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Где построят новый полигон ТБО

25 Января 2017 - 10:00
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Жители Псковского и Палкинского райнов не хотят иметь на своей земле свалку
 Городская свалка уже выработала свой ресурс. В последнее время много говорили о том, что суд запретил ее эксплуатировать и ведется поиск места для нового, более современного полигона ТБО. Когда и где заработает новый полигон для вывоза бытовых отходов?

Вопросам обращения твердых коммунальных отходов было посвящено заседание рабочей группы при администрации региона 19 января. Открывший совещание вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов сообщил, что в этом году, который объявлен Годом экологии, вопрос должен решиться.

- Надеюсь, что этот год станет переломным для региона и мы сможем начать процесс по рекультивации свалки, определиться с выбором места нового полигона, - сообщил Александр Кузнецов.  

В прошлом году разработали территориальную схему по работе с отходами.  По словам вице-губернатора, эта схема – возможность перейти к цивилизованному и качественному обращению с ТБО.
На ее основе разработают соответствующую программу, в которой будут запланированы строительство объектов размещения отходов, строительство объектов по переработке и утилизации отходов, ликвидация несанкционированных свалок и другие мероприятия. К 2025 году объем переработки ТБО планируется увеличить до 100 %.

На рассмотрении в администрации находится порядка 10 проектов по строительству межмуниципальных полигонов в регионе. Некоторые из них были представлены участникам рабочей группы. 

• АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»  предлагает проект строительства двух комплексных межмуниципальных полигонов в северном и южном кластерах региона (Псков и Великие Луки).

Комплексы будут обслуживать 12 и 14 муниципалитетов соответственно. Бюджет капитального строительства составит 912 млн рублей, ввод в эксплуатацию намечен на январь 2019 года. 

• Компания «ТеплоТехноКом» предложила проект мусороперерабатывающего завода, работа которого построена не на сжигании отходов, а на обратной газификации путем разложения токсинов. Такая технология производит газ, электричество и тепло и не дает выбросов в атмосферу. Стоимость строительства двух объектов составит порядка 4 млрд рублей.

Александр Кузнецов назвал оба проекта интересными и предложил докладчикам более детально провести расчет экономического аспекта строительства и эксплуатации объектов.

В рамках заседания директор ООО «Аспо» Андрей Лукьянов рассказал участникам о трех возможных участках в Псковской области для возможного строительства полигона. Два из них в Палкинском районе, третий – в Карамышевской волости Псковского района. Однако возможность строительства полигона на этих участках вызывает негативную реакцию местных жителей. Александр Кузнецов рекомендовал ООО «Аспо» не зацикливаться только на этих участках, а искать другие.

– Я не готов дать зеленый свет ни по одному предложению, – сказал он, подчеркнув, что новый полигон не должен причинять неудобства населению.
 

Цифры

Всего в 2015 году объем образованных отходов в Псковской области составил больше 1,2 млн кубометров массой порядка 240 тыс. тонн.

Основным источником образования отходов в регионе является:

- население (63 %)
- предприятия торговли и оказания услуг (27 %)
- учреждения здравоохранения, образования и культуры (6 %). 

В составе твердых коммунальных отходов преобладают пищевые отходы и бумага (24 % каждый). Доля пластмассы и стекла составляет 16 % и 11 % соответственно.
 

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