Приема у кардиолога ждать пять месяцев
– Я перенес две операции на сердце, – рассказал Рудольф Иванович Тихомиров. – Одну в Пскове, полтора года назад, в областной больнице. Вторую мне сделали в клинике Алмазова в Санкт-Петербурге 29 апреля. Операция была по квоте от областного облздрава. В Петербурге меня выписали и отправили по месту жительства под наблюдение врача. Кардиолога по месту жительства мне было предписано посетить 4 мая. Я отправился во вторую поликлинику на Коммунальной, куда приписан. Обратился со всеми медицинскими документами в регистратуру. И мне предложили… подойти через пять месяцев! У меня от такого вопиющего безобразия даже нет слов! Неужели состояние нашей медицины настолько плачевно? И что мне теперь делать?
За помощью мы обратились к заведующей псковской поликлиникой Галине Неваленной.
– Да, у нас кадровый дефицит, и с кардиологами есть проблемы, – не стала скрывать Галина Неваленная. – Но в каждой поликлинике есть начмед и заведующий. По всем экстренным вопросам надо обращаться к ним. Регистратору я, конечно, сделаю замечание, что не разобрался в проблеме.
Галина Неваленная обещала взять вопрос Рудольфа Тихомирова под личный контроль и решить эту проблему.
Важно
Проблему пациента вскоре успешно решили. Кардиолог второй поликлиники сейчас находится на учебе, Рудольфа Тихомирова направили к кардиологу в третью поликлинику.
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