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Вопрос-ответ: На шестом этаже дороже
10 Февраля 2017 - 11:29Главная → Заметки → Обратная связь
Продолжаем отвечать на часто задаваемые вопросы читателей
– Почему нормативы на общедомовые нужды посчитали так, что на первом этаже вода дороже, чем на шестом. Разве она не одна и та же?
– Нормативы рассчитывали для семи категорий домов, – ответил Андрей Агапов. – В зависимости от этажности, года постройки, степени износа коммуникаций и прочих факторов. В одном и том же доме для каждого этажа нормативы будут одинаковые, первый это этаж или шестой – нет разницы. А вот люди, живущие в пятиэтажном доме и в девятиэтажном, будут платить за ОДН уже по разному нормативу. Это не мы придумали, это требования федерального закона.
! Общедомовое имущество, согласно ст. 36 п. 1 ЖК РФ, включает в себя все помещения дома, предназначенные для обслуживания более чем одного помещения в доме, при этом оно не должно быть частью квартир. Под определение попадают: лестницы и площадки, шахты лифта, мусоропровода, чердаки и технические этажи, коридоры, подвалы с инженерными коммуникациями, помещения для организации общего досуга. Общее имущество включает в себя уборочную площадь, сведения о которой содержатся в техпаспорте дома или в справке БТИ (форма № 8).
Алла Ванько, Псков, ул. Коммунальная
– Нормативы рассчитывали для семи категорий домов, – ответил Андрей Агапов. – В зависимости от этажности, года постройки, степени износа коммуникаций и прочих факторов. В одном и том же доме для каждого этажа нормативы будут одинаковые, первый это этаж или шестой – нет разницы. А вот люди, живущие в пятиэтажном доме и в девятиэтажном, будут платить за ОДН уже по разному нормативу. Это не мы придумали, это требования федерального закона.
! Общедомовое имущество, согласно ст. 36 п. 1 ЖК РФ, включает в себя все помещения дома, предназначенные для обслуживания более чем одного помещения в доме, при этом оно не должно быть частью квартир. Под определение попадают: лестницы и площадки, шахты лифта, мусоропровода, чердаки и технические этажи, коридоры, подвалы с инженерными коммуникациями, помещения для организации общего досуга. Общее имущество включает в себя уборочную площадь, сведения о которой содержатся в техпаспорте дома или в справке БТИ (форма № 8).
Пишите намПсков, ул. Пароменская, д. 21/33 (с пометкой «Псковская правда») pravda@pravdapskov.ru
От редакцииМы обязательно поможем разобраться и опубликуем подробный ответ.
Комментарии: 1
Комментарии
Олег
10 Февраля 2017 - 13:57
Цитата: "Под определение попадают: лестницы и площадки, шахты лифта, мусоропровода, чердаки и технические этажи, коридоры, подвалы с инженерными коммуникациями...".
Нарушение Постановления Правительства. Читайте:
из Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 N 306
(редакция от 17.12.2014)
"... площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны".
Подвалы и чердаки вставлены псковскими чиновниками.
Нарушение Постановления Правительства. Читайте:
из Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 N 306
(редакция от 17.12.2014)
"... площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны".
Подвалы и чердаки вставлены псковскими чиновниками.
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