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Вопрос-ответ: Что можно оставлять в залог за коньки и «ватрушку»?
08 Февраля 2017 - 10:56Главная → Заметки → Обратная связь
«Псковская правда» отвечает на вопросы читателей
- Ходили на каток с ребенком. Дочь уговорила покататься с ней. Чтобы взять коньки напрокат, в залог надо оставить документы. Отдала паспорт. Потом долгое время не покидала мысль, а правильно ли я сделала и законно ли брать паспорт в залог?
Татьяна, Псков
«Псковская правда» обзвонила сразу несколько организаций и центров отдыха, где можно взять напрокат «ватрушки», лыжи, коньки. Практически везде на вопрос «Нужен ли залог? И что в залог берете?» отвечали: «Документы». И уже потом, на уточняющий вопрос о том, а можно ли документы заменить деньгами, говорили, что да, можно. Сумма, которую предлагают оставить в залог, немалая, колеблется от 1000 (за коньки) до 4000 рублей (за «ватрушку»).
Для всех любителей активного отдыха поясняем: оставлять паспорт в залог (как и принимать его в виде залога) категорически нельзя. В противном случае рискуете стать жертвой мошенников. Нередки случаи, когда по копии чужого паспорта оформляются кредиты, регистрируются фирмы-однодневки, которые затем заключают какие-то сделки. Более того, принимать у граждан паспорта в качестве залога тоже незаконно. Согласно статье 19.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ незаконное принятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в залог карается штрафом в размере 100 рублей.
Паспорт можно заменить водительским удостоверением или потребовать у представителя прокатной конторы альтернативу в виде денег.
Чем чревато оставлять паспорт в залог?На чужие паспорта аферисты могут взять кредиты, оформить используемые в криминальных схемах фирмы-однодневки и даже заключать крупные сделки. Расплачиваться потом придется вам.
Куда обращаться?Если у вас взяли паспорт в залог, то смело звоните в полицию.
– Такая практика есть, люди обращались, – отметил референт отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Алексей Баранов. – Сотрудники полиции составляли протоколы и привлекали виновное лицо к ответственности.
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