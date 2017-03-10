Кондуктор: Автопарк теряет выручку
09 Марта 2017 - 17:03Главная → Заметки → Обратная связь
В редакцию позвонила женщина, представилась кондуктором. Сказала, что они с коллегами решили обратиться в газету
Поделилась своими впечатлениями о валидаторах. Отвечая на вопросы, то и дело переспрашивала людей на том конце провода: «Девочки, что у нас еще, правильно ведь я говорю».
«Вы пишете, как относятся пассажиры к введению валидаторов. А вы лучше напишите про нас, кондукторов, как мы страдаем.
Любое новшество на производстве направлено на улучшение условий труда. Нам эти условия труда очень сильно ухудшили. На нас повесили лишний килограмм веса, колоссальная нагрузка на позвоночник! У многих поднимается давление, немеют руки, болит шея.
От нас отобрали лишний час отдыха. Развозка утром на 4 часа и на 5 часов. Вставать приходится ночью, приезжаем за час до первого рейса, теряем много времени. Раньше могли ждать на Рокоссовского, на вокзале или в парке, теперь всех скопом везут в парк, чтобы выдать валидаторы.
Совершенно отсутствует техника безопасности. В руках сумка с мелочью и валидатор, за поручни не взяться, кондукторы ударяются. Уже несколько человек пострадали. Валидаторы работают плохо, потому что рассчитаны на то, что будут висеть стационарно, а они болтаются у нас на шеях, возникают вибрации. То бумагу зажевывают, то билет выдают чистый. Приходится выбивать еще один. На кондукторе повисают недостачи, каждый день пишем объяснительные. Каждый день у кого-то сбои. Боимся, что скоро придется вкладывать свои деньги.
Валидатор чеки выдает медленно, мы вручную работали в три раза быстрее. На коротких остановках не успеваем народ обилетить, а в час пик с валидатором просто не пройти.
Автопарк теряет выручку.
Приезжайте к нам, услышите много лестного».
«Вы пишете, как относятся пассажиры к введению валидаторов. А вы лучше напишите про нас, кондукторов, как мы страдаем.
Любое новшество на производстве направлено на улучшение условий труда. Нам эти условия труда очень сильно ухудшили. На нас повесили лишний килограмм веса, колоссальная нагрузка на позвоночник! У многих поднимается давление, немеют руки, болит шея.
От нас отобрали лишний час отдыха. Развозка утром на 4 часа и на 5 часов. Вставать приходится ночью, приезжаем за час до первого рейса, теряем много времени. Раньше могли ждать на Рокоссовского, на вокзале или в парке, теперь всех скопом везут в парк, чтобы выдать валидаторы.
Совершенно отсутствует техника безопасности. В руках сумка с мелочью и валидатор, за поручни не взяться, кондукторы ударяются. Уже несколько человек пострадали. Валидаторы работают плохо, потому что рассчитаны на то, что будут висеть стационарно, а они болтаются у нас на шеях, возникают вибрации. То бумагу зажевывают, то билет выдают чистый. Приходится выбивать еще один. На кондукторе повисают недостачи, каждый день пишем объяснительные. Каждый день у кого-то сбои. Боимся, что скоро придется вкладывать свои деньги.
Валидатор чеки выдает медленно, мы вручную работали в три раза быстрее. На коротких остановках не успеваем народ обилетить, а в час пик с валидатором просто не пройти.
Автопарк теряет выручку.
Приезжайте к нам, услышите много лестного».
КстатиВалидаторы появились на шеях кондукторов несколько недель назад в преддверии введения пластиковых карточек, с помощью которых пассажиры вскоре смогут оплатить проезд. Сумка с мелочью также осталась у кондукторов.
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Комментарии: 4
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Комментарии
Виктор
09 Марта 2017 - 22:08
Ездит жена, я больше на машине,- дурь полная с этими "нововведениями".. Лучше не стало никому, хуже-всем!..
Гость
09 Марта 2017 - 22:40
Да всё нормально, главное, что валидаторы по 300% наценке закупили, 200% из них в карман положили... А что дальше? А что дальше! А что там дальше - не важно. (сарказм)
09 Марта 2017 - 23:41
едешь 2 остановки. а кондуктора так и не увидишь. пока она до тебя доберётся в толпе. надо выражать недовольство откровенно. кондукторам, конечно совсем неудобно. сочувствую им. работа тяжёлая. и на ногах и на нервах. и народ не всегда вежливый вокруг..
Любовь
10 Марта 2017 - 00:01
Жалобы на лишний кг веса,это бред.Я тоже работаю с кассой,только на поезде,так они у нас в 2,а то и в 3 раза тяжелее.И ничего,все живы.То что не удобно и медленно с этим полностью согласна.
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