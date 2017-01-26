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Вопрос-ответ: Хочу уйти в монастырь. Это возможно?

26 Января 2017 - 09:53
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«Псковская правда» отвечает на вопросы читателей
 Здравствуйте! Кто может ответить? У меня огромное желание провести время в монастыре, скажем, полгода. Возможно ли это или нет? Если да, то как это сделать? Спасибо!
 
Сергей

Чтобы помочь Сергею, мы, в частности, связались со Свято-Благовещенской Никандровой пустынью. В обители ответили, что готовы принять его на полгода. Остальные вопросы можно задать по т. 8-911-387-87-91.

Жизнь - это вечная борьба. Иногда, устав от земных бед и напастей, человек говорит: «Хочу уйти в монастырь», думая, что только там он сможет избавиться от всех проблем и тягот, которые нависли над ним. Но уход в монастырь - это ежедневный труд над собой, становление внутреннего мира заново, словно ты перерождаешься и начинаешь жизнь «с чистого листа».

Жизнь в монастыре зачастую не похожа на ту, о которой написано в книгах или сняты фильмы. Она намного сложнее. Именно поэтому, если возникает такое желание, можно уйти в монастырь на время. Прожив там, соблюдая законы Божьи, человек сам решит, нужно ли ему делать этот шаг.

Если человек, пришедший в обитель Божью, имеет намерения остаться там навсегда, он становится послушником, если же он просто хочет пожить там, подумать о своей жизни, разобраться в своих мыслях - его называют трудником.

Эти люди выполняют одинаковую работу на добровольной основе и бескорыстно, а монастырь обеспечивает их кровом и едой. По истечении определенного времени трудник может покинуть обитель Божью, а послушник остается там навсегда…
 

Справка «ПП»

На территории Псковской области находится более десяти монастырей. У каждого есть официальная страница в Интернете, где указаны адрес, схема проезда на личном или общественном транспорте, контактные телефоны.  О жизни в некоторых действующих монастырях «Псковская правда» рассказала в конце минувшего года в рамках проекта «Православные тропы».
 

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