8 Февраля 2017
Псков
-11 .. -13 °C
Великие Луки
-7 .. -9 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Набор в первые классы новой школы приостановлен

08 Февраля 2017 - 11:33
Главная → Заметки → Обратная связь
В редакцию продолжают поступать вопросы, связанные с новой школой в Борисовичах
На прошлой неделе вышла статья «17 вопросов о новой школе». В ней мы рассказывали читателям кого, как и чему будут учить в учебном учреждении, которое сейчас строится в Борисовичах. Материал вызвал много откликов у читателей. Некоторые полученные вопросы мы адресовали директору Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяне Светенко.

 - Ребенок в этом году пойдет в первый класс. Выбираем между несколькими школами, как вариант рассматриваем и школу в Борисовичах. Хотим, чтобы ребенок учился по программе «Школа России». В новой школе эта программа будет?
 
Светлана, Псков

– 28 февраля для родителей будущих первоклассников, тех, кто уже зарегистрировал детей на сайте новой школы, состоится родительское собрание, - прокомментировала директор гимназии Татьяна Светенко. – В ходе собрания родители смогут получить ответы на многие интересующие их вопросы. Собрание состоится по адресу ул. Юбилейная, 56 (музыкальный зал инженерно-лингвистической гимназии – привычное здание) в 18.00.

Директор гимназии отметила также, что на данный момент регистрация на сайте в 1-й класс приостановлена – свободных мест нет.
 
Автор фото: Андрей Степанов

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Вопрос-ответ: Что...Жители Запсковья...Семья из Пскова...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Остановка автобуса возле школы в БорисовичахЛица псковичей для проекта «Я – Россия»Появились кадры строительства Северного обхода ПсковаРежиссер Борис Бирман представил псковичам свою работу
Весь фото архив

Видео

Псковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытыйДмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковича
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 8 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Логотип перинатального центра. Голосование#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50