Потомки победителей с гордостью пронесут их портреты по центру Пскова

Валентина Николаевна, Псков

Справка «ПП»

– Акция будет, это могу сказать однозначно, – сообщила «Псковской правде» региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». – Что касается мест изготовления табличек, информация будет в ближайшее время.Екатерина пообещала сообщить читателям «Псковской правды» подробную информацию об акции, как только она появится.Акция «Бессмертный полк» уже несколько лет проходит по всей стране в День Победы. 9 Мая по центральным улицам российских городов с портретами членов своих семей, участвовавших в Великой Отечественной войне, идут дети, внуки и правнуки тех, кто выковал Победу. За несколько лет акция получила всенародный размах. Принял в ней участие и президент России Владимир Путин, вставший в строй Бессмертного полка с портретом своего отца.