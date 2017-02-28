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Псковское озеро почистят, Новоржев спасут от потопа

28 Февраля 2017 - 12:20
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Когда почистят реку Великую - интересуется наша читательница
 - Будут ли когда-нибудь реки чистить, как это было раньше? К примеру, от Острова к Пскову. Сколько себя помню, всегда велась работа по расчистке дна, берегов. Сейчас ужас что творится. Зимы малоснежные, речки заиливаются. Особенно Великая. Неужели не найти денег? 
 
Таисия Ивановна, Псков

- В этом году мы будем проводить работы по экологическому обследованию реки Великой для последующей очистки, - на вопрос читательницы «Псковской правды» ответила Татьяна Можжина, заместитель  председателя Комитета по природопользованию и охране окружающей среды по вопросам водных отношений, экологической экспертизы и охраны окружающей среды. – Сейчас мы как раз готовим техническую документацию. Но самой очистки в этом году не будет точно. Речь идет только о предварительных работах. В этом году мы чистим Псковское озеро, а также углубляем его дно. Работы будут вестись в районе деревни Шартово в Печорском районе. Также в этом году мы завершаем работы по расчистке русла реки Оршанки в Новоржевском районе. Новоржев у нас в особо опасные паводковые периоды затапливался, страдало много людей, уже в течение трех лет мы проводим  работу по расчистке и углублению русла Оршанки.
 

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