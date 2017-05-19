В редакцию пришло письмо из Печор. Страшное письмо о том, как родные люди портят друг другу жизнь из-за наследства

Мы решили опубликовать его с одной лишь целью. Те, кто не может поделить семейное добро или планирует ввязаться в тяжбы с родственниками, внимательно прочитайте. Хотели бы вы к своим 80 годам так жить?