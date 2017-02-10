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ОДН: Все-таки платить

10 Февраля 2017 - 11:05
Главная → Заметки → Обратная связь → Управдом
Что делать с январскими квитанциями
В редакцию «Псковской правды» по-прежнему поступают вопросы о платежах за общедомовые нужды. Мы продолжаем разбираться в том, что делать и кто виноват.

Новая информация по платежам появляется каждый день. И порой одна противоречит другой. Мы решили разобраться, что правда в обсуждаемом, а что нет.

На минувшей неделе областные власти заявили, что январские квитанции будут пересчитывать. Чуть позже появилась информация, что пересчитывать не надо, за январь можно заплатить столько же, сколько мы платили в декабре. 

Так что же делать? Вычеркивать ненужные суммы из новых квитанций и платить по декабрьским показателям? Или не платить и ждать новых официальных квитанций с меньшими (как было заявлено) суммами? 

– Надо платить, – ответил руководитель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов. – Платежный документ выставлен, он должен быть исполнен. Иначе это нарушение. Платить столько, сколько указано в квитанции. Сумма переплаты пойдет в зачет следующего платежа. Перерасчет сделаем уже в следующем месяце. Если кто-то заплатил за январь сумму, равную декабрьской, по этой ситуации будем решать отдельно. Недоплата или переплата будет отображена в следующей квитанции. 
 

Пишите нам 

Псков, ул. Пароменская, д. 21/33 (с пометкой «Псковская правда») pravda@pravdapskov.ru
 

От редакции

Мы обязательно поможем разобраться и опубликуем подробный ответ.
 

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