Жители Запсковья о новом светофоре: Доработать
01 Февраля 2017 - 09:05Главная → Заметки → Обратная связь
За первые несколько дней работы светофор на перекрестке улиц Труда и Текстильной вызвал огромное число вопросов
– Светофор запустили в пятницу, 20 января. И сразу же в этом месте появилась пробка. Пока горит зеленый для пешеходов, скапливаются машины с обеих сторон, – обратился с предложением для городской администрации и ГИБДД пскович Александр И. – После того как зеленый загорается для машин, транспорт из центра свободно едет, как и правый ряд потока с противоположного направления (со стороны «Тележки»). А у левого ряда почти нет шансов повернуть налево – на ул. Текстильную. Им приходится поворачивать, пропуская поток из центра. А так как там из-за светофора скопилось немало машин, всего пара-тройка машин проскакивают на зеленый.
У светофора был бы смысл, если бы предусмотрели отдельную стрелку налево. Из-за одностороннего движения на Текстильной и Новоселов довольно большое число машин поворачивает в этом месте. Но, судя по тому, что сейчас светофор работает в вызывном режиме (пешеходам надо нажать кнопку), это невозможно.
Публикация «Жители Запсковья предлагают добавить к новому светофору стрелку для поворота налево» вызвала множество откликов. К уже озвученному предложению «сделать стрелку налево» и дать возможность автомобилям поворачивать с Труда на Текстильную добавилось замечание насчет работы светофора «по вызову». В целом же комментаторы недовольны тем, что «светофор работает только для пешеходов – их и раньше там всегда прекрасно пропускали». Поэтому с вопросом, не планирует ли комиссия по безопасности дорожного движения добавить стрелку на светофор или как-то по-другому решить возникающие проблемы, «Псковская правда» обратилась к начальнику отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства администрации города Пскова Евгению Зинкевичу.
– Сам светофор был установлен потому, что именно в этом месте без конца сбивали пешеходов, в том числе в светлое время суток. Причем эти происшествия нередко заканчивались гибелью людей. И после последнего наезда, когда в очередной раз погиб человек, совместно с ГИБДД было принято решение установить светофор, как единственный способ хоть каким-то образом вынудить водителей тормозить перед пешеходным переходом, – отметил Евгений Зинкевич.
Возможность установить в этом месте транспортный светофор со стрелкой налево не рассматривается, так как изначально светофор здесь решили установить ради пешеходов.
– Со стрелкой – это совершенно другой светофор. Транспортный, который требует куда бОльших затрат. При ограниченности средств всегда выбирается решение наиболее оптимальное.
По его словам, проблем с поворотом с улицы Труда на Текстильную никогда не было даже в час пик.
– Ситуацию мы будем отслеживать, это только начало. Пока задача этого светофора – именно предотвращение наездов на пешеходов.
У светофора был бы смысл, если бы предусмотрели отдельную стрелку налево. Из-за одностороннего движения на Текстильной и Новоселов довольно большое число машин поворачивает в этом месте. Но, судя по тому, что сейчас светофор работает в вызывном режиме (пешеходам надо нажать кнопку), это невозможно.
Публикация «Жители Запсковья предлагают добавить к новому светофору стрелку для поворота налево» вызвала множество откликов. К уже озвученному предложению «сделать стрелку налево» и дать возможность автомобилям поворачивать с Труда на Текстильную добавилось замечание насчет работы светофора «по вызову». В целом же комментаторы недовольны тем, что «светофор работает только для пешеходов – их и раньше там всегда прекрасно пропускали». Поэтому с вопросом, не планирует ли комиссия по безопасности дорожного движения добавить стрелку на светофор или как-то по-другому решить возникающие проблемы, «Псковская правда» обратилась к начальнику отдела по транспорту и связи Управления городского хозяйства администрации города Пскова Евгению Зинкевичу.
– Сам светофор был установлен потому, что именно в этом месте без конца сбивали пешеходов, в том числе в светлое время суток. Причем эти происшествия нередко заканчивались гибелью людей. И после последнего наезда, когда в очередной раз погиб человек, совместно с ГИБДД было принято решение установить светофор, как единственный способ хоть каким-то образом вынудить водителей тормозить перед пешеходным переходом, – отметил Евгений Зинкевич.
Возможность установить в этом месте транспортный светофор со стрелкой налево не рассматривается, так как изначально светофор здесь решили установить ради пешеходов.
– Со стрелкой – это совершенно другой светофор. Транспортный, который требует куда бОльших затрат. При ограниченности средств всегда выбирается решение наиболее оптимальное.
По его словам, проблем с поворотом с улицы Труда на Текстильную никогда не было даже в час пик.
– Ситуацию мы будем отслеживать, это только начало. Пока задача этого светофора – именно предотвращение наездов на пешеходов.
Прочитано в сетиАлексей: – Работаю на Текстильной и, когда стали устанавливать светофор, подумал, что наконец-то стрелку налево сделают. Но нет, сделали кнопку для пешеходов. Буквально в субботу наблюдал картину, когда пешеходы по привычке переходили дорогу, не смотря на красный светофор для них. Лучше было бы светофор по времени и стрелку налево, многие пешеходы наличие кнопки просто не замечают.
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