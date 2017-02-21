Не смогла записать внучку на прививку от рака
21 Февраля 2017 - 10:04Главная → Заметки → Обратная связь
После статьи о детском раке в «Псковской правде» псковичи отправились на поиски спасительной вакцины
- Прочитала в прошлом номере вашу статью «Детский рак – это судьба», позвонила в Центр СПИД Псков, чтобы узнать, как можно сделать прививку внучке от рака шейки матки. Сначала ответили, что такую прививку у них не делают, потом - что нет такой вакцины. Решила уточнить у руководства. Заместитель главного врача ответил, что вакцина есть, но срок годности у нее до апреля 2017 г., т. е. сделать вакцинацию как положено, в 3 этапа: 0-1-6 мес., не получится. Вот и весь разговор.
Наталья
– В прошлом году Центр СПИД покупал вакцину за счет собственных средств, заработанных на платных услугах. Но за целый год к нам никто не обратился, желающих сделать прививку от рака шейки матки не было вообще, - ответила главный врач центра СПИД Псковской области Ирина Сивачева. – В этом году мы вакцину покупать не стали. Но если кто-то хочет сделать прививку, обращайтесь к нам, мы найдем решение, найдем возможность заказать вакцину. На дворе еще февраль, и имеющуюся вакцину для первых этапов еще можно использовать.
Наталья
– В прошлом году Центр СПИД покупал вакцину за счет собственных средств, заработанных на платных услугах. Но за целый год к нам никто не обратился, желающих сделать прививку от рака шейки матки не было вообще, - ответила главный врач центра СПИД Псковской области Ирина Сивачева. – В этом году мы вакцину покупать не стали. Но если кто-то хочет сделать прививку, обращайтесь к нам, мы найдем решение, найдем возможность заказать вакцину. На дворе еще февраль, и имеющуюся вакцину для первых этапов еще можно использовать.
ВажноПрофилактика рака существует, но не всех его видов. Сегодня с уверенностью ученые говорят, что эффективно профилактировать рак шейки матки. Для этого нужно прививать девочек и мальчиков до начала половой жизни (в возрасте 12-14 лет). Это гарантия того, что девочки в дальнейшем не заболеют раком шейки матки. Мальчиков следует прививать потому, что они заражают девочек. У мальчиков бывает больше половых партнеров, чем у девочек. Такова биология.
Комментарии: 1
Комментарии
Виктория
21 Февраля 2017 - 19:28
Эта вакцина не защищает от рака! Не вздумайте делать, она ведёт к бесплодию, нарколепсии и ряду других серьезных осложнений! Ищите на англоязычных сайтах, очень много информации!
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