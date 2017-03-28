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Не добиться статуса ветерана ВОВ

27 Марта 2017 - 10:39
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«Корочки» преткновения
 «Мама была связной у партизан, иногда она посылала меня. Есть письменное подтверждение от партизан. Мне отказывают в присвоении статуса участника партизанского движения. Я обращалась по инстанциям, есть заключения, что в отношении меня нарушены права человека. Теперь, говорят, я должна идти в суд. Но мне уже много лет, и для меня это тяжело. Могу ли я где-то получить помощь?»
 
Клавдия Ивановна Бученкова, Себежский район

Прокуратура – как раз тот орган, который выступает от имени граждан, не имеющих возможности самостоятельно защитить свои права. Туда-то «Псковская правда» и обратилась. Правда, официальный ответ явно не порадует нашу читательницу. Идти в суд и отстаивать ее позицию они не видят оснований. Мы публикуем этот ответ, возможно, данная проблема окажется не единичной. 

– Согласно доводам Бученковой Клавдии Ивановны (1936 года рождения) в 1943 году она сообщила партизанам 1-й и 11-й Калининских бригад о местопребывании немецких войск. Это, по мнению заявителя, является основанием для признания ее партизанкой. В качестве доказательств Бученкова К.И. представляет справку и подтверждение, подписанные партизанами 1-й и 11-й Калининских партизанских бригад. Указанные справка и подтверждение не свидетельствуют о прохождении службы в партизанском отряде и участии в деятельности подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, – сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области советник юстиции Евгений Шевченко

Кроме того, по информации ГУ «Тверской центр документации новейшей истории» от 10.05.2011, Бученкова (Дергачева) К.И. не значится в списках связных и населения, активно помогавшего партизанам Калининской области, в том числе 1-й и 11-й Калининских бригад.

Из толкования Федерального закона «О ветеранах» не следует, что к партизанам относятся любые лица, находившиеся в партизанских отрядах и соединениях, а лишь те, кто непосредственно участвовал в партизанском движении.

Постановлением Государственного комитета обороны от 30 мая 1942 года «Вопросы партизанского движения» в целях объединения руководства партизанским движением в тылу противника и для дальнейшего развития этого движения при Ставке Верховного Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения. Структура партизанского движения обеспечивала централизованное управление созданием, подготовкой и применением партизанских формирований.
Боевые действия партизанских отрядов и соединений планировались в тесном взаимодействии с регулярными войсками фронтов в рамках проводимых операций. Партизанские отряды фактически являлись нерегулярным компонентом Вооруженных сил, партизаны принимали присягу, а их деятельность была приравнена к военной службе.

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усматривается. В то же время указанное обстоятельство не лишает гражданина права на самостоятельное обращение в суд за защитой своих прав, свобод и законных интересов. 
 

Справка «ПП»

Федеральным законом «О ветеранах» предусмотрено, что к ветеранам Великой Отечественной войны относятся, в числе прочих, участники Великой Отечественной войны, в том числе партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период Гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР.


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