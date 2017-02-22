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Радиоточка ушла в прошлое

22 Февраля 2017 - 09:07
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Читатели интересуются, можно ли восстановить радиоточку
 - Можно ли восстановить радиоточку в квартире? Девять лет она у меня была, потом я ее сняла. Хотела бы сейчас вновь подключить. Нигде не могу выяснить, как это сделать. Пыталась найти комитет радио и телевидения, такой был раньше, не нашла. Думаю, вопрос интересует не меня одну. 
 
Александра Георгиевна, Псков

Как нам удалось выяснить, подключением радиоточек сейчас в Пскове никто не занимается. Виной тому технический прогресс. 

- Проводное радио ушло в прошлое, - сказал заместитель начальника Управления по связи и массовым коммуникациям администрации Псковской области Владимир Жолудев. -  В связи с износом оборудования связи, которое использовали для оказания услуг проводного радиовещания в  Пскове, и отсутствием технической возможности его замены операторы связи  прекратили оказание услуг проводного радиовещания в  Пскове с 1 декабря 2016 года. 

Конечно, совсем без радио жители Пскова и области не остались. Выход есть. Можно купить радиоприемник, включить его в розетку, как телевизор, и настроиться на волны желаемых радиостанций.
 

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