Армен Мнацаканян: Социальные выплаты задерживает почта
25 Января 2017 - 09:39Главная → Заметки → Обратная связь
Начальник областного управления соцзащиты разъяснил ситуацию с задержкой социальных выплат
«По всей Псковской области ветеранам труда федерального значения за два месяца задерживают 1100 рублей - компенсацию льгот. Последний раз в декабре получили за октябрь. Ноября и декабря нет. У меня 23-го числа пенсия по графику. По радио сказали, что задолженности нет, но я это воспринимаю, как ложную информацию. Мне же деньги не выплатили. Такая же ситуация у моих приятельниц в Великих Луках и Порхове – долг за два месяца».
Лариса Алексеевна, Псковский район– Мы свои обязательства выполняем полностью. В прошлом году введено правило: в текущем месяце производятся социальные выплаты за предыдущий, - напомнил начальник областного управления соцзащиты Армен Мнацаканян, которому «Псковская правда» адресовала вопрос читательницы. – То есть за декабрь мы до конца января перечислим, а за ноябрь мы передали все выплаты 22 декабря. Все отдали. К сожалению, проблема в «Почте России». Выплаты носят вместе с пенсией, по моей информации, начали это делать только с 9 января. Вот поэтому ваша читательница и осталась без денег. Такая техническая проблема есть в десяти муниципальных образованиях. Я в курсе всего, что происходит по каждому почтовому отделению. Это касается не только ветеранов труда, «зависли» более 30 социальных выплат. Не хочу делать рекламу, но могу посоветовать получателям: переходите на выплату через Сбербанк. Через 3 минуты деньги на счете.
КстатиСовсем скоро мы начнем собирать вопросы для горячей линии с Арменом Мнацаканяном, он ответит на самые острые вопросы наших читателей, касающиеся социальной сферы. Не пропустите анонс!
Комментарии: 2
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Комментарии
Анонимный
25 Января 2017 - 14:27
Мне на карточку одна выплата пришла немного с задержкой,1 декабря,вторая 23декабря,но когда деньги шли из Москвы никаких задержек не было и месяц в месяц.
Анонимный
25 Января 2017 - 21:13
Вот только один вопрос ?
Доставка через почту это совсем другая услуга (доставка денег, и выплата по области на селе), как при перечислении 22 числа перед концом месяца Почта смогла доставить в полном объёме деньги?
Мне обидно за наших почтальонов и их труд !
А так интересно получается, месяц соц защита держит деньги и ещё в последний момент зная работу Почты направляет соц выплаты !
Доставка через почту это совсем другая услуга (доставка денег, и выплата по области на селе), как при перечислении 22 числа перед концом месяца Почта смогла доставить в полном объёме деньги?
Мне обидно за наших почтальонов и их труд !
А так интересно получается, месяц соц защита держит деньги и ещё в последний момент зная работу Почты направляет соц выплаты !
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