Дорожное происшествие чудом не обернулось трагедией

Нина Николаевна, Остров

Журналисты «Псковской правды» еще в начале марта переслали обращение читательницы в областную прокуратуру. Только 20 апреля оно оказалось у специалистов регионального Управления федерального автодорожного надзора. И вот 15 мая в редакцию пришел ответ за подписью врио начальника управления Алексея Пшеницына:«Управлением совместно с ГИБДД проведены мероприятия по контролю и проверке транспортных средств, находящихся в эксплуатации, используемых ИП Анисимовым А.А. на регулярном автобусном маршруте Псков – Остров. Также от ИП Анисимова А.А. запрошены пояснения в отношении полученной от вас информации.По результатам мероприятий по контролю за транспортными средствами в процессе их эксплуатации фактов использования автобусов с неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация, не зафиксировано. Пассажировместимость используемых автобусов соответствует установленным для них техническим характеристикам.Из пояснений ИП Анисимова А.А. следует, что техническая неисправность крепления колеса автобуса, возникшая 22.02.2017, образовалась из-за дорожных условий, была своевременно обнаружена водителем и в дальнейшем устранена. Пассажиры были пересажены в попутные автобусы и доставлены к месту следования. Таким образом, в данной ситуации отсутствует угроза причинения вреда жизни, здоровью граждани, следовательно, отсутствует основание для проведения внеплановой проверки ИП Анисимова А.А.В соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец в период с 1 марта до 8 ноября 2017 года Управлением совместно с Государственной инспекцией труда в Псковской области проводятся проверки обеспечения безопасности перевозки пассажиров автомобильным транспортом. В рамках этих проверок предусмотрена и проверка ИП Анисимова А.А., в ходе которой будет уделено дополнительное внимание контролю за соответствием технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и за соответствием транспортных средств условиям перевозок пассажиров и багажа».