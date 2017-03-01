Когда в продажу поступят электронные транспортные карты?
01 Марта 2017 - 15:19Главная → Заметки → Обратная связь
Продолжаем отвечать на злободневные вопросы наших читателей
«Проезд повысили. Но транспортных карт в автобусе не продают, и в кассах автобусного парка – тоже. Когда они появятся в продаже?»
- В ближайшую неделю карты появятся в продаже. Первая партия карт уже закуплена. Но на данном этапе нет пунктов пополнения, - сообщил «Псковской правде» заместитель директора «Псковпассажиравтотранс» Андрей Егоренко. - В карте будут заложены только две поездки. И для дальнейшего использования ее нужно будет пополнять
По его словам, в настоящее время предприятие находится в процессе подписания договора со Сбербанком. Также ведутся переговоры о возможности пополнять транспортную карту через платежные терминалы Qiwi.
Отметим, что транспортная карта будет стоить 100 рублей. В ее стоимость будет включена цена двух поездок.
Ирина
- В ближайшую неделю карты появятся в продаже. Первая партия карт уже закуплена. Но на данном этапе нет пунктов пополнения, - сообщил «Псковской правде» заместитель директора «Псковпассажиравтотранс» Андрей Егоренко. - В карте будут заложены только две поездки. И для дальнейшего использования ее нужно будет пополнять
По его словам, в настоящее время предприятие находится в процессе подписания договора со Сбербанком. Также ведутся переговоры о возможности пополнять транспортную карту через платежные терминалы Qiwi.
Отметим, что транспортная карта будет стоить 100 рублей. В ее стоимость будет включена цена двух поездок.
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