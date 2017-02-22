На этот вопрос читателям «Псковской правды» ответили на базе «Юность»

Валерий, Псков

Кстати

Действительно, покататься на одной из лучших, по мнению экспертов, трасс в Европе можно всем желающим жителям и гостям области. Никаких ограничений нет.- Если у вас есть свой спортивный инвентарь – приезжайте и катайтесь совершенно бесплатно – отметили на базе. – А если вы хотите воспользоваться нашим инвентарем, то тут, конечно, придется заплатить.Гостей ждут в выходные, но если кто решит покататься на неделе, то не откажут.Одна беда – состояние трассы стремительно ухудшается. Причина тому – погодные условия, слишком тепло. Даже искусственный снег стремительно тает. Сколько трасса еще простоит при такой погоде, трудно сказать.Всю информацию можно получить по телефону +7 (911) 39892-45.С 10 по 14 февраля на базе «Юность» проходилина призы губернатора Псковской области. Чтобы довести трассу до совершенства, использовали искусственный снег.