10 Февраля 2017
Псков
-4 .. -6 °C
Великие Луки
-4 .. -6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир

Вопрос-ответ: На шестом этаже дороже

10 Февраля 2017 - 11:29
Главная → Заметки → Обратная связь
Продолжаем отвечать на часто задаваемые вопросы читателей
 – Почему нормативы на общедомовые нужды посчитали так, что на первом этаже вода дороже, чем на шестом. Разве она не одна и та же?
 
Алла Ванько, Псков, ул. Коммунальная

– Нормативы рассчитывали для семи категорий домов, – ответил Андрей Агапов. – В зависимости от этажности, года постройки, степени износа коммуникаций и прочих факторов. В одном и том же доме для каждого этажа нормативы будут одинаковые, первый это этаж или шестой – нет разницы. А вот люди, живущие в пятиэтажном доме и в девятиэтажном, будут платить за ОДН уже по разному нормативу. Это не мы придумали, это требования федерального закона.

! Общедомовое имущество, согласно ст. 36 п. 1 ЖК РФ, включает в себя все помещения дома, предназначенные для обслуживания более чем одного помещения в доме, при этом оно не должно быть частью квартир. Под определение попадают: лестницы и площадки, шахты лифта, мусоропровода, чердаки и технические этажи, коридоры, подвалы с инженерными коммуникациями, помещения для организации общего досуга. Общее имущество включает в себя уборочную площадь, сведения о которой содержатся в техпаспорте дома или в справке БТИ (форма № 8). 
 

Пишите нам 

Псков, ул. Пароменская, д. 21/33 (с пометкой «Псковская правда») pravda@pravdapskov.ru
 

От редакции

Мы обязательно поможем разобраться и опубликуем подробный ответ.
 

Комментарии: 1
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Опочка: Нам придется...Письмо в редакцию:...ОДН: Все-таки платить

Комментарии

Олег
10 Февраля 2017 - 13:57
Цитата: "Под определение попадают: лестницы и площадки, шахты лифта, мусоропровода, чердаки и технические этажи, коридоры, подвалы с инженерными коммуникациями...".

Нарушение Постановления Правительства. Читайте:
из Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 N 306
(редакция от 17.12.2014)
"... площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны".
Подвалы и чердаки вставлены псковскими чиновниками.

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Пскове родители сдавали ЕГЭОстановка автобуса возле школы в БорисовичахЛица псковичей для проекта «Я – Россия»Появились кадры строительства Северного обхода Пскова
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 8 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Логотип перинатального центра. Голосование#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50