22 Февраля 2017
Псков
 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир

Можно ли попасть на лыжную трассу с искусственным снегом?

22 Февраля 2017 - 10:04
Главная → Заметки → Обратная связь
На этот вопрос читателям «Псковской правды» ответили на базе «Юность»
 - У нас знакомые ездят кататься на лыжах на островскую базу «Юность». Говорят, что после прошедшего там недавно чемпионата трасса там просто замечательная. Нигде в псковской области снега нет, лужи, а там после чемпионата искусственный снег остался, который пушками нагоняли. Стало интересно, неужели пользоваться трассой могут все желающие?
 
Валерий, Псков

Действительно, покататься на одной из лучших, по мнению экспертов, трасс в Европе можно всем желающим жителям и гостям области. Никаких ограничений нет. 

- Если у вас есть свой спортивный инвентарь – приезжайте и катайтесь совершенно бесплатно – отметили на базе. – А если вы хотите воспользоваться нашим инвентарем, то тут, конечно, придется заплатить. 

Гостей ждут в выходные, но если кто решит покататься на неделе, то не откажут.

Одна беда – состояние трассы стремительно ухудшается. Причина тому – погодные условия, слишком тепло. Даже искусственный снег стремительно тает. Сколько трасса еще простоит при такой погоде, трудно сказать. 

Всю информацию можно получить по телефону +7 (911) 39892-45.
 

Кстати

С 10 по 14 февраля на базе «Юность» проходили всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора Псковской области. Чтобы довести трассу до совершенства, использовали искусственный снег.

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Псковичей призывают...Радиоточка ушла...В январе опять платим...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёнымФуршет для участников премии «Народное признание»Церемония вручения премии «Народное признание»До начала церемонии вручения премии «Народное признание»
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 22 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50