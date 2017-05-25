Житель Хотиц: Песок разлетается на участки. Это плохо влияет на посадки
25 Мая 2017 - 08:58Главная → Заметки → Обратная связь
Объездная мешает садоводам выращивать урожай
«У нас в Псковском районе начали строить объездную дорогу, расчистили поле, навезли песка. Говорят, из-за недостаточного финансирования стройку сейчас заморозили. Подрядчик из Санкт-Петербурга уже на прошлой неделе вывез всю тяжелую технику, а на днях и последний погрузчик исчез.
Будет ли продолжено строительство объездной дороги и не растянется ли оно на десятки лет? Было обещано, что дорогу сдадут в эксплуатацию к 2019 году. Песок разлетается и летит весь на участки и огороды. А это плохо влияет на посадки».
Редакция выехала на место. Работы идут.
Последняя официальная информация о строительстве Северного обхода вокруг Пскова размещена на сайте Госкомитета Псковской области по транспорту 12 мая. Согласно отчету, основные работы сейчас ведутся в районе будущего моста через Великую. «На опоре № 1 выполнены работы по бетонированию насадки. На опоре № 2 выполняются подготовительные работы по устройству ростверка опоры.
Завершены работы по возведению временной эстакады для строительства опоры № 3. На противоположном берегу выполняются работы по сносу и расчистке участков будущей строительной площадки», – говорится в сообщении.
Работа кипит: армируются каркасы стоек.
Кроме того, на площадке строительства путепровода в районе деревни Заровенье выполнены работы по бетонированию ростверка опоры № 2, армируются каркасы стоек.
Будет ли продолжено строительство объездной дороги и не растянется ли оно на десятки лет? Было обещано, что дорогу сдадут в эксплуатацию к 2019 году. Песок разлетается и летит весь на участки и огороды. А это плохо влияет на посадки».
Алексей, деревня Хотицы
Редакция выехала на место. Работы идут.
Последняя официальная информация о строительстве Северного обхода вокруг Пскова размещена на сайте Госкомитета Псковской области по транспорту 12 мая. Согласно отчету, основные работы сейчас ведутся в районе будущего моста через Великую. «На опоре № 1 выполнены работы по бетонированию насадки. На опоре № 2 выполняются подготовительные работы по устройству ростверка опоры.
Завершены работы по возведению временной эстакады для строительства опоры № 3. На противоположном берегу выполняются работы по сносу и расчистке участков будущей строительной площадки», – говорится в сообщении.
Работа кипит: армируются каркасы стоек.
Кроме того, на площадке строительства путепровода в районе деревни Заровенье выполнены работы по бетонированию ростверка опоры № 2, армируются каркасы стоек.
Комментарии: 2
Комментарии
дмитрий
25 Мая 2017 - 12:58
не построят такими темпами они к 2019 году....
Анонимный
25 Мая 2017 - 14:27
Это подобие стройки,строить одним экскаватором и краном они будут лет 20.
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
25 Мая 2017
- Как Автоплатеж ГИБДД поможет сохранить ваши деньги16:07
- Началась ярмарка-продажа абонементов нового филармонического сезона14:14
- Продолжается приём заявок на курс актерского мастерства в Пскове от РГИСИ24.05, 17:24
- Сурганова и Оркестр даст бесплатный концерт в Пушгорах24.05, 17:23
- С 1 июня проезд на автобусе в Пскове будет стоить 22 рубля24.05, 10:28
- На последнем звонке псковских выпускников будет развлекать «Космодром»24.05, 10:18
- Псковская область номинирована на премию National Geographic24.05, 10:02
- В Острове силовики соревновались в служебном двоеборье24.05, 09:59
- Внедорожные покатушки устроят в «Глухом Бору» 10 июня23.05, 17:23
- Пассажирка псковского автобуса получила травму23.05, 16:11
- В Псковской области задержали белорусского преступника23.05, 16:11
- Зрители концерта в Зеленом театре смогут подпевать юным артистам23.05, 14:05
- На 40 минут перекроют центр Пскова ради последнего звонка23.05, 13:57
- Инфляция в России замедлилась до 4,1%23.05, 13:21
- На дороги Псковской области потратят более 4 млрд рублей23.05, 12:44
- Программу «Соловьиной ночи» озвучили псковичам23.05, 12:33
- Довмонт Псковский: Каким будет праздник в 2017 году23.05, 12:32
- На Всероссийском конкурсе «Новая звезда» Псковскую область представит великолучанка23.05, 11:58
- В Пскове на асфальте появились надписи о ВИЧ23.05, 11:49
- Псков переименовали в Которск23.05, 11:05
Лидеры обсуждений
- Псковский гектар вместо дальневосточного
- Родители против закрытия девятилетки в Порховском районе
- Как получить льготы на поезд Псков – Санкт-Петербург
- Гидрошалман-2
- Кто пишет такие законы
- Великие Луки удивили всю область, придумав свой особенный туристический маршрут
- Модная революция. Перезагрузка: Вдохнуть жизнь
- Александр Питиримов: Изобретать колесо не будем
- Валидаторы убрать, уволенных вернуть
- Как попасть в новую школу жителям улиц Венской и Балтийской
Фото
Выставка «ПсковЭКСПО-2017» открылась в ПсковеВ Великих Луках скоро появится профессиональный футбольный клуб«Маша и Медведи» зажгли перед псковскими фанатамиХудожник Чанг Им устроила в Пскове мастер-класс по вязаниюВесь фото архив
Видео
Видеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаВесь видео архив