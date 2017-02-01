1 Февраля 2017
Псков
 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Семья из Пскова побила благодатный рекорд

01 Февраля 2017 - 08:50
Главная → Заметки → Обратная связь
Супруги Тонких отметили 70-летний юбилей совместной жизни
В Пскове это единственная семья, столь долго живущая в счастливом браке.

Такой юбилей – рекорд. Саму свадьбу принято называть благодатной. Екатерина Федоровна и Илларион Павлович Тонких  воспитали несколько поколений детей и внуков, сберегли и приумножили любовь. 



– В чем секрет вашей счастливой семейной жизни? – спрашиваю я у Екатерины Федоровны.

– Секретов нет, – отвечает она. – Надо принимать жизнь такой, какая она есть. Ее надо любить со всеми минусами и плюсами. Не ждать, что кто-то что-то принесет на блюдечке. Надо трудиться. Трудиться много, чтобы создать хорошую, крепкую семью.

– Это очень редкая дата, – отметила пришедшая поздравить супругов заместитель начальника управления ЗАГС Пскова, руководитель Дворца бракосочетания Пскова Елена Гондович. – Мы в стенах Дворца бракосочетания отмечаем 50-летние, 60-летние юбилеи, но 70-летний у нас впервые. Мы поздравляем вас с этим событием. Желаем здоровья и счастья. 



Илларион Петрович родился в Сибири. За три года до войны в шахте погиб его отец, поэтому работать он начал совсем мальчишкой – ему было всего 13 – сначала помощником, а потом трактористом. В 1943 году его призвали в действующую армию, служил в мотострелковых войсках. В 1944 году в составе 3-го Белорусского фронта освобождал Белоруссию и Литву. Во время ожесточенных боев под Шауляем получил тяжелое ранение и оказался в военном госпитале в Белоруссии. После госпиталя службу продолжил сначала в Бобруйске, а потом в Гродно. 

Екатерина Федоровна родом из Псковской области, из Порховского района. Пережила оккупацию, была в рабстве в Латвии. Победу встретила под Кенигсбергом, куда ее, как человека грамотного (до войны она с отличием окончила 7 классов) и обладающего организаторскими способностями, послали за коровами голландской породы для Псковщины. Туда ехали около двух месяцев по железной дороге, а обратный путь преодолевали пешком полгода: шли в жару и холод, под дождем и в грязи…



После войны Екатерина Федоровна оказалась в Гродно – приглашение прислала двоюродная сестра – там они встретились с Илларионом Петровичем. В январе 1947 года поженились и вернулись домой.

– Очень нас на родину тянуло, – вспоминает Екатерина Федоровна. – Муж предлагал в Сибирь ехать, но я побоялась.

Так и стали жить на Псковщине. Со временем Илларион Петрович окончил вечернюю школу, Ленинградский техникум сельского хозяйства, курсы руководящих работников. В 1962 году его назначили главным бухгалтером  районного управления сельского хозяйства. Поскольку человеком он был государственным и партийным, семье часто приходилось переезжать с места на место. Но самым любимым уголком на земле стало для семьи Волышово. Незадолго до пенсии Илларион Петрович около двух лет руководил там конным заводом № 18. А Екатерина Федоровна, имея большой интеллектуальный и творческий потенциал, свою жизнь посвятила троим детям, не стремясь к личной карьере. Все переезды и обустройства (они посадили не один сад!), домашнее хозяйство были на ее плечах. 

– Кроме уникальной хозяйки, матери, бабушки, прабабушки, она была и остается  мудрой женой и соратницей отцу, – рассказывает дочь Людмила. – Благодаря ей папа вел и ведет активную общественную деятельность. Помимо воинских наград – медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией», ордена Отечественной войны и других – папа награжден за трудовую деятельность орденом «Знак Почета». 

Сейчас у Екатерины Федоровны и Иллариона Петровича четверо внуков и трое правнуков. Для всех них они – пример для подражания. 

Редакция газеты «Псковская правда» присоединяется ко всем многочисленным поздравлениям. 

Вы прошли долгий путь вместе, на котором поддерживали друг друга в различных жизненных ситуациях: вместе делили горе и радость, победы и неудачи, растили детей и внуков. Ваш союз доказывает, что существует настоящая любовь, что люди способны дарить самые светлые чувства друг другу на протяжении всей жизни. 
 

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Жители Запсковья...Вопрос-ответ: Хочу...Куда пропала гигантская...
Loading...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Алина Герман и Кира Турчак выступили инициаторами уникального проектаКак идёт строительство школы в БорисовичахСовещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопада
Весь фото архив

Видео

Дмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестра
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 25 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50