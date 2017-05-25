Объездная мешает садоводам выращивать урожай

Алексей, деревня Хотицы



Работа кипит: армируются каркасы стоек.

Редакция выехала на место. Работы идут.Последняя официальная информация о строительстве Северного обхода вокруг Пскова размещена на сайте Госкомитета Псковской области по транспорту 12 мая. Согласно отчету, основные работы сейчас ведутся в районе будущего моста через Великую. «На опоре № 1 выполнены работы по бетонированию насадки. На опоре № 2 выполняются подготовительные работы по устройству ростверка опоры.Завершены работы по возведению временной эстакады для строительства опоры № 3. На противоположном берегу выполняются работы по сносу и расчистке участков будущей строительной площадки», – говорится в сообщении.Кроме того, на площадке строительства путепровода в районе деревни Заровенье выполнены работы по бетонированию ростверка опоры № 2, армируются каркасы стоек.