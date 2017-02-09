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Вопрос-ответ: Бесплатными поездками по России воспользовались тысячи школьников региона

09 Февраля 2017 - 11:37
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Будет ли продлена программа в нынешнем году, станет известно весной
 - Вы пишете про то, как дети со всей России восторженно рассказывают о своих поездках в Псков. В одном из прошлых номеров было очень интересное интервью с Ольгой Санаевой из Российского союза туриндустрии, которая нашу область за гостеприимство очень хвалила. Это все хорошо, пускай едут, тем более не за свои деньги, а за государственный счет. Но это дети из других регионов. А наши-то куда-нибудь ездили по этой программе? И если ездили, то куда? Кто отбирает ребят на эту бесплатную поездку? И как, к примеру, моему сыну в эту программу попасть?»
 
Валентина Степановна, Порхов

Вопросы читательницы «Псковская правда» адресовала областному Центру детского и юношеского туризма и экскурсий. Именно эта организация четыре последних года занималась отправкой псковских детей в турпоездки по России в рамках федеральной программы «Моя Россия» (цель программы – приобщение молодежи к истории и культуре России).

– Нам федеральный центр выделяет квоты, именно это определяет, сколько мы можем и по какому маршруту отправить детей, – объясняет принципы отбора для участия в программе Татьяна Крючкова, заместитель директора Центра туризма и экскурсий. – Цифры мы отправляем в районы, там самостоятельно выбирают самых лучших и активных, победителей конкурсов, олимпиад. Тех, кого хотят поощрить. Квоту по районам делим не механически. В Центре на протяжении года проходит около 30 мероприятий туристско-краеведческой направленности. По окончании года все районы получают баллы в соответствии со своей активностью в этих мероприятиях. Квота делится пропорционально этим баллам. 

• 2013 год. Маршрут «Град Петров». Петербург посмотрели 440 школьников из Псковской области. 

• 2014 год. Маршруты «Москва – Золотое кольцо», «Культура Крыма», «Петергоф», «Сокровища Казани», «Ясная Поляна». В поездки отправился 121 человек.

• 2015 год. В год юбилея Победы школьники ездили по военно-патриотическим маршрутам: «За нами Москва», «Сталинградская битва», «Партизанскими тропами», «Курская дуга», «Героический Севастополь», «Герой Керчь», «Дорога жизни» – 297 человек.

• 2016 год. Маршруты «Град Петров», «Москва – Золотое кольцо», «Русские усадьбы и литература», «Культура Крыма». Пятым маршрутом в прошлом году было путешествие в Псковскую область по программе «Духовные истоки», но тут уже гостей из других регионов принимали мы. А первые четыре программы видели 165 школьников из Псковской области.
 

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