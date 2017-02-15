Куда податься легкоатлетам сдавать ГТО

Татьяна, Псков

Лучшие площадки для легкоатлетов

Родители юных спортсменов спрашивают, где будут заниматься во время обещанного ремонта «Машиностроителя» дети.– При закрытии стадиона «Машиностроитель» на реконструкцию занятия легкой атлетикой в летнее время будут проводиться на стадионе новой школы в пос. Борисовичи, – пояснил и. о. председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова. – При сдаче школы в эксплуатацию школьный стадион будет отвечать всем требованиям для занятий легкой атлетикой. На беговые дорожки и сектора будет положено современное искусственное покрытие – мастерфайбер. В зимнее время учебно-тренировочные занятия будут проводиться в тех же местах, где проводятся занятия сейчас, – школьные спортивные залы, спортивный зал РИК «Электрон», спортивный зал клуба «Юность». Прием норм комплекса ГТО будет также проводиться на школьном стадионе и специально оборудованной площадке с набором необходимого инвентаря на территории школы.В области есть несколько хороших легкоатлетических стадионов. Они находятся в Печорах, Порхове и Великих Луках (стадион ВЛГАФК и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на Дятлинке).