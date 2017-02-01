1 Февраля 2017
Псков
 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Жители Запсковья о новом светофоре: Доработать

01 Февраля 2017 - 09:05
Главная → Заметки → Обратная связь
За первые несколько дней работы светофор на перекрестке улиц Труда и Текстильной вызвал огромное число вопросов
 – Светофор запустили в пятницу, 20 января. И сразу же в этом месте появилась пробка. Пока горит зеленый для пешеходов, скапливаются машины с обеих сторон, – обратился с предложением для городской администрации и ГИБДД пскович Александр И. – После того как зеленый загорается для машин, транспорт из центра свободно едет, как и правый ряд потока с противоположного направления (со стороны «Тележки»). А у левого ряда почти нет шансов повернуть налево – на ул. Текстильную. Им приходится поворачивать, пропуская поток из центра. А так как там из-за светофора скопилось немало машин, всего пара-тройка машин проскакивают на зеленый.

У светофора был бы смысл, если бы предусмотрели отдельную стрелку налево. Из-за одностороннего движения на Текстильной и Новоселов довольно большое число машин поворачивает в этом месте. Но, судя по тому, что сейчас светофор работает в вызывном режиме (пешеходам надо нажать кнопку), это невозможно.

Публикация «Жители Запсковья предлагают добавить к новому светофору стрелку для поворота налево» вызвала множество откликов. К уже озвученному предложению «сделать стрелку налево» и дать возможность автомобилям поворачивать с Труда на Текстильную добавилось замечание насчет работы светофора «по вызову». В целом же комментаторы недовольны тем, что «светофор работает только для пешеходов – их и раньше там всегда прекрасно пропускали». Поэтому с вопросом, не планирует ли комиссия по безопасности дорожного движения добавить стрелку на светофор или как-то по-другому решить возникающие проблемы, «Псковская правда» обратилась к начальнику отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства администрации города Пскова Евгению Зинкевичу.

– Сам светофор был установлен потому, что именно в этом месте без конца сбивали пешеходов, в том числе в светлое время суток. Причем эти происшествия нередко заканчивались гибелью людей. И после последнего наезда, когда в очередной раз погиб человек, совместно с ГИБДД было принято решение установить светофор, как единственный способ хоть каким-то образом вынудить водителей тормозить перед пешеходным переходом, – отметил Евгений Зинкевич.  

Возможность установить в этом месте транспортный светофор со стрелкой налево не рассматривается, так как изначально светофор здесь решили установить ради пешеходов. 

– Со стрелкой – это совершенно другой светофор. Транспортный, который требует куда бОльших затрат. При ограниченности средств всегда выбирается решение наиболее оптимальное. 

По его словам, проблем с поворотом с улицы Труда на Текстильную никогда не было даже в час пик. 

– Ситуацию мы будем отслеживать, это только начало. Пока задача этого светофора – именно предотвращение наездов на пешеходов.
 

Прочитано в сети

Алексей: – Работаю на Текстильной и, когда стали устанавливать светофор, подумал, что наконец-то стрелку налево сделают. Но нет, сделали кнопку для пешеходов. Буквально в субботу наблюдал картину, когда пешеходы по привычке переходили дорогу, не смотря на красный светофор для них. Лучше было бы светофор по времени и стрелку налево, многие пешеходы наличие кнопки просто не замечают.
 

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Семья из Пскова...Вопрос-ответ: Хочу...Куда пропала гигантская...
Loading...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Алина Герман и Кира Турчак выступили инициаторами уникального проектаКак идёт строительство школы в БорисовичахСовещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопада
Весь фото архив

Видео

Дмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестра
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 25 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50