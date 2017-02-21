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В январе опять платим за ОДН по счетчику

21 Февраля 2017 - 10:32
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«Псковская правда» продолжает разбираться в непростой ситуации с общедомовыми нуждами
На прошлой неделе Минстрой России дал разъяснения по корректному начислению ОДН. В письме ведомства указано, что при первоначальном включении в жилищную услугу общедомовых расходов коммунальных ресурсов их размер не может превышать норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом РФ по состоянию на 1 ноября 2016 года. При этом если фактический размер расходов меньше размера норматива и расчет осуществляется по показаниям общедомового прибора учета, то возможно начисление по фактическому объему потребления. А для включения указанных расходов в состав платы за содержание жилого помещения в размере ниже норматива принятия решения общего собрания собственников не требуется.

По сути, Минстрой говорит о том, что мы можем по-прежнему платить за ОДН, основываясь на показаниях общедомового счетчика, главное, чтобы эта плата не превышала установленный норматив. 

Ранее областные власти говорили, что закон запрещает нам возвращаться к оплате ОДН по показаниям общедомового прибора учета. Мол, ввели нормативы и платим теперь по ним.
 
За разъяснениями мы обратились к руководителю комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрею Агапову

- Разъяснительное письмо Минстроя не подкреплено Федеральным законом, - ответил Андрей Агапов. - В этом письме Минстрой просто выражает свое мнение. Это письмо не зарегистрировано в Минюсте. Ссылаться на него можно, конечно, но принимать во внимание - с опаской. Да, мы отменили областной приказ № 123 ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды», но сделали это не на основании письма Минстроя, а на основании протеста прокуратуры Псковской области. Комитет уже подготовил проект нового приказа, где нормативы за ОДН будут вычисляться с помощью расчетного метода. Расчетный метод позволит снизить размер нормативов в несколько раз. Проект приказа и нормативы, рассчитанные по-новому,  мы выставляем на общественное обсуждение. 

На этой неделе совместно с Общественным советом при Госкомитете мы проведем широкое обсуждение проекта приказа. Жители области также могут направить в наш адрес свои предложения и дополнения. С проектом приказа можно ознакомиться на сайте Госкомитета.
 

Областной приказ № 123 ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды» от 31.10.2016 ранее утвердил новый аналоговый метод расчета платы за ОДН, что в январе привело к резкому увеличению платы за общедомовые нужды.


За январь по ОДН сделают перерасчет. В январе мы заплатим за общедомовые нужды, как в 2016 году. То есть будет учтена разница между показателями квартирных счетчиков и общедомовых приборов учета, которая будет раскидана между жильцами.
 

Комментарии к проекту приказа о пересмотре метода расчета платы за ОДН в Псковской области можно оставлять в Facebook и «ВКонтакте» на странице Гк По Жкх.

 

Цитата

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, главный жилищный инспектор Андрей Чибис:

- Хочу обратить внимание, что цель переноса ОДН в жилищную услугу – защита собственников от некорректного и непрозрачного начисления коммунальных платежей. Безусловно, если дом энергоэффективный, на его содержание используется сниженный объем ресурсов и при этом дом оборудован приборами учета, плата должна рассчитываться на основании реального потребления. При этом органам государственной власти субъектов Российской Федерации не позднее 1 июня 2017 г. следует утвердить обновленные нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод и электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, соответствующие реальному положению дел. А органы Госжилинспекций обязаны проверить корректность устанавливаемых нормативов. Таким образом, платежи за ЖКХ станут понятными и предсказуемыми. Мы будем следить за реализацией этой нормы.
 

Комментарии: 1
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Комментарии

евгений
21 Февраля 2017 - 11:22
как расчитывать одн в общежитии с одним обшедомовым счетчиком
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