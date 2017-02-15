Стадион новой школы заменит «Машиностроитель»
15 Февраля 2017 - 12:46Главная → Заметки → Обратная связь
Куда податься легкоатлетам сдавать ГТО
Родители юных спортсменов спрашивают, где будут заниматься во время обещанного ремонта «Машиностроителя» дети.
– Какие площадки в Пскове есть для тренировок легкоатлетов? Сегодня это только стадион «Машиностроитель». Но его будут реконструировать, значит, на какое-то длительное время закроют. Где будут заниматься наши дети? Опять же, где будут сдавать нормативы ГТО в таком случае?
– При закрытии стадиона «Машиностроитель» на реконструкцию занятия легкой атлетикой в летнее время будут проводиться на стадионе новой школы в пос. Борисовичи, – пояснил и. о. председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова Николай Иванов. – При сдаче школы в эксплуатацию школьный стадион будет отвечать всем требованиям для занятий легкой атлетикой. На беговые дорожки и сектора будет положено современное искусственное покрытие – мастерфайбер. В зимнее время учебно-тренировочные занятия будут проводиться в тех же местах, где проводятся занятия сейчас, – школьные спортивные залы, спортивный зал РИК «Электрон», спортивный зал клуба «Юность». Прием норм комплекса ГТО будет также проводиться на школьном стадионе и специально оборудованной площадке с набором необходимого инвентаря на территории школы.
– Какие площадки в Пскове есть для тренировок легкоатлетов? Сегодня это только стадион «Машиностроитель». Но его будут реконструировать, значит, на какое-то длительное время закроют. Где будут заниматься наши дети? Опять же, где будут сдавать нормативы ГТО в таком случае?
Татьяна, Псков
– При закрытии стадиона «Машиностроитель» на реконструкцию занятия легкой атлетикой в летнее время будут проводиться на стадионе новой школы в пос. Борисовичи, – пояснил и. о. председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова Николай Иванов. – При сдаче школы в эксплуатацию школьный стадион будет отвечать всем требованиям для занятий легкой атлетикой. На беговые дорожки и сектора будет положено современное искусственное покрытие – мастерфайбер. В зимнее время учебно-тренировочные занятия будут проводиться в тех же местах, где проводятся занятия сейчас, – школьные спортивные залы, спортивный зал РИК «Электрон», спортивный зал клуба «Юность». Прием норм комплекса ГТО будет также проводиться на школьном стадионе и специально оборудованной площадке с набором необходимого инвентаря на территории школы.
Лучшие площадки для легкоатлетовВ области есть несколько хороших легкоатлетических стадионов. Они находятся в Печорах, Порхове и Великих Луках (стадион ВЛГАФК и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на Дятлинке).
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