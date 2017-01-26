Начальник областного управления соцзащиты разъяснил ситуацию с задержкой социальных выплат

«По всей Псковской области ветеранам труда федерального значения за два месяца задерживают 1100 рублей - компенсацию льгот. Последний раз в декабре получили за октябрь. Ноября и декабря нет. У меня 23-го числа пенсия по графику. По радио сказали, что задолженности нет, но я это воспринимаю, как ложную информацию. Мне же деньги не выплатили. Такая же ситуация у моих приятельниц в Великих Луках и Порхове – долг за два месяца».

Лариса Алексеевна, Псковский район

Кстати

– Мы свои обязательства выполняем полностью. В прошлом году введено правило: в текущем месяце производятся социальные выплаты за предыдущий, - напомнил начальник областного управления соцзащиты, которому «Псковская правда» адресовала вопрос читательницы. – То есть за декабрь мы до конца января перечислим, а за ноябрь мы передали все выплаты 22 декабря. Все отдали. К сожалению, проблема в «Почте России». Выплаты носят вместе с пенсией, по моей информации, начали это делать только с 9 января. Вот поэтому ваша читательница и осталась без денег. Такая техническая проблема есть в десяти муниципальных образованиях. Я в курсе всего, что происходит по каждому почтовому отделению. Это касается не только ветеранов труда, «зависли» более 30 социальных выплат. Не хочу делать рекламу, но могу посоветовать получателям: переходите на выплату через Сбербанк. Через 3 минуты деньги на счете.Совсем скоро мы начнем собирать вопросы для горячей линии с Арменом Мнацаканяном, он ответит на самые острые вопросы наших читателей, касающиеся социальной сферы. Не пропустите анонс!