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Приема у кардиолога ждать пять месяцев

16 Мая 2017 - 15:52
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Читатель жалуется, что не может попасть к врачу после серьезной операции

 – Я перенес две операции на сердце, – рассказал Рудольф Иванович Тихомиров. – Одну в Пскове, полтора года назад, в областной больнице. Вторую мне сделали в клинике Алмазова в Санкт-Петербурге 29 апреля. Операция была по квоте от областного облздрава. В Петербурге меня выписали и отправили по месту жительства под наблюдение врача. Кардиолога по месту жительства мне было предписано посетить 4 мая. Я отправился во вторую поликлинику на Коммунальной, куда приписан. Обратился со всеми медицинскими документами в регистратуру. И мне предложили… подойти через пять месяцев! У меня от такого вопиющего безобразия даже нет слов! Неужели состояние нашей медицины настолько плачевно? И что мне теперь делать?

За помощью мы обратились к заведующей псковской поликлиникой Галине Неваленной. 

 – Да, у нас кадровый дефицит, и с кардиологами есть проблемы, – не стала скрывать Галина Неваленная. – Но в каждой поликлинике есть начмед и заведующий. По всем экстренным вопросам надо обращаться к ним. Регистратору я, конечно, сделаю замечание, что не разобрался в проблеме. 

Галина Неваленная обещала взять вопрос Рудольфа Тихомирова под личный контроль и решить эту проблему.
 

Важно

Проблему пациента вскоре успешно решили. Кардиолог второй поликлиники сейчас находится на учебе, Рудольфа Тихомирова направили к кардиологу в третью поликлинику.
 


Комментарии: 1
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Комментарии

Нина
16 Мая 2017 - 20:10
Не удивительно! Так пытались попасть к окулисту. Но теперь там наконец-то хороший доктор!
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