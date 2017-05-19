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Кто пишет такие законы
19 Мая 2017 - 11:17Главная → Заметки → Обратная связь
В редакцию пришло письмо из Печор. Страшное письмо о том, как родные люди портят друг другу жизнь из-за наследства
Мы решили опубликовать его с одной лишь целью. Те, кто не может поделить семейное добро или планирует ввязаться в тяжбы с родственниками, внимательно прочитайте. Хотели бы вы к своим 80 годам так жить?
Я старая больная женщина – мне уже за 80 лет, пережила войну, четыре года жила в детском доме (1943-1947 гг.). С десяти лет пришлось жить самостоятельно, так как нашлась родная мать, которая была больна, и практически мне приходилось за ней ухаживать. Часто она лежала в больнице – у нее была онкология. В школу я ходила за 5 километров, там же, в больнице, лежала мать, я почти каждый день ее навещала. Школу окончила в 1953 году и поступила в Смоленский сельскохозяйственный институт, потому что там платили стипендию. Туда же в онкологию привезли и мать, которая вскоре умерла. Я снова осталась круглой сиротой. Жила на одну стипендию (институт я окончила с отличием). Окончить институт мне помогла дальняя родственница, которая когда-то с трех лет сама осталась сиротой.
На работу меня направили в колхоз, где вместо зарплаты начисляли трудодни с расчетом в конце года. Меня поселили на житье к пожилой одинокой женщине, которая сама испытала много горя, она заменила мне мать. К работе я относилась добросовестно, меня уважали, ценили, постоянно повышали в должности и даже награждали правительственными наградами.
В 1964 году меня назначили главным зоотехником управления сельского хозяйства, потом главным госинспектором по закупкам с/х продуктов, где я доработала до пенсии. Мне повезло, я работала с хорошими и умными руководителями.
У меня была однокомнатная квартира, так как я жила одна – посвятила себя работе. И вот в 55 лет я вышла замуж, ему было 60, он был разведен, ко мне пришел с одним рюкзаком. В районе он был на хорошем счету. А вот семьянин оказался никудышный, пьющий. Я в доме была и за мужика, и за бабу, а уважения от него никакого, спасибо, что не бил.
У него две дочери – младшей 53 года, старшей – к 60. У них свои семьи, сейчас уже внуки. У старшей двухкомнатная благоустроенная квартира, а младшая, Ольга, имеет новую двухкомнатную квартиру, построен особняк, новая машина, у дочки с зятем – однокомнатная квартира и две машины.
Я, когда ко мне пришел муж, обменяла свою однушку на двухкомнатную с доплатой с моей стороны. Его прописала, а когда пошла приватизация, приватизировала в долевую собственность – по ½.
Поначалу отношения с его дочерьми у меня складывались неплохо. К каждому празднику, дню рождения всем давала как минимум по тысяче. Ольга как-то попросила у меня в долг 80 тысяч рублей на покупку новой машины, потом 170 тыс. на канализацию и 100 тыс. для ограды строящегося особняка. Я все это дала. У второй дочки, у ее сына, был взят кредит на покупку машины. Я дала и ей 130 тыс. рублей на погашение кредита.
Ко мне пришла беда 1 февраля 2016 года – муж попал в больницу. И начались наши скитания по больницам. Я за ним ухаживала, дочери вообще не приходили. Потом он сломал бедро. Ему наложили гипс и отправили домой, таких в больницу не берут (85 лет). У мужа был сильный психоз, около него нужно было находиться круглые сутки. Я стала просить помощи у дочек. Постоянный отказ.
Я осталась одна, у самой давление весь август и сентябрь от 170 до 200, постоянные боли в сердце, а за мужем нужно убирать, перестилать, переодевать его, кормить и т.д. Я дважды вызывала скорую, на третий раз мне отказали – сказали, что нужна не скорая, а социальная служба, так как за нами нужен уход. Дважды пытались нанять сиделку, но всякий раз отказывались.
У мужа начались пролежни, его взяли в хирургию районной больницы, я там за ним ухаживала. В больнице у меня случился инсульт, положили в неврологию. Подошло время мужа выписывать, пришлось отца забирать Ольге. Он прожил у нее 2,5 месяца и умер. На похороны я дала 50 тысяч рублей и необходимые принадлежности.
17 марта 2017 года мы обратились в нотариальную контору за оформлением наследства – ½ доли квартиры умершего мужа. Дочери заявили права на 2/3 доли отца. Я возражала, потому что это моя личная собственность. Отказываются они и возвращать или засчитать в счет доли взятые в долг деньги. Я обращалась за защитой к судье, но до нее даже не допустили, направили к адвокату, но он вины не нашел, начальник полиции тоже. Кто создает такие законы о наследстве, когда уравнивают больную и старую жену, имеющую одну квартиру, и взрослых, обеспеченных, работающих, не больных, не инвалидов, не детей, а уже бабушек? Меня особо возмущает цинизм и наглость дочки. Она со мной разговаривает только с позиции силы или совсем не считает нужным разговаривать, а она учитель, учит маленьких детей.
Евгения Дмитриевна Петрова, г. Печоры
Я старая больная женщина – мне уже за 80 лет, пережила войну, четыре года жила в детском доме (1943-1947 гг.). С десяти лет пришлось жить самостоятельно, так как нашлась родная мать, которая была больна, и практически мне приходилось за ней ухаживать. Часто она лежала в больнице – у нее была онкология. В школу я ходила за 5 километров, там же, в больнице, лежала мать, я почти каждый день ее навещала. Школу окончила в 1953 году и поступила в Смоленский сельскохозяйственный институт, потому что там платили стипендию. Туда же в онкологию привезли и мать, которая вскоре умерла. Я снова осталась круглой сиротой. Жила на одну стипендию (институт я окончила с отличием). Окончить институт мне помогла дальняя родственница, которая когда-то с трех лет сама осталась сиротой.
На работу меня направили в колхоз, где вместо зарплаты начисляли трудодни с расчетом в конце года. Меня поселили на житье к пожилой одинокой женщине, которая сама испытала много горя, она заменила мне мать. К работе я относилась добросовестно, меня уважали, ценили, постоянно повышали в должности и даже награждали правительственными наградами.
В 1964 году меня назначили главным зоотехником управления сельского хозяйства, потом главным госинспектором по закупкам с/х продуктов, где я доработала до пенсии. Мне повезло, я работала с хорошими и умными руководителями.
У меня была однокомнатная квартира, так как я жила одна – посвятила себя работе. И вот в 55 лет я вышла замуж, ему было 60, он был разведен, ко мне пришел с одним рюкзаком. В районе он был на хорошем счету. А вот семьянин оказался никудышный, пьющий. Я в доме была и за мужика, и за бабу, а уважения от него никакого, спасибо, что не бил.
У него две дочери – младшей 53 года, старшей – к 60. У них свои семьи, сейчас уже внуки. У старшей двухкомнатная благоустроенная квартира, а младшая, Ольга, имеет новую двухкомнатную квартиру, построен особняк, новая машина, у дочки с зятем – однокомнатная квартира и две машины.
Я, когда ко мне пришел муж, обменяла свою однушку на двухкомнатную с доплатой с моей стороны. Его прописала, а когда пошла приватизация, приватизировала в долевую собственность – по ½.
Поначалу отношения с его дочерьми у меня складывались неплохо. К каждому празднику, дню рождения всем давала как минимум по тысяче. Ольга как-то попросила у меня в долг 80 тысяч рублей на покупку новой машины, потом 170 тыс. на канализацию и 100 тыс. для ограды строящегося особняка. Я все это дала. У второй дочки, у ее сына, был взят кредит на покупку машины. Я дала и ей 130 тыс. рублей на погашение кредита.
Ко мне пришла беда 1 февраля 2016 года – муж попал в больницу. И начались наши скитания по больницам. Я за ним ухаживала, дочери вообще не приходили. Потом он сломал бедро. Ему наложили гипс и отправили домой, таких в больницу не берут (85 лет). У мужа был сильный психоз, около него нужно было находиться круглые сутки. Я стала просить помощи у дочек. Постоянный отказ.
Я осталась одна, у самой давление весь август и сентябрь от 170 до 200, постоянные боли в сердце, а за мужем нужно убирать, перестилать, переодевать его, кормить и т.д. Я дважды вызывала скорую, на третий раз мне отказали – сказали, что нужна не скорая, а социальная служба, так как за нами нужен уход. Дважды пытались нанять сиделку, но всякий раз отказывались.
У мужа начались пролежни, его взяли в хирургию районной больницы, я там за ним ухаживала. В больнице у меня случился инсульт, положили в неврологию. Подошло время мужа выписывать, пришлось отца забирать Ольге. Он прожил у нее 2,5 месяца и умер. На похороны я дала 50 тысяч рублей и необходимые принадлежности.
17 марта 2017 года мы обратились в нотариальную контору за оформлением наследства – ½ доли квартиры умершего мужа. Дочери заявили права на 2/3 доли отца. Я возражала, потому что это моя личная собственность. Отказываются они и возвращать или засчитать в счет доли взятые в долг деньги. Я обращалась за защитой к судье, но до нее даже не допустили, направили к адвокату, но он вины не нашел, начальник полиции тоже. Кто создает такие законы о наследстве, когда уравнивают больную и старую жену, имеющую одну квартиру, и взрослых, обеспеченных, работающих, не больных, не инвалидов, не детей, а уже бабушек? Меня особо возмущает цинизм и наглость дочки. Она со мной разговаривает только с позиции силы или совсем не считает нужным разговаривать, а она учитель, учит маленьких детей.
Евгения Дмитриевна Петрова, г. Печоры
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