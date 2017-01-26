В Пушкинском театре пояснили, что популярный аттракцион разобрали, чтобы спасти от неустойчивой погоды

Наталья, Псков

- Горка стояла на территории театра, детишки на ней катались. Три недели назад ее разобрали для того, чтобы провести технические работы, - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Театрально-концертной дирекции Псковской областиПо ее словам, конструкция выполнена из дерева, а этот материал реагирует на влажность, перепады температур. Поэтому горка требует специальной обработки и ухода.- Ее разобрали, чтобы она не разрушилась из-за погодных условий, - пояснила собеседница.Ирина Жукова отметила, что аттракцион псковичам обязательно вернут.- Никуда ее убирать или продавать никто не планировал. Через некоторое время ее снова поставят в Пскове, - сказала она, отметив, что, возможно, для установки конструкции подберут другое, более «проходное» место.Использование горки-ледянки на Масленице не обсуждалось: Театрально-концертная дирекция не участвует в организации этого праздника.