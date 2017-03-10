Мнение: Дети не для экспериментов
10 Марта 2017 - 10:00Главная → Заметки → Обратная связь
Не утихают споры вокруг статьи о семейном образовании
Недавно «Псковская правда» опубликовала статью «Чему не учат в школе». Она о том, что все чаще молодые родители забирают детей из образовательных учреждений и сами организуют учебный процесс. От наших читателей мы продолжает получать отзывы. На прошлой недели мы опубликовали мнение учителя с более чем 40-летним стажем Галины Григорьевны. Статья ее возмутила. «Испокон веков школа учит только хорошему: читать, грамотно писать, изучать законы физики, математики и т. д. Разве может любой родитель все это дать ребенку?» – задается она вопросом.
А это новые мнения:
Мать:
– Знаем мы вашу коллективную работу на уроке. Все знаем. Мы все учились в советских школах. И потому я не хочу этой уравниловки для своих детей. Вероятно, мои дети пойдут в школу. Но я еще подумаю над этим. А пока – да, посадила в машину и поехали в кружки, секции, школу искусств... Напрасно вы полагаете, что там ребенку не с кем дружить.
N:
– Учителей жалко! Это такой неблагодарный труд, уважайте их и помогайте! Дай бог им здоровья и терпения!
N:
– Большинству людей просто завидно, что кто-то может себе позволить не работать, а с большим желанием занимаются со своими детьми, проводят вместе много времени.
Маша:
– Интересно. Все построено на родителях, родители полностью отдают себя детям. И какие плюсы! У ребенка нет отвращения к занятиям, у него успехи. А в школе? Объем, обязательность, перегруз и отсюда отторжение у детей, которые не справляются.
В подавляющей массе наши родители не хотят принимать минимальное участие в учебной жизни ребенка.
Николай:
– Хотелось бы посмотреть на уровень этого мальчика через 11 лет. Время – лучший судья. А пока это все – из серии бла-бла.
Михаил:
– Опять крайности. Дети не для экспериментов. Для некоторых больных детей нужно домашнее образование.
А это новые мнения:
Мать:
– Знаем мы вашу коллективную работу на уроке. Все знаем. Мы все учились в советских школах. И потому я не хочу этой уравниловки для своих детей. Вероятно, мои дети пойдут в школу. Но я еще подумаю над этим. А пока – да, посадила в машину и поехали в кружки, секции, школу искусств... Напрасно вы полагаете, что там ребенку не с кем дружить.
N:
– Учителей жалко! Это такой неблагодарный труд, уважайте их и помогайте! Дай бог им здоровья и терпения!
N:
– Большинству людей просто завидно, что кто-то может себе позволить не работать, а с большим желанием занимаются со своими детьми, проводят вместе много времени.
Маша:
– Интересно. Все построено на родителях, родители полностью отдают себя детям. И какие плюсы! У ребенка нет отвращения к занятиям, у него успехи. А в школе? Объем, обязательность, перегруз и отсюда отторжение у детей, которые не справляются.
В подавляющей массе наши родители не хотят принимать минимальное участие в учебной жизни ребенка.
Николай:
– Хотелось бы посмотреть на уровень этого мальчика через 11 лет. Время – лучший судья. А пока это все – из серии бла-бла.
Михаил:
– Опять крайности. Дети не для экспериментов. Для некоторых больных детей нужно домашнее образование.
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