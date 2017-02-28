Когда почистят реку Великую - интересуется наша читательница

Таисия Ивановна, Псков

- В этом году мы будем проводить работы по экологическому обследованию реки Великой для последующей очистки, - на вопрос читательницы «Псковской правды» ответила Татьяна Можжина, заместитель председателя Комитета по природопользованию и охране окружающей среды по вопросам водных отношений, экологической экспертизы и охраны окружающей среды. – Сейчас мы как раз готовим техническую документацию. Но самой очистки в этом году не будет точно. Речь идет только о предварительных работах. В этом году мы чистим Псковское озеро, а также углубляем его дно. Работы будут вестись в районе деревни Шартово в Печорском районе. Также в этом году мы завершаем работы по расчистке русла реки Оршанки в Новоржевском районе. Новоржев у нас в особо опасные паводковые периоды затапливался, страдало много людей, уже в течение трех лет мы проводим работу по расчистке и углублению русла Оршанки.