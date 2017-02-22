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Псковичей призывают выбрасывать полиэтиленовые пакеты в отдельный контейнер

22 Февраля 2017 - 09:33
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Из них, как и из пластиковых бутылок, будут делать тротуарную плитку на местном мусороперерабатывающем предприятии
Раздельный сбор мусора в Пскове практикуют около трех лет. Особо сознательные граждане выбрасывают бутылки из пластика в отдельные сетчатые контейнеры, которые стоят в их дворах рядом с привычными помойными баками. 

- В сетку c пластиковыми бутылками можно класть и полиэтиленовые пакеты, - сказал директор «АСПО» Андрей Лукьянов. – Только складывайте их, пожалуйста, в отдельный пакет, чтобы они не разлетались при погрузке. 

Проблема утилизации отходов – одна из главных экологических проблем Псковской области на сегодняшний день. Худшие показатели обращения с отходами, а также нахождение свалки в городской черте сразу понижает Псковскую область в разнообразных экологических рейтингах. О необходимости строительства большого мусороперерабатывающего завода и переносе полигона ТБО подальше от областного центра в регионе говорят давно. Это позволит решить нашу главную экологическую проблему. 

- Свалки есть в каждом районе Псковской области, у большинства уровень наполняемости уже на пределе, - сказал заместитель природоохранного прокурора Псковской области Александр Здановский. – Они у нас еще с советских времен. Недавно изменился федеральный закон, и это позволит нам сделать несколько больших свалок на территории области. 

- В Псковской области в целом низкий уровень негативного воздействия на окружающую среду, - отметил заместитель руководителя Росприроднадзора по Псковской области Геннадий Полоцкий. – Мы входим в 26 регионов с наиболее благоприятными показателями санитарно-эпидемического состояния здоровья населения и окружающей среды. 
 

Кстати

Если вы хотите, чтобы в вашем дворе появился контейнер для сбора пластика, обратитесь в свою управляющую компанию. Плата за вывоз ТБО не увеличится.
 

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