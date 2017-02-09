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Ольга, Псков

– Расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Псковской области ежегодно осуществляется органом исполнительной власти области, – пояснили в Фонде капитального ремонта Псковской области. – На декабрьской сессии депутаты Псковского областного Собрания согласовали минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год.В итоге был установлен новый размер взноса на капитальный ремонт на этот год.6,18 рубля – на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме для домов без лифта;7,21 рубля – на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме для домов с лифтом.