Псковичи помогли с освещением крымчанам, чинили порванные провода под Москвой и обеспечили работу Арктического форума без морганий света

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Энергетики подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода. Фактически зима, как и отопительный сезон, завершилась не на всей обширной территории присутствия Межрегиональной сетевой компании Северо-Запада, филиалом которой является «Псковэнерго». Но в целом можно выдохнуть – справились. Псковским энергетикам зима досталась в этот раз мягкая, без ледяных дождей, чего не скажешь о соседях. Поэтому 13 псковским мобильным бригадам на месте засиживаться не пришлось.– Нам досталась почетная обязанность оказывать помощь там, где погода не жаловала, – рассказал на встрече с журналистами Андрей Кузьмин, первый заместитель директора «Псковэнерго» и главный инженер филиала. – Новгородцам в первую очередь, к ним выезжали в ноябре. Оттуда сразу бригады пошли в помощь на север Московской области, помогали в ледяной дождь в Клину, Солнечногорске, Дмитрове. Были проблемы по воркутинскому узлу, нам выпало три вахты по две недели.Достойно, по словам Кузьмина, псковские энергетики проявили себя в команде организаторов Международного арктического форума в Архангельске. Кто помнит, в марте Путин, Медведев и Шойгу побывали в ледяной пещере на Земле Франца-Иосифа и осмотрели архипелаг. Оттуда президент отправился в Архангельск, где обсуждал судьбу Арктики с международным сообществом. Техническую поддержку проведения Арктического форума обеспечивали в том числе псковские специалисты.– Речь шла не о возобновлении подачи электроэнергии при ее отключении, а о том, чтобы исключить даже моргание. Не дай бог заикнется микрофон у первого лица во время секундного сбоя! – обрисовал Андрей Кузьмин генеральную задачу энергетиков на форуме. – Наши сотрудники в итоге получили благодарности за проделанную работу от губернатора Архангельской области.Дважды псковские генераторы бесперебойного питания безвозвратно передавались в Крым. Под конец зимнего сезона силы направили на помощь соседям из Ленобласти. Предыдущее руководство тамошнего филиала нарастило вал неотработанных заявок по льготному техприсоединению. Заявки, сроки исполнения которых давно истекли, пришлось обрабатывать специалистам всего Северо-Запада. Целый месяц на запитке одного из поселков работали 50 псковских специалистов.Теперь горячая пора для них наступает дома. Люди потянутся на дачи, а значит, увеличится количество желающих пустить ток на свои участки. Проявлять активность в этом вопросе энергетики рекомендуют еще зимой, по закону у них есть полгода на реализацию заявок. Фактически их отрабатывают раньше, но надеяться на «завтра» не приходится, для запитки некоторых территорий нужно строить новые сети, зачастую через культурный слой с привлечением археологов. А это время.Алексей Черкасов, начальник управления перспективного развития и технологического присоединения «Псковэнерго», отмечает тенденцию увеличения запроса на предоставление услуг в онлайн-виде. Облегчить себе жизнь и уменьшить количество визитов к энергетикам поможет. Регистрация простая. На портале можно оставить заявку на подключение, рассчитать его примерную стоимость, задать вопросы. Крупный инвестор может воспользоваться картой, показывающей, где есть свободные мощности.Энергетики ставят перед собой задачу упростить потребителям жизнь вплоть до полной отмены визитов в офис. И призывают не подавать заявку при отсутствии точного намерения на подключение. Сейчас в регионе 1500 зависших заявок: энергетики свою часть работы выполнили, где-то даже построили новые сети, а потребители не спешат оплачивать работы по присоединению и устанавливать на своей территории необходимое оборудование.– Можем захлебнуться, – предупреждают сетевики и отмечают, что такие пустые договоры встают вкопеечку, стоимость реализации каждого со стороны энергетиков доходит до 67 тысяч рублей.Как подать заявку на подключение к энергосетям.Позвонить по единому для всего Северо-Запада телефону 8-800-333-02-52.Оставить заявку в личном кабинете на25 раз специалисты «Псковэнерго» запускали дизель-генераторы для обеспечения резервного электроснабжения социально значимых объектов в прошедшем осенне-зимнем периоде. 3 раза за зиму сотрудники филиала переходили на режим повышенной готовности.Одним из пяти ключевых объектов бизнес-плана всей МРСК Северо-Запада ее генеральный директор Александр Летягин назвал в 2016 году Псковский перинатальный центр, подключение которого к сетям принесло в бюджет компании 29 млн рублей.