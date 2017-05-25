Как наказать соседа-собаковода
«Из Питера переехал к нам сосед-пенсионер. Всю жизнь держал собак. Раньше проблем с ними не возникало, но год назад он завел бойцовскую. Точной породы не знаем, похожа на алабая. Забор у него есть, но такой низкий, что собак его не сдерживает. Они перепрыгивают забор и держат в ужасе жителей нашей деревни и соседних. А к нам на выходные дачников очень много приезжает, есть и с маленькими детишками.
Неоднократно собаки бросались на людей и других собак. Только благодаря вмешательству самого хозяина люди остались живы, а вот одну собаку бойцовская загрызла.
Соседа просим постоянно: привяжи, держи в вольерах. Причем вольеры же есть, но он их не запирает.
В Уграду, где находится райотдел полиции, уже много раз писали. Участковый разводит руками. Сейчас не выдержали, в прокуратуру района написали заявление».
Подписи жителей деревни Рыдалы Карамышевской волости
Регулярно СМИ публикуют подобные письма читателей, уставших бороться с соседскими собаками. «Псковская правда» попыталась выяснить, как найти управу на соседа, сделавшего питомца орудием устрашения.
– В случае возникновения реальной угрозы гражданам необходимо как можно скорее написать заявление участковому, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В полиции советуют приложить к заявлению фотографии или видеоматериалы, если известен хозяин – сообщить его данные. Если факты подтвердятся, наказывать будут в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях на территории Псковской области. В нем содержится статья «Нарушение правил содержания домашних животных». По ней хозяин, нарушивший правила выгула домашних животных, получает штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей. А если он при этом должностное лицо (скажем, собака служебная), то сумма штрафа увеличивается и составляет от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Правила выгула можно прочитать в региональном законе «О содержании и защите домашних животных».
Если хозяина собаки за эти нарушения в течение года уже штрафовали, то сумма штрафа увеличивается. Обычный собаковод получит 1,5-2 тысячи рублей, должностное лицо – 2-5 тысяч.
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