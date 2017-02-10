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Опочка: Нам придется отказаться от света в подъезде
10 Февраля 2017 - 11:20Главная → Заметки → Обратная связь → Управдом
Мы стараемся отвечать всем, однотипные вопросы объединяем и ищем на них ответы. Это письмо мы решили опубликовать целиком
– Мы, собственники 12-квартирного дома по ул. Парковой, д. 13а (Опочка), в январе, как и все, получили квитанцию об оплате электроэнергии. Нас возмутили цифры, они в 4 раза превысили ту сумму, которую мы платим по фактическому учету.
Ст. 161 Жилищного кодекса РФ четко определены только 3 способа управления:
1. Управление домом управляющей организацией;
2. ТСЖ;
3. Непосредственный способ управления.
Мы выбрали 2 пункт – ТСЖ. Договора мы не заключали с управляющими компаниями, и никто наш дом не обслуживает. От нашего дома вообще все отмахнулись. С 2010 года наш дом на самоуправлении жильцов.
Согласно части 1 статьи 157 ЖК РФ предусматривается, что оплата за коммунальные услуги должна быть рассчитана с учетом объема их фактического потребления, зафиксированного согласно показаниям учетных приборов, а если они отсутствуют – с учетом соответствующих нормативов по потреблению коммунальных услуг, утверждение которых проводится госорганами субъектов РФ в порядке, определяемом на уровне правительства.
Непонятно, за что мы в 4 раза больше должны платить за свет в подъезде, где установлен счетчик, и заключен договор. Показания сильно разнятся с тем, что нам выставила компания за январь месяц: 327,88 коп., а показания счетчика на 31.01.2017 г. – 30 кВт х 2,79 = 83,70 коп.
С 1 января 2017 года нас заставляют платить за общедомовые нужды по нормативу. О каком нормативе идет речь касательно нашего дома? Приборы учета ресурсов устанавливаются для того, чтобы мы, как собственники, могли четко контролировать их потребление, только с приходом квитанции в январе нам непонятна цифра 117 кВт, откуда она взялась и как наш дом попал под эти нормативы? И какой управляющей компании мы должны платить за то, что мы не потребляем?
Что может входить в ОДН?
По электроэнергии:
• освещение мест общего пользования (лестничных клеток, тамбуров и придомовой территории);
• энергия, потребляемая домофонами;
• энергия, потребляемая лифтами;
• энергия, потребляемая иным электрооборудованием, использующимся в общедомовых нуждах (например, системы видеонаблюдения, насосы, подкачивающие воду на верхние этажи, система автоматического регулирования тепла, оборудование интернет-провайдеров, усилители антенн, системы противопожарного оборудования и дымоудаления и др.);
• технологические потери во внутридомовых сетях.
Из всего сказанного нашему дому подходит только лестничный проем. На 2 подъезда 6 лампочек по 60 Вт. Расчет очень прост.
Мы не собираемся платить за то, что не используем. Объем электричества, который уходит на освещение подъездов, мы будем платить по фактическим показаниям. Управляющим компаниям нужно лучше искать нарушителей. Ну а если не нашли, самим платить за перерасход ресурсов.
Нам проще отказаться от этих лампочек, чем платить неизвестно за что.
Если нам будут выставлять квитанции не по фактическому потреблению, мы, собственники, вынуждены будем отказаться от освещения подъездов и подведем освещение со своих квартир, мы не собираемся платить сверх счетов.
Ст. 161 Жилищного кодекса РФ четко определены только 3 способа управления:
1. Управление домом управляющей организацией;
2. ТСЖ;
3. Непосредственный способ управления.
Мы выбрали 2 пункт – ТСЖ. Договора мы не заключали с управляющими компаниями, и никто наш дом не обслуживает. От нашего дома вообще все отмахнулись. С 2010 года наш дом на самоуправлении жильцов.
Согласно части 1 статьи 157 ЖК РФ предусматривается, что оплата за коммунальные услуги должна быть рассчитана с учетом объема их фактического потребления, зафиксированного согласно показаниям учетных приборов, а если они отсутствуют – с учетом соответствующих нормативов по потреблению коммунальных услуг, утверждение которых проводится госорганами субъектов РФ в порядке, определяемом на уровне правительства.
Непонятно, за что мы в 4 раза больше должны платить за свет в подъезде, где установлен счетчик, и заключен договор. Показания сильно разнятся с тем, что нам выставила компания за январь месяц: 327,88 коп., а показания счетчика на 31.01.2017 г. – 30 кВт х 2,79 = 83,70 коп.
С 1 января 2017 года нас заставляют платить за общедомовые нужды по нормативу. О каком нормативе идет речь касательно нашего дома? Приборы учета ресурсов устанавливаются для того, чтобы мы, как собственники, могли четко контролировать их потребление, только с приходом квитанции в январе нам непонятна цифра 117 кВт, откуда она взялась и как наш дом попал под эти нормативы? И какой управляющей компании мы должны платить за то, что мы не потребляем?
Что может входить в ОДН?
По электроэнергии:
• освещение мест общего пользования (лестничных клеток, тамбуров и придомовой территории);
• энергия, потребляемая домофонами;
• энергия, потребляемая лифтами;
• энергия, потребляемая иным электрооборудованием, использующимся в общедомовых нуждах (например, системы видеонаблюдения, насосы, подкачивающие воду на верхние этажи, система автоматического регулирования тепла, оборудование интернет-провайдеров, усилители антенн, системы противопожарного оборудования и дымоудаления и др.);
• технологические потери во внутридомовых сетях.
Из всего сказанного нашему дому подходит только лестничный проем. На 2 подъезда 6 лампочек по 60 Вт. Расчет очень прост.
Мы не собираемся платить за то, что не используем. Объем электричества, который уходит на освещение подъездов, мы будем платить по фактическим показаниям. Управляющим компаниям нужно лучше искать нарушителей. Ну а если не нашли, самим платить за перерасход ресурсов.
Нам проще отказаться от этих лампочек, чем платить неизвестно за что.
Если нам будут выставлять квитанции не по фактическому потреблению, мы, собственники, вынуждены будем отказаться от освещения подъездов и подведем освещение со своих квартир, мы не собираемся платить сверх счетов.
С уважением и надеждой на лучшее, жители Опочки
Пишите намПсков, ул. Пароменская, д. 21/33 (с пометкой «Псковская правда») pravda@pravdapskov.ru.
От редакцииМы обязательно поможем разобраться и опубликуем подробный ответ.
Комментарии: 1
Комментарии
Анонимный
10 Февраля 2017 - 12:26
г. Псков, ул. Первомайская, д. 41, у нас 3 лампочки на 2 подъезда, 11 квартир, в среднем почти по 200 руб. на каждую квартиру насчитали, домофонов и ничего из перечисленного в доме нет, итого 3 лампочки за месяц потребили на 2200 руб.?
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