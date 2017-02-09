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За капитальный ремонт надо платить больше

09 Февраля 2017 - 12:35
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 - Сейчас все кругом обсуждают ОДН и возросшие в связи с этим суммы в квитанциях. На этом фоне мало кто, наверное, заметил, что цифры в квитанции за капитальный ремонт тоже поменялись. Да, незначительно, но сумма выросла. Вроде нигде не было информации о повышении этого платежа. Или я что-то пропустила?
 
Ольга, Псков

– Расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Псковской области ежегодно осуществляется органом исполнительной власти области, – пояснили в Фонде капитального ремонта Псковской области. – На декабрьской сессии депутаты Псковского областного Собрания согласовали минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год.

В итоге был установлен новый размер взноса на капитальный ремонт на этот год.

6,18 рубля – на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме для домов без лифта; 

7,21 рубля – на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме для домов с лифтом.

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