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С 8 Марта, газета!

03 Марта 2017 - 09:08
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В редакцию пришло письмо
– Обычно я покупаю газеты «Аргументы недели», «Аргументы и факты» и «Псковскую правду», – пишет наш постоянный читатель Анатолий Головков. – Но читать я начинаю с «Псковской правды», как самой интересной, это наша родная, близкая газета, в которой можно найти ответы на многие жизненные вопросы. И главное достоинство газеты – оперативность, достоверность, объективность, фундаментальность, талантливость и все эти качества объединяет высокий профессионализм журналистов.

Заметно возрос интерес к газете (я говорю о своих друзьях), она стала флагманом областной печати. Скажу откровенно, я давно ждал, когда же главная газета заявит о себе в полный голос.

Сначала мне нравились «Новости Пскова» с Васильевым, политологом А. Ивановым, криминальные очерки С. Андреевой, сенсации О. Константинова, потом нравился «Курьеръ». Последнее время мои симпатии отданы «Псковской правде» – она больше отвечает моему менталитету и запросам. Прочитав газету, я могу получить ответы на многие вопросы. И меня порой просто удивляет и поражает, как можно за ограниченное время в таком маленьком журналистском составе собрать и обобщить полезный, нужный и интересный материал, не допуская ошибок. Получается прямо по-симоновски: «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете».

Много было интересных материалов в газете. Но, как говорил Штирлиц, лучше всего запоминаются последние слова, как и последние материалы. Это «Православные тропы», где каждая статья – открытие, сакральное очарование, по ним можно изучать историю Псковского края. Это была малая псковская энциклопедия – «два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать». Этим материалом «Псковская правда» очень удачно закончила 2016 год.

Газета очень много внимания уделяет нашему будущему – нашим детям. Как говорит классик, будущее светло и прекрасно, приближайте его, работайте на него. 

А разве не прекрасно, что наши юные гимнасты из Пскова Алевтина Воробьева и Владимир Чернов боролись за победу в проекте «Синяя птица», а фотоконкурс «Самый дружный класс»… и много других умных дел. Все просто невозможно перечислить. Я уже не говорю обо всех спортивных мероприятиях, на которых блещут псковичи, занимая призовые места. Небольшой городок на равных борется на спортивных аренах с городами-миллионниками.

Наши дети – это наша старость, правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше горе, это наши слезы.

За последние годы газета завоевала популярность, зарекомендовала себя как авторитетный источник информации о событиях и людях, где мыслям просторно, а словам тесно. Думаю, что секрет популярности газеты в уважении к своему читателю, в умении слушать и слышать читателя, а порой и прислушиваться к его советам. 

Искренне, от души желаю творческих успехов, здоровья вам и вашим близким, при вашей загруженности избежать эмоционального выгорания, удачи вам во всех делах и начинаниях, исполнения самых сокровенных желаний. Будьте любимы и счастливы, вы это заслужили, новых интересных находок и публикаций. Мир вашему дому! Мы гордимся, что в Пскове есть газета и как вы ее делаете.
Так держать!

Считаю, что своим трудом вы претворяете в жизнь слова директора Царскосельского лицея, сказанные в напутствии к воспитанникам: «Храните правду, жертвуйте всем за нее; не смерть страшна, а страшно бесчестие; не богатство, не чины, не ленты честят человека, а доброе имя, храните его…». И не могу не закончить свое поздравление с вашим заслуженным праздником стихами:

С теплыми днями, с весенней капелью, 
С первой мимозой, с последней метелью,
С ласковым солнышком вас поздравляю. 
Счастья, здоровья, успехов желаю!
Сейте и впредь: разумное, доброе, вечное.

Ваш читатель и почитатель А. Головков

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