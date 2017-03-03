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Брак с иностранцем. Где лучше пожениться?

03 Марта 2017 - 13:02
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Отвечаем на вопросы наших читателей

 - Я планирую зарегистрировать брак с гражданином другого государства. Но мы с женихом еще не решили, где нам лучше пожениться – в России или у него на родине. Обязана ли я уведомлять государство о браке с гражданином другой страны в случае, если соберусь регистрировать брак за границей? Проставят ли моему мужу штамп в иностранный паспорт, если мы все-таки решим жениться здесь?

Татьяна, Псков

- По состоянию на 15.02.2017 года на территории Псковской области с начала года зарегистрировано 15 браков с участием иностранных граждан, - ответил первый заместитель начальника Главного государственного Управления юстиции по Псковской области Александр Розов. - За последнее десятилетие количество браков с участием иностранных граждан не увеличивалось. Наибольшее количество было зарегистрировано в 2007 году – 394 брака, а наименьшее в 2006 году - 127 (в 2016 году – 233, в 2015 - 283).

Чаще всего регистрируются браки с гражданами Украины, Республики Беларусь, Республики Таджикистан, Молдовы, Латвийской Республики.

В паспорта иностранных граждан штамп о регистрации брака не проставляется, за исключением граждан Республики Беларусь.

В настоящее время российским законодательством не предуксмотрено уведомление государства в случае регистрации брака с иностранными гражданами.
 

Кстати

15 февраля 1947 года в СССР вышел Указ, запрещающий браки между гражданами СССР и иностранцами. Официально запрет объясняли заботой о советских женщинах, о чем в указе говорилось так: «наши женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей, в непривычных условиях чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации».

На самом деле власти боролись против интернациональных браков. Их волна началась еще в годы Великой Отечественной войны, когда часть советских военных (как мужчин, так и женщин) успели завести семьи в странах восточной Европы. А в СССР после войны осталось много одиноких женщин. Попытки же бывших медсестер, связисток и летчиц остаться со своими возлюбленными за рубежом расценивались как классовая незрелость. К тому страна была разорена, многие города разрушены, хозяйству и промышленности требовались огромные ресурсы для восстановления и, в первую очередь, человеческие. Нельзя забывать и демографический фактор, который также сыграл не последнюю роль в мерах по удержанию в стране здоровых мужчин и женщин детородного возраста. 
 


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