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Алла Ванько, Псков, ул. Коммунальная

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От редакции

– Нормативы рассчитывали для семи категорий домов, – ответил Андрей Агапов. – В зависимости от этажности, года постройки, степени износа коммуникаций и прочих факторов. В одном и том же доме для каждого этажа нормативы будут одинаковые, первый это этаж или шестой – нет разницы. А вот люди, живущие в пятиэтажном доме и в девятиэтажном, будут платить за ОДН уже по разному нормативу. Это не мы придумали, это требования федерального закона.! Общедомовое имущество, согласно ст. 36 п. 1 ЖК РФ, включает в себя все помещения дома, предназначенные для обслуживания более чем одного помещения в доме, при этом оно не должно быть частью квартир. Под определение попадают: лестницы и площадки, шахты лифта, мусоропровода, чердаки и технические этажи, коридоры, подвалы с инженерными коммуникациями, помещения для организации общего досуга. Общее имущество включает в себя уборочную площадь, сведения о которой содержатся в техпаспорте дома или в справке БТИ (форма № 8).Псков, ул. Пароменская, д. 21/33 (с пометкой «Псковская правда») pravda@pravdapskov.ruМы обязательно поможем разобраться и опубликуем подробный ответ.