Можно ли попасть на лыжную трассу с искусственным снегом?
22 Февраля 2017 - 10:04Главная → Заметки → Обратная связь
На этот вопрос читателям «Псковской правды» ответили на базе «Юность»
- У нас знакомые ездят кататься на лыжах на островскую базу «Юность». Говорят, что после прошедшего там недавно чемпионата трасса там просто замечательная. Нигде в псковской области снега нет, лужи, а там после чемпионата искусственный снег остался, который пушками нагоняли. Стало интересно, неужели пользоваться трассой могут все желающие?
Действительно, покататься на одной из лучших, по мнению экспертов, трасс в Европе можно всем желающим жителям и гостям области. Никаких ограничений нет.
- Если у вас есть свой спортивный инвентарь – приезжайте и катайтесь совершенно бесплатно – отметили на базе. – А если вы хотите воспользоваться нашим инвентарем, то тут, конечно, придется заплатить.
Гостей ждут в выходные, но если кто решит покататься на неделе, то не откажут.
Одна беда – состояние трассы стремительно ухудшается. Причина тому – погодные условия, слишком тепло. Даже искусственный снег стремительно тает. Сколько трасса еще простоит при такой погоде, трудно сказать.
Всю информацию можно получить по телефону +7 (911) 39892-45.
Валерий, Псков
Действительно, покататься на одной из лучших, по мнению экспертов, трасс в Европе можно всем желающим жителям и гостям области. Никаких ограничений нет.
- Если у вас есть свой спортивный инвентарь – приезжайте и катайтесь совершенно бесплатно – отметили на базе. – А если вы хотите воспользоваться нашим инвентарем, то тут, конечно, придется заплатить.
Гостей ждут в выходные, но если кто решит покататься на неделе, то не откажут.
Одна беда – состояние трассы стремительно ухудшается. Причина тому – погодные условия, слишком тепло. Даже искусственный снег стремительно тает. Сколько трасса еще простоит при такой погоде, трудно сказать.
Всю информацию можно получить по телефону +7 (911) 39892-45.
КстатиС 10 по 14 февраля на базе «Юность» проходили всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора Псковской области. Чтобы довести трассу до совершенства, использовали искусственный снег.
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