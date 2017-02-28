Должны за воду
28 Февраля 2017 - 10:21Главная → Заметки → Обратная связь
Стал известен топ-10 должников Пскова
- Почти 164 миллиона рублей составила сумма дебиторской задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения перед Горводоканалом на начало 2017 года, - сообщила начальник информационно-расчетного центра предприятия Ксения Малыхина.
Самыми крупными должниками по холодному водоснабжению и водоотведению на сегодняшний день являются следующие организации:
ООО «Микрорайон № 7» - сумма задолженности 14 млн 726,2 тысячи рублей. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 165,1 тысячи рублей.
МП Псковского района «Коммунальные услуги» - сумма задолженности 8 млн 381 тысяча рублей. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 2 млн 309,6 тысячи рублей.
ООО «Птицефабрика Псковская» - сумма задолженности 8 млн 97,7 тысячи рублей.
ООО «Славянка» - сумма задолженности 7 млн 633,2 тысячи рублей. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 505 тысяч рублей.
ООО «Райкомхоз» - сумма задолженности 7 млн 596,9 тысячи рублей.
МБУ Пскова «Жилище» - сумма задолженности 5 млн 665 тысячи рублей. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 255 тыс. руб.
Акционерное общество «Государственное управление жилищно-коммунального хозяйства» - сумма задолженности 5 млн 213 тыс. руб.
ООО «Микрорайон № 5» - сумма задолженности 5 млн 57,5 тысячи рублей.
МП «УМР № 15» - сумма задолженности 3 млн 322,3 тысячи рублей.
ООО «Микрорайон № 2» - задолженность 2 млн 958 тысяч рублей взыскана УФССП по Псковской области. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 2 млн 425,8 тысячи рублей. Кроме того, в отношении ООО «Микрорайон № 2» принято решение суда, вступившее в законную силу, на сумму 1 млн 697,9 тысячи рублей.
Также в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Псковской области находится исковое производство в отношении должников ООО УО «Пароменское» на предмет взыскания задолженности в сумме 6 млн 320,5 тысячи рублей. В ближайшее время будут подготовлены исковые заявления по таким должникам, как: Псковский агротехнический колледж (сумма задолженности - 888 тыс. 859,45 руб.), Колледж профессиональных технологий и сервиса (988 тыс. 580,25 руб.), Политехнический колледж (981 тыс. 558,44 руб.).
Самыми крупными должниками по холодному водоснабжению и водоотведению на сегодняшний день являются следующие организации:
ООО «Микрорайон № 7» - сумма задолженности 14 млн 726,2 тысячи рублей. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 165,1 тысячи рублей.
МП Псковского района «Коммунальные услуги» - сумма задолженности 8 млн 381 тысяча рублей. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 2 млн 309,6 тысячи рублей.
ООО «Птицефабрика Псковская» - сумма задолженности 8 млн 97,7 тысячи рублей.
ООО «Славянка» - сумма задолженности 7 млн 633,2 тысячи рублей. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 505 тысяч рублей.
ООО «Райкомхоз» - сумма задолженности 7 млн 596,9 тысячи рублей.
МБУ Пскова «Жилище» - сумма задолженности 5 млн 665 тысячи рублей. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 255 тыс. руб.
Акционерное общество «Государственное управление жилищно-коммунального хозяйства» - сумма задолженности 5 млн 213 тыс. руб.
ООО «Микрорайон № 5» - сумма задолженности 5 млн 57,5 тысячи рублей.
МП «УМР № 15» - сумма задолженности 3 млн 322,3 тысячи рублей.
ООО «Микрорайон № 2» - задолженность 2 млн 958 тысяч рублей взыскана УФССП по Псковской области. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 2 млн 425,8 тысячи рублей. Кроме того, в отношении ООО «Микрорайон № 2» принято решение суда, вступившее в законную силу, на сумму 1 млн 697,9 тысячи рублей.
Также в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Псковской области находится исковое производство в отношении должников ООО УО «Пароменское» на предмет взыскания задолженности в сумме 6 млн 320,5 тысячи рублей. В ближайшее время будут подготовлены исковые заявления по таким должникам, как: Псковский агротехнический колледж (сумма задолженности - 888 тыс. 859,45 руб.), Колледж профессиональных технологий и сервиса (988 тыс. 580,25 руб.), Политехнический колледж (981 тыс. 558,44 руб.).
ВажноЕсли должник (будь то физическое или юридическое лицо) в течение месяца свой долг не погасит, предприятие будет взыскивать долг через суд.
По материалам Псковского агентства информации
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