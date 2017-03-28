«Корочки» преткновения

Клавдия Ивановна Бученкова, Себежский район

Справка «ПП»

Прокуратура – как раз тот орган, который выступает от имени граждан, не имеющих возможности самостоятельно защитить свои права. Туда-то «Псковская правда» и обратилась. Правда, официальный ответ явно не порадует нашу читательницу. Идти в суд и отстаивать ее позицию они не видят оснований. Мы публикуем этот ответ, возможно, данная проблема окажется не единичной.– Согласно доводам Бученковой Клавдии Ивановны (1936 года рождения) в 1943 году она сообщила партизанам 1-й и 11-й Калининских бригад о местопребывании немецких войск. Это, по мнению заявителя, является основанием для признания ее партизанкой. В качестве доказательств Бученкова К.И. представляет справку и подтверждение, подписанные партизанами 1-й и 11-й Калининских партизанских бригад. Указанные справка и подтверждение не свидетельствуют о прохождении службы в партизанском отряде и участии в деятельности подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, – сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области советник юстицииКроме того, по информации ГУ «Тверской центр документации новейшей истории» от 10.05.2011, Бученкова (Дергачева) К.И. не значится в списках связных и населения, активно помогавшего партизанам Калининской области, в том числе 1-й и 11-й Калининских бригад.Из толкования Федерального закона «О ветеранах» не следует, что к партизанам относятся любые лица, находившиеся в партизанских отрядах и соединениях, а лишь те, кто непосредственно участвовал в партизанском движении.Постановлением Государственного комитета обороны от 30 мая 1942 года «Вопросы партизанского движения» в целях объединения руководства партизанским движением в тылу противника и для дальнейшего развития этого движения при Ставке Верховного Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения. Структура партизанского движения обеспечивала централизованное управление созданием, подготовкой и применением партизанских формирований.Боевые действия партизанских отрядов и соединений планировались в тесном взаимодействии с регулярными войсками фронтов в рамках проводимых операций. Партизанские отряды фактически являлись нерегулярным компонентом Вооруженных сил, партизаны принимали присягу, а их деятельность была приравнена к военной службе.Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усматривается. В то же время указанное обстоятельство не лишает гражданина права на самостоятельное обращение в суд за защитой своих прав, свобод и законных интересов.Федеральным законом «О ветеранах» предусмотрено, что к ветеранам Великой Отечественной войны относятся, в числе прочих, участники Великой Отечественной войны, в том числе партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период Гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР.