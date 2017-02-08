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Безопасна ли дорога в школу на Балтийской?

08 Февраля 2017 - 12:59
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Информацию об автобусах и пешеходных переходах собрала «Псковская правда»
 - Подумываем о том, чтобы перевести ребенка в новую школу в Борисовичах. Среди прочих беспокоит и вопрос безопасности. Созданы ли условия для того, чтобы ребенок 12 лет мог самостоятельно и безопасно добраться до школы? Какими автобусами можно добраться? Есть ли пешеходные переходы? 
 
Максим, Псков

- На сегодняшний день добраться до школы можно на двух автобусах - №17 и №2. Остановка называется «Улица Балтийская» (больше фото смотрите в разделе «Фоторепортажи»), она находится как раз напротив школы,  - пояснила директор Псковской инженерно- лингвистической гимназии Татьяна Светенко. – Пешеходный переход тоже есть, он в нескольких метрах от остановки. Однако ведутся переговоры с ГИБДД о том, чтобы для безопасности детей в этом месте установить светофор.
 

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