Печерянка прислала в редакцию фотографии с затопленного кладбища

- У меня к вам буквально крик о помощи, разрывающий душу! Может вы сможете обратить внимание властей на суть проблемы, которую я хочу изложить, - обратился в редакцию «Псковской правды» Виктория Кинева.- Делом в том, что в нашем городе Печоры буквально тонет городское кладбище. Судьба распорядилась так, что мне на днях пришлось похоронить брата. Участок для погребения у нас расположен в низине у перекрестка дорог и наш участок там далеко не единственный. Когда тает снег, идёт дождь или просто сильная влажность, то «в нашем углу» выступает вода. И ещё в этот угол, образованный перекрестком, стекает вся вода из луж и стоков из города. В итоге, могилы стоят в воде.Похороны родного человека – это и так не просто, но когда приходится в прямом смысле слова гроб опускать в могилу с водой... Каково смотреть на это скорбящим, когда вместо горсти земли на гроб можно только вылить пригоршню грязи с водой? Каково смотреть на это, когда не сформировать могилу из жижи? Работники похоронной службы работают по колено в воде. Каково смотреть на это? Конечно всем легко сказать, что нужно делать опалубку вокруг участка и поднимать уровень. Или не надо было вообще выбирать этот участок. Но не только у нас такая проблема и не у всех есть финансовая возможность провести такие работы.Сейчас весна и обширная часть кладбища может оказаться под водой. Могу вас заверить, что опалубка тут не сильно поможет, а все потому что никому нет дела до усопших. Умерли и ладно. Но так нельзя! Неужели нельзя прокопать сток и вставить трубу под наклоном, чтобы вода с нашей стороны, со стороны кладбища, уходила под уклоном под дорогой на другую сторону, где как раз находится болото? Неужели это стоит таких бешенных денег? Поймите, нам на наш участок до самого лета не попасть без резиновых сапог. Как же нам быть, если даже свечку на могиле не получается зажечь, не зайдя по самую щиколотку в воду. Вы хоть представьте, как тяжело близким наблюдать такую картину?Работники похоронной службы говорят, что они и хозяева других страдающих участков уже неоднократно обращались за помощью и просьбы оставались без ответа. Единственный способ – это привлечение внимания общественности через СМИ и социальные сети. Большое спасибо вам, если вы опубликуете моё письмо. Не будьте равнодушными к чужому горю!