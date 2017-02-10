Публикуем ответы на вопросы читателей из рубрики «Управдом»

В.В. Мартынов, ул. Мирная, Псков

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От редакции

Отвечаем:Это распространенное заблуждение, что площадь квартиры не должна влиять на конечные цифры в квитанциях. Но законом закреплено, что ответственность за содержание дома делится между жильцами пропорционально их доле в этом доме. То есть чем больше у вас квартира, тем больше вам придется за общедомовые нужды платить. И не важно, сколько человек прописано в вашей квартире.– Бывает, что человек приобретает квартиру в собственность, но там не живет и не прописывается, – пояснил Андрей Агапов. – А обслуживание по содержанию ведется. И владелец, как и все, должен нести расходы за общедомовые нужды.Псков, ул. Пароменская, д. 21/33 (с пометкой «Псковская правда») pravda@pravdapskov.ruМы обязательно поможем разобраться и опубликуем подробный ответ.