зажаты. При мне была ситуация, когда водитель кричал в Пскове на инвалида, который не мог сесть из-за этой тесноты на свое место и решил ехать стоя. Да, стоячих брать нельзя. Но водитель был очень груб. И главный вопрос в том, что не созданы человеческие условия для пассажиров».
Нина Николаевна, Остров
Журналисты «Псковской правды» еще в начале марта переслали обращение читательницы в областную прокуратуру. Только 20 апреля оно оказалось у специалистов регионального Управления федерального автодорожного надзора. И вот 15 мая в редакцию пришел ответ за подписью врио начальника управления Алексея Пшеницына:
«Управлением совместно с ГИБДД проведены мероприятия по контролю и проверке транспортных средств, находящихся в эксплуатации, используемых ИП Анисимовым А.А. на регулярном автобусном маршруте Псков – Остров. Также от ИП Анисимова А.А. запрошены пояснения в отношении полученной от вас информации.
По результатам мероприятий по контролю за транспортными средствами в процессе их эксплуатации фактов использования автобусов с неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация, не зафиксировано. Пассажировместимость используемых автобусов соответствует установленным для них техническим характеристикам.
Из пояснений ИП Анисимова А.А. следует, что техническая неисправность крепления колеса автобуса, возникшая 22.02.2017, образовалась из-за дорожных условий, была своевременно обнаружена водителем и в дальнейшем устранена. Пассажиры были пересажены в попутные автобусы и доставлены к месту следования. Таким образом, в данной ситуации отсутствует угроза причинения вреда жизни, здоровью граждани, следовательно, отсутствует основание для проведения внеплановой проверки ИП Анисимова А.А.
В соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец в период с 1 марта до 8 ноября 2017 года Управлением совместно с Государственной инспекцией труда в Псковской области проводятся проверки обеспечения безопасности перевозки пассажиров автомобильным транспортом. В рамках этих проверок предусмотрена и проверка ИП Анисимова А.А., в ходе которой будет уделено дополнительное внимание контролю за соответствием технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и за соответствием транспортных средств условиям перевозок пассажиров и багажа».
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