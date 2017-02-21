После статьи о детском раке в «Псковской правде» псковичи отправились на поиски спасительной вакцины



Наталья

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– В прошлом году Центр СПИД покупал вакцину за счет собственных средств, заработанных на платных услугах. Но за целый год к нам никто не обратился, желающих сделать прививку от рака шейки матки не было вообще, - ответила главный врач центра СПИД Псковской области. – В этом году мы вакцину покупать не стали. Но если кто-то хочет сделать прививку, обращайтесь к нам, мы найдем решение, найдем возможность заказать вакцину. На дворе еще февраль, и имеющуюся вакцину для первых этапов еще можно использовать.Профилактика рака существует, но не всех его видов. Сегодня с уверенностью ученые говорят, что эффективно профилактировать рак шейки матки. Для этого нужно прививать девочек и мальчиков до начала половой жизни (в возрасте 12-14 лет). Это гарантия того, что девочки в дальнейшем не заболеют раком шейки матки. Мальчиков следует прививать потому, что они заражают девочек. У мальчиков бывает больше половых партнеров, чем у девочек. Такова биология.