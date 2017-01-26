Куда пропала гигантская горка-ледянка, которую сохранили после прошлогоднего Дня Скобаря
26 Января 2017 - 09:29Главная → Заметки → Обратная связь
В Пушкинском театре пояснили, что популярный аттракцион разобрали, чтобы спасти от неустойчивой погоды
Куда исчезла горка для катания на ледянках, которая так понравилась детям на прошлогоднем Дне Скобаря? Обещали же, что замечательный аттракцион останется в Пскове. И действительно, некоторое время она была установлена возле Пушкинского театра… Может быть, горку разобрали, чтобы использовать на Масленице?
- Горка стояла на территории театра, детишки на ней катались. Три недели назад ее разобрали для того, чтобы провести технические работы, - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Театрально-концертной дирекции Псковской области Ирина Жукова.
По ее словам, конструкция выполнена из дерева, а этот материал реагирует на влажность, перепады температур. Поэтому горка требует специальной обработки и ухода.
- Ее разобрали, чтобы она не разрушилась из-за погодных условий, - пояснила собеседница.
Ирина Жукова отметила, что аттракцион псковичам обязательно вернут.
- Никуда ее убирать или продавать никто не планировал. Через некоторое время ее снова поставят в Пскове, - сказала она, отметив, что, возможно, для установки конструкции подберут другое, более «проходное» место.
Использование горки-ледянки на Масленице не обсуждалось: Театрально-концертная дирекция не участвует в организации этого праздника.
Наталья, Псков
- Горка стояла на территории театра, детишки на ней катались. Три недели назад ее разобрали для того, чтобы провести технические работы, - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Театрально-концертной дирекции Псковской области Ирина Жукова.
По ее словам, конструкция выполнена из дерева, а этот материал реагирует на влажность, перепады температур. Поэтому горка требует специальной обработки и ухода.
- Ее разобрали, чтобы она не разрушилась из-за погодных условий, - пояснила собеседница.
Ирина Жукова отметила, что аттракцион псковичам обязательно вернут.
- Никуда ее убирать или продавать никто не планировал. Через некоторое время ее снова поставят в Пскове, - сказала она, отметив, что, возможно, для установки конструкции подберут другое, более «проходное» место.
Использование горки-ледянки на Масленице не обсуждалось: Театрально-концертная дирекция не участвует в организации этого праздника.
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