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Не работает аппарат в онкодиспансере

22 Марта 2017 - 10:15
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В редакцию обратилась читательница. Наталья обеспокоена, что не может начать лечение
– Мне поставили диагноз «рак кожи». Но уже месяц я не могу начать лечение, потому что не работает специальный аппарат РТА. У меня пятилетний ребенок, и умирать я не готова. Да и на работу я устроиться весь этот месяц не могу, потому что понимаю, придется отпрашиваться на сеансы, а кому из работодателей это понравится? Мне дали телефон, сказали, звоните в радиологическое отделение. Звоню регулярно, но аппарат по-прежнему не исправен.
 
Наталья, Псков

– Аппарат либо уже починили, либо вот-вот починят, – заверил главный врач Псковского областного онкодиспансера Вячеслав Шипаев. – Все больные смогут начать лечение. 

Мы позвонили в радиологическое отделение и убедились, что аппарат РТА действительно только что починили.
 

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