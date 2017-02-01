Семья из Пскова побила благодатный рекорд
01 Февраля 2017 - 08:50Главная → Заметки → Обратная связь
Супруги Тонких отметили 70-летний юбилей совместной жизни
В Пскове это единственная семья, столь долго живущая в счастливом браке.
Такой юбилей – рекорд. Саму свадьбу принято называть благодатной. Екатерина Федоровна и Илларион Павлович Тонких воспитали несколько поколений детей и внуков, сберегли и приумножили любовь.
– В чем секрет вашей счастливой семейной жизни? – спрашиваю я у Екатерины Федоровны.
– Секретов нет, – отвечает она. – Надо принимать жизнь такой, какая она есть. Ее надо любить со всеми минусами и плюсами. Не ждать, что кто-то что-то принесет на блюдечке. Надо трудиться. Трудиться много, чтобы создать хорошую, крепкую семью.
– Это очень редкая дата, – отметила пришедшая поздравить супругов заместитель начальника управления ЗАГС Пскова, руководитель Дворца бракосочетания Пскова Елена Гондович. – Мы в стенах Дворца бракосочетания отмечаем 50-летние, 60-летние юбилеи, но 70-летний у нас впервые. Мы поздравляем вас с этим событием. Желаем здоровья и счастья.
Илларион Петрович родился в Сибири. За три года до войны в шахте погиб его отец, поэтому работать он начал совсем мальчишкой – ему было всего 13 – сначала помощником, а потом трактористом. В 1943 году его призвали в действующую армию, служил в мотострелковых войсках. В 1944 году в составе 3-го Белорусского фронта освобождал Белоруссию и Литву. Во время ожесточенных боев под Шауляем получил тяжелое ранение и оказался в военном госпитале в Белоруссии. После госпиталя службу продолжил сначала в Бобруйске, а потом в Гродно.
Екатерина Федоровна родом из Псковской области, из Порховского района. Пережила оккупацию, была в рабстве в Латвии. Победу встретила под Кенигсбергом, куда ее, как человека грамотного (до войны она с отличием окончила 7 классов) и обладающего организаторскими способностями, послали за коровами голландской породы для Псковщины. Туда ехали около двух месяцев по железной дороге, а обратный путь преодолевали пешком полгода: шли в жару и холод, под дождем и в грязи…
После войны Екатерина Федоровна оказалась в Гродно – приглашение прислала двоюродная сестра – там они встретились с Илларионом Петровичем. В январе 1947 года поженились и вернулись домой.
– Очень нас на родину тянуло, – вспоминает Екатерина Федоровна. – Муж предлагал в Сибирь ехать, но я побоялась.
Так и стали жить на Псковщине. Со временем Илларион Петрович окончил вечернюю школу, Ленинградский техникум сельского хозяйства, курсы руководящих работников. В 1962 году его назначили главным бухгалтером районного управления сельского хозяйства. Поскольку человеком он был государственным и партийным, семье часто приходилось переезжать с места на место. Но самым любимым уголком на земле стало для семьи Волышово. Незадолго до пенсии Илларион Петрович около двух лет руководил там конным заводом № 18. А Екатерина Федоровна, имея большой интеллектуальный и творческий потенциал, свою жизнь посвятила троим детям, не стремясь к личной карьере. Все переезды и обустройства (они посадили не один сад!), домашнее хозяйство были на ее плечах.
– Кроме уникальной хозяйки, матери, бабушки, прабабушки, она была и остается мудрой женой и соратницей отцу, – рассказывает дочь Людмила. – Благодаря ей папа вел и ведет активную общественную деятельность. Помимо воинских наград – медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией», ордена Отечественной войны и других – папа награжден за трудовую деятельность орденом «Знак Почета».
Сейчас у Екатерины Федоровны и Иллариона Петровича четверо внуков и трое правнуков. Для всех них они – пример для подражания.
Редакция газеты «Псковская правда» присоединяется ко всем многочисленным поздравлениям.
Вы прошли долгий путь вместе, на котором поддерживали друг друга в различных жизненных ситуациях: вместе делили горе и радость, победы и неудачи, растили детей и внуков. Ваш союз доказывает, что существует настоящая любовь, что люди способны дарить самые светлые чувства друг другу на протяжении всей жизни.
Такой юбилей – рекорд. Саму свадьбу принято называть благодатной. Екатерина Федоровна и Илларион Павлович Тонких воспитали несколько поколений детей и внуков, сберегли и приумножили любовь.
– В чем секрет вашей счастливой семейной жизни? – спрашиваю я у Екатерины Федоровны.
– Секретов нет, – отвечает она. – Надо принимать жизнь такой, какая она есть. Ее надо любить со всеми минусами и плюсами. Не ждать, что кто-то что-то принесет на блюдечке. Надо трудиться. Трудиться много, чтобы создать хорошую, крепкую семью.
– Это очень редкая дата, – отметила пришедшая поздравить супругов заместитель начальника управления ЗАГС Пскова, руководитель Дворца бракосочетания Пскова Елена Гондович. – Мы в стенах Дворца бракосочетания отмечаем 50-летние, 60-летние юбилеи, но 70-летний у нас впервые. Мы поздравляем вас с этим событием. Желаем здоровья и счастья.
Илларион Петрович родился в Сибири. За три года до войны в шахте погиб его отец, поэтому работать он начал совсем мальчишкой – ему было всего 13 – сначала помощником, а потом трактористом. В 1943 году его призвали в действующую армию, служил в мотострелковых войсках. В 1944 году в составе 3-го Белорусского фронта освобождал Белоруссию и Литву. Во время ожесточенных боев под Шауляем получил тяжелое ранение и оказался в военном госпитале в Белоруссии. После госпиталя службу продолжил сначала в Бобруйске, а потом в Гродно.
Екатерина Федоровна родом из Псковской области, из Порховского района. Пережила оккупацию, была в рабстве в Латвии. Победу встретила под Кенигсбергом, куда ее, как человека грамотного (до войны она с отличием окончила 7 классов) и обладающего организаторскими способностями, послали за коровами голландской породы для Псковщины. Туда ехали около двух месяцев по железной дороге, а обратный путь преодолевали пешком полгода: шли в жару и холод, под дождем и в грязи…
После войны Екатерина Федоровна оказалась в Гродно – приглашение прислала двоюродная сестра – там они встретились с Илларионом Петровичем. В январе 1947 года поженились и вернулись домой.
– Очень нас на родину тянуло, – вспоминает Екатерина Федоровна. – Муж предлагал в Сибирь ехать, но я побоялась.
Так и стали жить на Псковщине. Со временем Илларион Петрович окончил вечернюю школу, Ленинградский техникум сельского хозяйства, курсы руководящих работников. В 1962 году его назначили главным бухгалтером районного управления сельского хозяйства. Поскольку человеком он был государственным и партийным, семье часто приходилось переезжать с места на место. Но самым любимым уголком на земле стало для семьи Волышово. Незадолго до пенсии Илларион Петрович около двух лет руководил там конным заводом № 18. А Екатерина Федоровна, имея большой интеллектуальный и творческий потенциал, свою жизнь посвятила троим детям, не стремясь к личной карьере. Все переезды и обустройства (они посадили не один сад!), домашнее хозяйство были на ее плечах.
– Кроме уникальной хозяйки, матери, бабушки, прабабушки, она была и остается мудрой женой и соратницей отцу, – рассказывает дочь Людмила. – Благодаря ей папа вел и ведет активную общественную деятельность. Помимо воинских наград – медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией», ордена Отечественной войны и других – папа награжден за трудовую деятельность орденом «Знак Почета».
Сейчас у Екатерины Федоровны и Иллариона Петровича четверо внуков и трое правнуков. Для всех них они – пример для подражания.
Редакция газеты «Псковская правда» присоединяется ко всем многочисленным поздравлениям.
Вы прошли долгий путь вместе, на котором поддерживали друг друга в различных жизненных ситуациях: вместе делили горе и радость, победы и неудачи, растили детей и внуков. Ваш союз доказывает, что существует настоящая любовь, что люди способны дарить самые светлые чувства друг другу на протяжении всей жизни.
Ольга Нефедова Автор фото: Андрей Степанов
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