В онкодиспансер только через участкового
03 Марта 2017 - 09:03Главная → Заметки → Обратная связь
На очередную порцию вопросов от читателей ответил заместитель главного врача Псковского областного онкодиспансера
Три недели назад в пресс-центре «Псковской правды» журналисты встретились с врачами онкодиспансера. Но вопросы в редакцию продолжили поступать и после встречи. Сегодня мы публикуем ответы от начмеда Псковского облонкодиспансера Сергея Колесникова.
– Удаление родинок желательно или их лучше не беспокоить? Как определить опасные родинки? Знаю, что в Питере режут не все, чтобы не навредить. У нас кто-нибудь диагностикой занимается?
– У каждого человека есть пигментные пятна на коже, необходимо избегать чрезмерного пребывания на солнце и забыть про солярии. Опасность представляют образования, которые начинают увеличиваться, менять свой цвет и форму, изъязвляться. В этих случаях необходимо обращаться к дерматологу и затем к онкологу.
– Хочу уточнить, сделала операцию, прошла 6 химий, лучевую, в данный момент болят ноги (суставы, колено, вены). Что нужно предпринять (может, какой анализ нужно сделать) или к какому врачу обратиться? Спасибо.
– Обратитесь к нашему онкологу, он определит, какие обследования и где необходимо провести.
– Атрофический гастрит, В12-дефицитная анемия, метаплазия слизистой желудка по кишечному типу, диагноз впервые поставлен в 2011 году. Могу ли я обратиться к вам за консультацией или требуется какое-то направление?
– С вашим диагнозом необходимо наблюдаться у терапевта, быть на диспансерном учете и регулярно проводить обследования – гастроскопию и др. Консультация онколога не нужна.
– Пункцию в Пскове не делает только ленивый. Всем ли результатам можно доверять?
– Цитологическое исследование, как и другие методы обследования, имеет свой процент достоверности – до 80-90%.
– Назначили пункцию узла щитовидной железы. В случае положительного результата куда обращаться – к своему участковому врачу либо можно сразу к вам?
– В онкодиспансер направляют на консультацию участковые врачи, врачи общей практики, семейные врачи и районные онкологи.
– Вопрос по лечению рака. Хотелось бы услышать правду. Надоела красивая пенка про новый онкоцентр в Пскове и лучшее оборудование для лечения рака. 1) Почему здесь не делают диагностику рака, а посылают в Санкт-Петербург? Там анализы около 6000 р. плюс консультации онкологов платные и дорога с больным, а они бывают лежачие, очень дорого получается.
– В настоящее время в Псковской области есть все необходимое оборудование для диагностики, кроме ПЭТ – позитронно-эмиссионной томографии и проведения иммуногистохимического исследования биологического материала (ИГХ). Лаборатория для проведения ИГХ сейчас оснащается необходимым оборудованием, проводится учеба персонала, и в этом году начнут проводить эти исследования при некоторых заболеваниях. Проблема в том, что реактивы для ИГХ очень дорогие и эти исследования не оплачиваются ни страховыми организациями, ни бюджетом.
– Удаление родинок желательно или их лучше не беспокоить? Как определить опасные родинки? Знаю, что в Питере режут не все, чтобы не навредить. У нас кто-нибудь диагностикой занимается?
Любовь Андреевна
– У каждого человека есть пигментные пятна на коже, необходимо избегать чрезмерного пребывания на солнце и забыть про солярии. Опасность представляют образования, которые начинают увеличиваться, менять свой цвет и форму, изъязвляться. В этих случаях необходимо обращаться к дерматологу и затем к онкологу.
– Хочу уточнить, сделала операцию, прошла 6 химий, лучевую, в данный момент болят ноги (суставы, колено, вены). Что нужно предпринять (может, какой анализ нужно сделать) или к какому врачу обратиться? Спасибо.
Валентина
– Обратитесь к нашему онкологу, он определит, какие обследования и где необходимо провести.
– Атрофический гастрит, В12-дефицитная анемия, метаплазия слизистой желудка по кишечному типу, диагноз впервые поставлен в 2011 году. Могу ли я обратиться к вам за консультацией или требуется какое-то направление?
Валентина
– С вашим диагнозом необходимо наблюдаться у терапевта, быть на диспансерном учете и регулярно проводить обследования – гастроскопию и др. Консультация онколога не нужна.
– Пункцию в Пскове не делает только ленивый. Всем ли результатам можно доверять?
Анонимный
– Цитологическое исследование, как и другие методы обследования, имеет свой процент достоверности – до 80-90%.
– Назначили пункцию узла щитовидной железы. В случае положительного результата куда обращаться – к своему участковому врачу либо можно сразу к вам?
Екатерина
– В онкодиспансер направляют на консультацию участковые врачи, врачи общей практики, семейные врачи и районные онкологи.
– Вопрос по лечению рака. Хотелось бы услышать правду. Надоела красивая пенка про новый онкоцентр в Пскове и лучшее оборудование для лечения рака. 1) Почему здесь не делают диагностику рака, а посылают в Санкт-Петербург? Там анализы около 6000 р. плюс консультации онкологов платные и дорога с больным, а они бывают лежачие, очень дорого получается.
Александр
– В настоящее время в Псковской области есть все необходимое оборудование для диагностики, кроме ПЭТ – позитронно-эмиссионной томографии и проведения иммуногистохимического исследования биологического материала (ИГХ). Лаборатория для проведения ИГХ сейчас оснащается необходимым оборудованием, проводится учеба персонала, и в этом году начнут проводить эти исследования при некоторых заболеваниях. Проблема в том, что реактивы для ИГХ очень дорогие и эти исследования не оплачиваются ни страховыми организациями, ни бюджетом.
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