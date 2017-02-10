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Письмо в редакцию: Метры не ходят по лестницам и чердакам

10 Февраля 2017 - 11:16
Главная → Заметки → Обратная связь → Управдом
Публикуем ответы на вопросы читателей из рубрики «Управдом»
 – Хочу в вашу рубрику «Управдом» задать свой вопрос по общедомовым нуждам. Он у меня один-единственный. На каком основании цифры введенного норматива за общедомовые нужды умножаются на квадратные метры жилой площади владельцев квартир? Жилая площадь квартир никакого отношения к общедомовому имуществу не имеет. Жилые квадратные метры не ходят по лестницам, коридорам, чердакам и подвалам. Общедомовым имуществом люди, живущие в одном доме, пользуются одинаково. Значит, и платить должны или по количеству людей, прописанных в квартире, или за единую площадь общедомового имущества.
 
В.В. Мартынов, ул. Мирная, Псков

Отвечаем:

Это распространенное заблуждение, что площадь квартиры не должна влиять на конечные цифры в квитанциях. Но законом закреплено, что ответственность за содержание дома делится между жильцами пропорционально их доле в этом доме. То есть чем больше у вас квартира, тем больше вам придется за общедомовые нужды платить. И не важно, сколько человек прописано в вашей квартире. 

– Бывает, что человек приобретает квартиру в собственность, но там не живет и не прописывается, – пояснил Андрей Агапов. – А обслуживание по содержанию ведется. И владелец, как и все, должен нести расходы за общедомовые нужды.
 

Пишите нам 

Псков, ул. Пароменская, д. 21/33 (с пометкой «Псковская правда») pravda@pravdapskov.ru
 

От редакции

Мы обязательно поможем разобраться и опубликуем подробный ответ.
 

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