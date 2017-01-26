Где построят новый полигон ТБО
25 Января 2017 - 10:00Главная → Заметки → Обратная связь
Жители Псковского и Палкинского райнов не хотят иметь на своей земле свалку
Городская свалка уже выработала свой ресурс. В последнее время много говорили о том, что суд запретил ее эксплуатировать и ведется поиск места для нового, более современного полигона ТБО. Когда и где заработает новый полигон для вывоза бытовых отходов?
Вопросам обращения твердых коммунальных отходов было посвящено заседание рабочей группы при администрации региона 19 января. Открывший совещание вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов сообщил, что в этом году, который объявлен Годом экологии, вопрос должен решиться.
- Надеюсь, что этот год станет переломным для региона и мы сможем начать процесс по рекультивации свалки, определиться с выбором места нового полигона, - сообщил Александр Кузнецов.
В прошлом году разработали территориальную схему по работе с отходами. По словам вице-губернатора, эта схема – возможность перейти к цивилизованному и качественному обращению с ТБО.
На ее основе разработают соответствующую программу, в которой будут запланированы строительство объектов размещения отходов, строительство объектов по переработке и утилизации отходов, ликвидация несанкционированных свалок и другие мероприятия. К 2025 году объем переработки ТБО планируется увеличить до 100 %.
На рассмотрении в администрации находится порядка 10 проектов по строительству межмуниципальных полигонов в регионе. Некоторые из них были представлены участникам рабочей группы.
• АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» предлагает проект строительства двух комплексных межмуниципальных полигонов в северном и южном кластерах региона (Псков и Великие Луки).
Комплексы будут обслуживать 12 и 14 муниципалитетов соответственно. Бюджет капитального строительства составит 912 млн рублей, ввод в эксплуатацию намечен на январь 2019 года.
• Компания «ТеплоТехноКом» предложила проект мусороперерабатывающего завода, работа которого построена не на сжигании отходов, а на обратной газификации путем разложения токсинов. Такая технология производит газ, электричество и тепло и не дает выбросов в атмосферу. Стоимость строительства двух объектов составит порядка 4 млрд рублей.
Александр Кузнецов назвал оба проекта интересными и предложил докладчикам более детально провести расчет экономического аспекта строительства и эксплуатации объектов.
В рамках заседания директор ООО «Аспо» Андрей Лукьянов рассказал участникам о трех возможных участках в Псковской области для возможного строительства полигона. Два из них в Палкинском районе, третий – в Карамышевской волости Псковского района. Однако возможность строительства полигона на этих участках вызывает негативную реакцию местных жителей. Александр Кузнецов рекомендовал ООО «Аспо» не зацикливаться только на этих участках, а искать другие.
– Я не готов дать зеленый свет ни по одному предложению, – сказал он, подчеркнув, что новый полигон не должен причинять неудобства населению.
Основным источником образования отходов в регионе является:
- население (63 %)
- предприятия торговли и оказания услуг (27 %)
- учреждения здравоохранения, образования и культуры (6 %).
В составе твердых коммунальных отходов преобладают пищевые отходы и бумага (24 % каждый). Доля пластмассы и стекла составляет 16 % и 11 % соответственно.
Вопросам обращения твердых коммунальных отходов было посвящено заседание рабочей группы при администрации региона 19 января. Открывший совещание вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов сообщил, что в этом году, который объявлен Годом экологии, вопрос должен решиться.
- Надеюсь, что этот год станет переломным для региона и мы сможем начать процесс по рекультивации свалки, определиться с выбором места нового полигона, - сообщил Александр Кузнецов.
В прошлом году разработали территориальную схему по работе с отходами. По словам вице-губернатора, эта схема – возможность перейти к цивилизованному и качественному обращению с ТБО.
На ее основе разработают соответствующую программу, в которой будут запланированы строительство объектов размещения отходов, строительство объектов по переработке и утилизации отходов, ликвидация несанкционированных свалок и другие мероприятия. К 2025 году объем переработки ТБО планируется увеличить до 100 %.
На рассмотрении в администрации находится порядка 10 проектов по строительству межмуниципальных полигонов в регионе. Некоторые из них были представлены участникам рабочей группы.
• АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» предлагает проект строительства двух комплексных межмуниципальных полигонов в северном и южном кластерах региона (Псков и Великие Луки).
Комплексы будут обслуживать 12 и 14 муниципалитетов соответственно. Бюджет капитального строительства составит 912 млн рублей, ввод в эксплуатацию намечен на январь 2019 года.
• Компания «ТеплоТехноКом» предложила проект мусороперерабатывающего завода, работа которого построена не на сжигании отходов, а на обратной газификации путем разложения токсинов. Такая технология производит газ, электричество и тепло и не дает выбросов в атмосферу. Стоимость строительства двух объектов составит порядка 4 млрд рублей.
Александр Кузнецов назвал оба проекта интересными и предложил докладчикам более детально провести расчет экономического аспекта строительства и эксплуатации объектов.
В рамках заседания директор ООО «Аспо» Андрей Лукьянов рассказал участникам о трех возможных участках в Псковской области для возможного строительства полигона. Два из них в Палкинском районе, третий – в Карамышевской волости Псковского района. Однако возможность строительства полигона на этих участках вызывает негативную реакцию местных жителей. Александр Кузнецов рекомендовал ООО «Аспо» не зацикливаться только на этих участках, а искать другие.
– Я не готов дать зеленый свет ни по одному предложению, – сказал он, подчеркнув, что новый полигон не должен причинять неудобства населению.
ЦифрыВсего в 2015 году объем образованных отходов в Псковской области составил больше 1,2 млн кубометров массой порядка 240 тыс. тонн.
Основным источником образования отходов в регионе является:
- население (63 %)
- предприятия торговли и оказания услуг (27 %)
- учреждения здравоохранения, образования и культуры (6 %).
В составе твердых коммунальных отходов преобладают пищевые отходы и бумага (24 % каждый). Доля пластмассы и стекла составляет 16 % и 11 % соответственно.
Комментарии: 0
Loading...
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
26 Января 2017
- Сёстры Арендт покажут псковичам «другого» Пушкина25.01, 14:24
- Благотворительные «Крещенские встречи» провели в Красногородской школе-интернате25.01, 14:20
- Псковичей ждёт экскурсия в два жилых комплекса компании «Скандинавия»25.01, 11:18
- В Великих Луках женщина довела подругу до смерти из-за мужчины24.01, 18:12
- Для детей из многодетных семей занятия в Ледовом дворце подешевели в два раза24.01, 17:07
- Псков определился с ганзейской символикой24.01, 16:34
- Псковская область получит 38 млн рублей24.01, 15:57
- Псковский Гайд-парк поменял прописку24.01, 15:01
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе24.01, 14:38
- «Северный мост» победил в конкурсе названий для нового моста через реку Великую в Пскове24.01, 14:16
- В Пскове будут судить насильника-рецидивиста24.01, 14:15
- 130 миллионов рублей потратят на дворы24.01, 12:44
- ПАИ разыгрывает абонемент в клуб «С-Фитнес» среди маленьких спортсменов24.01, 12:36
- Опубликован список крупнейших должников за газ в Псковской области24.01, 12:00
- Полистовский заповедник присоединился к проекту «Всероссийский заповедный урок»24.01, 11:52
- В регионе сменился руководитель Госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды24.01, 11:31
- Расписание лекций и творческих встреч Пушкинского фестиваля24.01, 11:02
- Сотрудники Псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам»24.01, 11:00
- Мошенники от имени зоозащитников рассылают сообщения псковичам24.01, 10:49
- ГТРК «Псков» перешла на общемировой формат вещания24.01, 10:24
Лидеры обсуждений
- «Псковская правда» собирает вопросы для Игоря Потапова
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе
- Нормативы на общедомовые нужды сделают платежи прозрачными
- Псковичи предлагают второй памятник Довмонту с женой и сыном
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- ГИБДД по ошибке сорвало поездку первоклашек на Губернаторскую ёлку
- Жители поселка Дачное: Мы сделали детскую площадку, а ее разобрали и увезли
- Серую зарплату уменьшат, а официальную повысят
- Вопрос-ответ: Какое название выбрали для нового моста
Фото
Совещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаВесь фото архив
Видео
Дмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестраВесь видео архив