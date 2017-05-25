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Житель Хотиц: Песок разлетается на участки. Это плохо влияет на посадки

25 Мая 2017 - 08:58
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Объездная мешает садоводам выращивать урожай
 «У нас в Псковском районе начали строить объездную дорогу, расчистили поле, навезли песка. Говорят, из-за недостаточного финансирования стройку сейчас заморозили. Подрядчик из Санкт-Петербурга уже на прошлой неделе вывез всю тяжелую технику, а на днях и последний погрузчик исчез.

Будет ли продолжено строительство объездной дороги и не растянется ли оно на десятки лет? Было обещано, что дорогу сдадут в эксплуатацию к 2019 году. Песок разлетается и летит весь на участки и огороды. А это плохо влияет на посадки».
 
Алексей, деревня Хотицы

Редакция выехала на место. Работы идут. 

Последняя официальная информация о строительстве Северного обхода вокруг Пскова размещена на сайте Госкомитета Псковской области по транспорту 12 мая. Согласно отчету, основные работы сейчас ведутся в районе будущего моста через Великую. «На опоре № 1 выполнены работы по бетонированию насадки. На опоре № 2 выполняются подготовительные работы по устройству ростверка опоры.
Завершены работы по возведению временной эстакады для строительства опоры № 3. На противоположном берегу выполняются работы по сносу и расчистке участков будущей строительной площадки», – говорится в сообщении.
 

Работа кипит: армируются каркасы стоек.

Кроме того, на площадке строительства путепровода в районе деревни Заровенье выполнены работы по бетонированию ростверка опоры № 2, армируются каркасы стоек.
 

Комментарии: 2
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Комментарии

дмитрий
25 Мая 2017 - 12:58
не построят такими темпами они к 2019 году....
Анонимный
25 Мая 2017 - 14:27
Это подобие стройки,строить одним экскаватором и краном они будут лет 20.
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