Вопрос-ответ: Хочу уйти в монастырь. Это возможно?
26 Января 2017 - 09:53Главная → Заметки → Обратная связь
«Псковская правда» отвечает на вопросы читателей
Здравствуйте! Кто может ответить? У меня огромное желание провести время в монастыре, скажем, полгода. Возможно ли это или нет? Если да, то как это сделать? Спасибо!
Чтобы помочь Сергею, мы, в частности, связались со Свято-Благовещенской Никандровой пустынью. В обители ответили, что готовы принять его на полгода. Остальные вопросы можно задать по т. 8-911-387-87-91.
Жизнь - это вечная борьба. Иногда, устав от земных бед и напастей, человек говорит: «Хочу уйти в монастырь», думая, что только там он сможет избавиться от всех проблем и тягот, которые нависли над ним. Но уход в монастырь - это ежедневный труд над собой, становление внутреннего мира заново, словно ты перерождаешься и начинаешь жизнь «с чистого листа».
Жизнь в монастыре зачастую не похожа на ту, о которой написано в книгах или сняты фильмы. Она намного сложнее. Именно поэтому, если возникает такое желание, можно уйти в монастырь на время. Прожив там, соблюдая законы Божьи, человек сам решит, нужно ли ему делать этот шаг.
Если человек, пришедший в обитель Божью, имеет намерения остаться там навсегда, он становится послушником, если же он просто хочет пожить там, подумать о своей жизни, разобраться в своих мыслях - его называют трудником.
Эти люди выполняют одинаковую работу на добровольной основе и бескорыстно, а монастырь обеспечивает их кровом и едой. По истечении определенного времени трудник может покинуть обитель Божью, а послушник остается там навсегда…
Сергей
Чтобы помочь Сергею, мы, в частности, связались со Свято-Благовещенской Никандровой пустынью. В обители ответили, что готовы принять его на полгода. Остальные вопросы можно задать по т. 8-911-387-87-91.
Жизнь - это вечная борьба. Иногда, устав от земных бед и напастей, человек говорит: «Хочу уйти в монастырь», думая, что только там он сможет избавиться от всех проблем и тягот, которые нависли над ним. Но уход в монастырь - это ежедневный труд над собой, становление внутреннего мира заново, словно ты перерождаешься и начинаешь жизнь «с чистого листа».
Жизнь в монастыре зачастую не похожа на ту, о которой написано в книгах или сняты фильмы. Она намного сложнее. Именно поэтому, если возникает такое желание, можно уйти в монастырь на время. Прожив там, соблюдая законы Божьи, человек сам решит, нужно ли ему делать этот шаг.
Если человек, пришедший в обитель Божью, имеет намерения остаться там навсегда, он становится послушником, если же он просто хочет пожить там, подумать о своей жизни, разобраться в своих мыслях - его называют трудником.
Эти люди выполняют одинаковую работу на добровольной основе и бескорыстно, а монастырь обеспечивает их кровом и едой. По истечении определенного времени трудник может покинуть обитель Божью, а послушник остается там навсегда…
Справка «ПП»На территории Псковской области находится более десяти монастырей. У каждого есть официальная страница в Интернете, где указаны адрес, схема проезда на личном или общественном транспорте, контактные телефоны. О жизни в некоторых действующих монастырях «Псковская правда» рассказала в конце минувшего года в рамках проекта «Православные тропы».
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