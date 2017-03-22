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Где записывают в Бессмертный полк?

22 Марта 2017 - 09:35
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Потомки победителей с гордостью пронесут их портреты по центру Пскова
 «Будет ли в этом году акция «Бессмертный полк»? В прошлом году мы не попали, очень сожалели. Хотелось бы с фото отца пройти по городу. Нужна помощь в оформлении таблички. Звонила по старым номерам, которые указывали в прошлом году, но не удалось выяснить ничего». 
 
Валентина Николаевна, Псков

– Акция будет, это могу сказать однозначно, – сообщила «Псковской правде» региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина. – Что касается мест изготовления табличек, информация будет в ближайшее время. 

Екатерина пообещала сообщить читателям «Псковской правды» подробную информацию об акции, как только она появится. 
 

Справка «ПП»

Акция «Бессмертный полк» уже несколько лет проходит по всей стране в День Победы. 9 Мая по центральным улицам российских городов с портретами членов своих семей, участвовавших в Великой Отечественной войне, идут дети, внуки и правнуки тех, кто выковал Победу. За несколько лет акция получила всенародный размах. Принял в ней участие и президент России Владимир Путин, вставший в строй Бессмертного полка с портретом своего отца.
 

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