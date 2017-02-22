Псковичей призывают выбрасывать полиэтиленовые пакеты в отдельный контейнер
22 Февраля 2017 - 09:33Главная → Заметки → Обратная связь
Из них, как и из пластиковых бутылок, будут делать тротуарную плитку на местном мусороперерабатывающем предприятии
Раздельный сбор мусора в Пскове практикуют около трех лет. Особо сознательные граждане выбрасывают бутылки из пластика в отдельные сетчатые контейнеры, которые стоят в их дворах рядом с привычными помойными баками.
- В сетку c пластиковыми бутылками можно класть и полиэтиленовые пакеты, - сказал директор «АСПО» Андрей Лукьянов. – Только складывайте их, пожалуйста, в отдельный пакет, чтобы они не разлетались при погрузке.
Проблема утилизации отходов – одна из главных экологических проблем Псковской области на сегодняшний день. Худшие показатели обращения с отходами, а также нахождение свалки в городской черте сразу понижает Псковскую область в разнообразных экологических рейтингах. О необходимости строительства большого мусороперерабатывающего завода и переносе полигона ТБО подальше от областного центра в регионе говорят давно. Это позволит решить нашу главную экологическую проблему.
- Свалки есть в каждом районе Псковской области, у большинства уровень наполняемости уже на пределе, - сказал заместитель природоохранного прокурора Псковской области Александр Здановский. – Они у нас еще с советских времен. Недавно изменился федеральный закон, и это позволит нам сделать несколько больших свалок на территории области.
- В Псковской области в целом низкий уровень негативного воздействия на окружающую среду, - отметил заместитель руководителя Росприроднадзора по Псковской области Геннадий Полоцкий. – Мы входим в 26 регионов с наиболее благоприятными показателями санитарно-эпидемического состояния здоровья населения и окружающей среды.
- В сетку c пластиковыми бутылками можно класть и полиэтиленовые пакеты, - сказал директор «АСПО» Андрей Лукьянов. – Только складывайте их, пожалуйста, в отдельный пакет, чтобы они не разлетались при погрузке.
Проблема утилизации отходов – одна из главных экологических проблем Псковской области на сегодняшний день. Худшие показатели обращения с отходами, а также нахождение свалки в городской черте сразу понижает Псковскую область в разнообразных экологических рейтингах. О необходимости строительства большого мусороперерабатывающего завода и переносе полигона ТБО подальше от областного центра в регионе говорят давно. Это позволит решить нашу главную экологическую проблему.
- Свалки есть в каждом районе Псковской области, у большинства уровень наполняемости уже на пределе, - сказал заместитель природоохранного прокурора Псковской области Александр Здановский. – Они у нас еще с советских времен. Недавно изменился федеральный закон, и это позволит нам сделать несколько больших свалок на территории области.
- В Псковской области в целом низкий уровень негативного воздействия на окружающую среду, - отметил заместитель руководителя Росприроднадзора по Псковской области Геннадий Полоцкий. – Мы входим в 26 регионов с наиболее благоприятными показателями санитарно-эпидемического состояния здоровья населения и окружающей среды.
КстатиЕсли вы хотите, чтобы в вашем дворе появился контейнер для сбора пластика, обратитесь в свою управляющую компанию. Плата за вывоз ТБО не увеличится.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
22 Февраля 2017
- Историю Печерского монастыря покажут в новом музее21.02, 12:01
- В 2017 Россельхозбанк продолжит увеличивать объемы поддержки малого бизнеса21.02, 11:54
- Молодые повара посоревнуются за путевку в Якутию21.02, 11:44
- Игры, танцы и угощения ждут самых маленьких гостей в Областном театре кукол21.02, 11:18
- О премьере спектакля «Позвольте вам выйти вон!» сообщили псковичам21.02, 11:15
- Псковские борцы сразились за право представлять область в Калининграде и Воркуте21.02, 11:11
- Мирожский монастырь – приоритет для включения в Список ЮНЕСКО21.02, 11:08
- Два новых пригородных маршрута откроются в Псковской области21.02, 11:07
- Французских школьников посвятили в скобари21.02, 10:59
- Новый проект приказа о нормативах ОДН обсудят в Пскове 22 февраля21.02, 10:35
- Субсидии на жилье, сертификаты и квартиры получат молодые семьи, ветераны, инвалиды и сироты21.02, 10:13
- Погибшим в Афганистане установят «Скалу памяти»21.02, 09:49
- Третий том книги «Солдаты Победы» посвятили Великим Лукам21.02, 09:22
- Коллективы филармонии и театра подготовили для псковичей особую афишу20.02, 13:52
- Псковичи выбрали эмблему для перинатального центра20.02, 11:24
- Острович снял с карты знакомого 40 тысяч рублей20.02, 10:48
- Великолучанина обманули в интернете при покупке кроссовок20.02, 10:38
- Премьера фильма Алексея Денисова «Александр Невский. Между Востоком и Западом» состоится 20 февраля19.02, 19:13
- Псковские абитуриенты могут претендовать на одно из 50 мест в Академии Следственного комитета19.02, 11:05
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз19.02, 10:38
Лидеры обсуждений
- Оплата за проезд в автобусах станет электронной (ВИДЕО)
- 10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России
- «Псковская правда» собирает вопросы для Армена Мнацаканяна
- Олег Брячак пропал
- Опочка: Нам придется отказаться от света в подъезде
- Псковичам расскажут о зарплате и условиях службы по контракту в 2017 году
- Псковичам ответят на вопросы по онкологии
- Автобусы. Цену повысят, билеты отменят
- Шоковые квитанции. Вице-губернатор Кузнецов объяснил, как будем платить за январь
Фото
Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёнымФуршет для участников премии «Народное признание»Церемония вручения премии «Народное признание»До начала церемонии вручения премии «Народное признание»Весь фото архив
Видео
Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаВесь видео архив