Читатели интересуются, можно ли восстановить радиоточку

Александра Георгиевна, Псков

Как нам удалось выяснить, подключением радиоточек сейчас в Пскове никто не занимается. Виной тому технический прогресс.- Проводное радио ушло в прошлое, - сказал заместитель начальника Управления по связи и массовым коммуникациям администрации Псковской области. - В связи с износом оборудования связи, которое использовали для оказания услуг проводного радиовещания в Пскове, и отсутствием технической возможности его замены операторы связи прекратили оказание услуг проводного радиовещания в Пскове с 1 декабря 2016 года.Конечно, совсем без радио жители Пскова и области не остались. Выход есть. Можно купить радиоприемник, включить его в розетку, как телевизор, и настроиться на волны желаемых радиостанций.