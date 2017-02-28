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Должны за воду

28 Февраля 2017 - 10:21
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Стал известен топ-10 должников Пскова
- Почти 164 миллиона рублей составила сумма дебиторской задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения перед Горводоканалом на начало 2017 года, -  сообщила начальник информационно-расчетного центра предприятия Ксения Малыхина.

Самыми крупными должниками по холодному водоснабжению и водоотведению на сегодняшний день являются следующие организации:

ООО «Микрорайон № 7» - сумма задолженности 14 млн 726,2 тысячи рублей. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 165,1 тысячи рублей.

МП Псковского района «Коммунальные услуги» - сумма задолженности 8 млн 381 тысяча рублей. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 2 млн 309,6 тысячи рублей.

ООО «Птицефабрика Псковская» -   сумма задолженности  8 млн 97,7 тысячи рублей. 

ООО «Славянка» -  сумма задолженности 7 млн 633,2 тысячи рублей. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 505 тысяч рублей.

ООО «Райкомхоз» - сумма задолженности 7 млн 596,9 тысячи рублей.

МБУ Пскова «Жилище» -  сумма задолженности 5 млн 665 тысячи рублей. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 255 тыс. руб.

Акционерное общество «Государственное управление жилищно-коммунального хозяйства» -  сумма задолженности 5 млн 213 тыс. руб. 

ООО «Микрорайон № 5» -  сумма задолженности 5 млн 57,5 тысячи рублей. 

МП «УМР № 15» -  сумма задолженности 3 млн 322,3 тысячи рублей. 

ООО «Микрорайон № 2» -  задолженность 2 млн 958 тысяч рублей взыскана УФССП по Псковской области. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 2 млн 425,8 тысячи рублей. Кроме того, в отношении ООО «Микрорайон № 2» принято решение суда, вступившее в законную силу, на сумму 1 млн 697,9 тысячи рублей. 

Также в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Псковской области находится исковое производство в отношении должников ООО УО «Пароменское» на предмет взыскания задолженности в сумме 6 млн 320,5 тысячи рублей. В ближайшее время будут подготовлены исковые заявления по таким должникам, как: Псковский агротехнический колледж (сумма задолженности - 888 тыс. 859,45 руб.), Колледж профессиональных технологий и сервиса (988 тыс. 580,25 руб.), Политехнический колледж (981 тыс. 558,44 руб.).
 

Важно

Если должник (будь то физическое или юридическое лицо) в течение месяца свой долг не погасит, предприятие будет взыскивать долг через суд. 
 

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